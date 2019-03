„Baltikos“ planas nebūtinai patiks smulkiesiems

Estijos drabužių prekybininkės „Baltika“, veikiančios ir Lietuvoje, pagrindinio akcininko sukurpti viražai su bendrovės kapitalu gali kainuoti atskiestą nuosavybę smulkiesiems akcininkams.

„Baltika“, prekiaujanti prekės ženklų „Mosaic“, „Monton“, „Ivo Nikkolo“, „Baltman“, „Bastion“ drabužiais, dar penktadienį per biržą pranešė, kad bendrovės stebėtojų taryba patvirtino 2019-2020 m. persitvarkymo planą.

Pagal jį, bendrovė patirs 1,978 mln. Eur vertės vienkartinių išlaidų, dėl kurių įmonės kapitalas sumažės iki 67.000 Eur, o toks jo dydis neatitinka įstatymo reikalavimų.

Šiandien „Baltika“ per biržą patikslino, kad 1,978 mln. Eur yra suma, kurią reiks atsidėti produkcijos ir prestižo nurašymui (numatoma prekės ženklus „Monton“, „Mosaic“ ir „Bastion“ nuo 2020 m. pavasario pakeisti vienu prekės ženklu), taip pat galimoms teisinėms išlaidoms dėl frančizės partnerių Rusijoje keliamų reikalavimų.

Teigiama, kad, pagal įstatymų reikalavimus, kapitalas turi sudaryti bent 2,040 mln. Eur.

Pasak pranešimo per biržą, tam, kad būtų įgyvendintas 2019-2020 m. persitvarkymo planas ir dėl atitikimo įstatymų reikalavimams, numatoma leisti naujas akcijas, kurių vertė – 5 mln. Eur. Be to, įmonė numato dviem mėnesiams skolintis 3 mln. Eur. Abiem atvejais pagalbos ranką žada tiesti pagrindinis įmonės akcininkas KJK fondas.

Trys veiksmai su akcijomis

Siūloma nominalią akcijos vertę didinti iki 1 Eur, už 10 esamų akcijų duoti vieną naują. Taigi, maždaug 40 mln. vnt. akcijų pavirs maždaug 4 mln. vnt. akcijų.

Tuomet numatoma mažinti jų nominalią vertę – nuo 1 Eur iki 0,1 Eur, dėl to kapitalas mažėtų nuo 4,079 mln. iki 0,408 mln. Eur.

Estijos verslo dienraštis „Aripaev“ rašo, kad tokį viražą su kapitalu pasiūlė KJK fondas. KJK atstovai sako, kad, jų vertinimu, tai yra geriausias sprendimas įmonei ir jos akcininkams.

Akcijų platinimas planuojamas rugpjūtį. Kol kas neaišku, kokia bus akcijų platinimo kaina, tačiau skelbta, kad numatoma kapitalą padidinti 5 mln. Eur, tai reikštų, kad gali būti išleista apie 50 mln. naujų akcijų.

Vien pernai „Baltika“ patyrė 3 mln. Eur nuostolių.

Nebūtinai patiks

„Aripaev“ pabrėžia, kad 10 esamų akcijų keitimas į vieną naują ir tik paskui numatomas vykdyti 5 mln. Eur kapitalo pritraukimas gali reiškia itin didelį nuosavybės atskiedimą esamiems akcininkams, jei šie nebenorės į bendrovę vėl dėti pinigų.

Nuosavybės atskiedimas akcininkams nepatrauklus dėl galimybės gauti dividendų, taip pat mažėjančios balso teisės įmonėje.

Nors dar neaišku, kokiomis sąlygomis bus leidžiamos naujos akcijos, tikėtina, kad KJK įsigis didžiąją jų dalį, o jei valdomas paketas viršys 51%, KJK galės vykdyti akcijų supirkimą.

KJK per banke ING turimą sąskaitą valdo 38,9% „Baltika“ akcijų.

Šiandien „Baltika“ taip pat pranešė, kad dėl jos prekės ženklų optimizacijos jos veiklos išlaidos per 12 mėnesių sumažės 2 mln. Eur.

„Baltika“ akcijos kotiruojamos Talino biržoje.