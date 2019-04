„Uber“ atvėrė detalius finansinius rezultatus

JAV pavėžėjimo paslaugų bendrovė „Uber“, balandį planuojanti vieną šiemet labiausiai laukiamų ir didžiausių tarp JAV technologijų įmonių viešų akcijų siūlymų (IPO), paskelbė akcijų prospektą, kuris atskleidė nemažai apie kompaniją iki šiol neviešintų dalykų.

Kaip rašo „Financial Times“, JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateiktas akcijų prospektas rodo, kad įmonė leidžia milžiniškas lėšas tam, kad žūtbūt išlaikytų užimamą rinkos dalį. „Uber“ bendrosios išlaidos pernai paaugo 19%, iki 14,3 mlrd. USD.

Pernai „Uber“ pajamos sudarė 11,3 mlrd. USD ir, kaip teigia pati įmonė, iliustruoja įspūdingą progresą nuo 2014 m., kai įmonės pajamos sudarė vos 0,495 mln. USD.

Visgi prospektas rodo, kad pagrindinio „Uber“ veiklos segmento – pavėžėjimo paslaugų – pajamos pastaraisiais ketvirčiais iš esmės nebeauga. Pernai ketvirtą ketvirtį šio segmento pajamos buvo 2,3 mlrd. USD – jos beveik nepakito, lyginant su ankstesniais trimis ketvirčiais.

Analitikai pažymi, kad raketos greičiu praeityje augusios „Uber“ pajamos pastaruoju metu stabilizavosi.

Pernai kompanijos veiklos nuostoliai sudarė 3,03 mlrd. USD, eliminuojant pelną iš verslų Rusijoje ir pietryčių Azijoje pardavimo. Grynieji nuostoliai pernai sudarė 1,8 mlrd. USD. 2017 m. nuostoliai siekė 4 mlrd. USD. Nuo 2014 m. įmonė jau skaičiuoja 12 mlrd. USD siekiančius nuostolius.

„Uber“ nemažas viltis ilgu laikotarpiu deda į maisto pristatymo verslą „Uber Eats“, taip pat dviračių ir paspirtukų nuomą.

„Uber Eats“ pajamos dar 2016 m. sudarė 103 mln. USD, o pernai jau viršijo 1,46 mlrd. USD. Tai sudaro apie 13% visų „Uber“ pajamų.

„Uber“ neslepia, kad patiria itin didelę konkurenciją su tokiais pavėžėjimo paslaugų teikėjais, kaip „Lyft“ Jungtinėse valstijose ar „Ola“ Indijoje, kurie labai daug lėšų išleidžia klientų subsidijavimui ir reklamos išlaidoms siekiant privilioti vairuotojų.

Akcijos vairuotojams

„Uber“ ir pati nevengia apdovanoti lojalių partnerių – prospekte nurodė, kad 1,1 mln. vairuotojų, kurie įvykdė 2.500 kelionių, išmokės 300 mln. USD. Beje, šie geriausius rezultatus parodė taksi vairuotojai turės galimybę įsigyti bendrovės akcijų už IPO kainą.

„Uber“ neslepia, kad yra priklausoma nuo užsakymų 5-iuose miestuose, kurie sugeneruoja ketvirtadalį visų užsakymų: Los Andželo, Niujorko, San Francisko, Londono ir San Paulo.

„Uber“ direktorius Dara Khosrowshahi ir dar keturi kiti įmonės vadovai turės teisę realizuoti 380 mln. USD vertės opcionus (teises įsigyti bendrovės akcijų), jei „Uber“ akcijos po IPO kils.

„Uber“ galimoms teisinėms išlaidoms yra atsidėjusi 1,1 mlrd. USD, rodo kompanijos dokumentai. Kompensacijas gali tekti mokėti daliai vairuotojų, kurie nori gauti tas pačias garantijas, kokias gauna ir teksi įmonių samdomi darbuotojai.

Bendrovės investicijos siekiant sukurti savavaldžius taksi automobilius jau pasiekė 1 mlrd. USD.

„Uber“ susitikimai su investuotojais baigsis balandžio 29 d., o Niujorko NYSE biržoje ji ketina debiutuoti gegužės 10 d. Jos trumpinys bus UBER.

Jau anksčiau skelbta, kad „Uber“ per IPO sieks pritraukti per 10 mlrd. USD, proceso metu bendrovė siekia būti įvertinta 90–100 mlrd. USD. Per vėliausią privačių investicijų pritraukimo etapą pernai rugpjūtį „Uber“ buvo įvertinta 76 mlrd. USD.