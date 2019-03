Estiškas bankas raško pinigų plovimo skandalo naudą

Vasaris buvo geriausias visų laikų mėnuo, vertinant naujų klientų skaičiumi ir skolinimo apimtimi, ir už tai estų finansų grupė LHV iš dalies dėkoja pinigų plovimo skandalui, vieną po kito purtančiam regione veikiančius šiauriečių bankus.

Talino biržoje kotiruojama Estijos finansų grupė „LHV Group“ investuotojus apie veiklą informuoja kas mėnuo.

Vasarį „LHV Group“ uždirbo 1,97 mln. Eur grynojo pelno, per pirmus 2 šių metų mėnesius – 4,24 mln. Eur, kai prieš metus tuo pačiu laikotarpiu buvo uždirbta 0,5 mln. Eur mažiau, šių metų pelno planas po 2 mėnesių lenkiamas 0,13 mln. Eur.

Vasario mėnesį paskolų portfelis augo 44 mln. Eur, iki 975 mln. Eur, kai prieš metus paskolų portfelis siekė 745 mln. Eur, paskolų portfelio planas lenkiamas 34 mln. Eur. Tiesa, 13 mln. Eur augimas atėjo iš „Versobank“ paskolų portfelio įsigijimo. Indėlių portfelis didėjo 68 mln. Eur, iki 1,5 mlrd. Eur, indėlių portfelio planas lenkiamas 10 mln. Eur.

„LHV Group“ kapitalo grąža vasarį siekė 14,8%.

„Nepaisant to, kad dienų buvo mažiau, vasaris buvo pats geriausias mėnuo LHV per visą laiką, vertinant tiek pagal naujų klientų skaičių, tiek padidėjusią skolinimo apimtį“, – pranešime per biržą komentuoja Madisas Toomsalu, „LHV Group“ vykdomasis direktorius.

Anot banko, per vasarį bankas sulaukė 3.100 naujų klientų. LHV bankininkystės paslaugomis iš viso naudojasi 166.000 žmonių, pensijų fonduose valdomas 177.000 klientų turtas.

Iš dalies LHV už gerėjusius rezultatus dėkoja pinigų plovimo skandalui, apėmusiam regione veikiančius Šiaurės bankus, ypač dėl operacijų Estijoje.

„Vasario sėkmė atėjo iš mūsų pačių gerų rezultatų plėtojant paslaugas ir elektroninius kanalus, visgi, akivaizdžiausiai klientų sprendimus taip pat paveikė didesnis dėmesys sektoriui ir pasitikėjimas estišku kapitalu“, – teigia p. Toomsalu.

Į pinigų plovimo skandalą nepatekusio „LHV Group“ akcijos nuo metų pradžios Taline yra pabrangusios per 16%.

Per šį laiką „Swedbank“, patekusios į pinigų plovimo skandalą dėl operacijų Baltijos šalyse, akcijos yra atpigusios per 12%.

Dar anksčiau pirmojo skandalą užsukusio „Danske Bank“ akcijos nuo metų pradžios yra beveik nepakitusio, tačiau per metus neteko beveik 48%.

Tiesa, Erkki Raasuke, dabartinis „Luminor“ vykdomasis direktorius, 2013–2016 m. buvo LHV vykdomasis direktorius, prieš tai jis nuo 1994 m. iki 2011 m. dirbo „Swedbank“ – buvo atsakingas už grupės veiklą Baltijos šalyse iki 2009 m., o nuo tada paskirtas visos grupės finansų direktoriumi.