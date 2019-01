JAV biržos nusiteikusios tęsti korekciją

JAV akcijų biržos trečiadienį prekybos sesiją pradėjo pagrindinių indeksų smukimu iki 1% pasaulio finansų rinkose prasiveržus naujai nerimo dėl ateities bangai.

Neigiamą toną rinkoms dar rytą uždavė Kinija, kurios pramonės indeksas „Caixin China PMI“ gruodį smuko pirmą kartą per 19 mėnesių.

Europa irgi turėjo tik blogų žinių – euro zonos pramonės aktyvumas buvo mažiausias nuo 2016 m. vasario, o Europos centrinis bankas įvedė laikiną valdymą į problemas įklimpusiam bankui „Banca Carige“ .

Atsidariusiose JAV biržose didžiausiu akcijų pigimu šiandien išsiskiria technologijų sektoriaus akcijos. Iki 3% pinga „Netfilx” akcijos – bendrovės prenumeratorių skaičiaus augimas nuvylė analitikus.

Elektromobilių gamintojo „Tesla“ akcijos krenta iki 9,6% po naujienų apie nuvylusius ketvirto 2018 m. ketvirčio automobilių užsakymus.

Prasti metai

JAV akcijoms 2018 metai buvo prasčiausi nuo krizinių 2008 metų.

Indekso „Dow Jones“ reikšmė per praėjusius metus krito 5,6%, „Standard & Poor‘s 500“ (S&P 500) sumažėjo 6,2%, o „Nasdaq“ indeksas fiksavo 3,9% neigiamą pokytį. Tai pirmas kartas nuo 1948 metų, kai S&P 500 baigė metus fiksuodamas kritimą, nors per pirmus tris metų ketvirčius buvo fiksuojamas prieaugis. Tokiam rezultatui daugiausiai įtakos turėjo itin prastas gruodis, per kurį indeksai smigo žemyn po 8–9%, teigia analitikai.

„Atrodo, kad investuotojai naujus metus pradės ir toliau išpardavinėdami akcijas bei rinkdamiesi saugesnį prieglobstį“, – akcijų rinkos apžvalgoje rašo FMĮ „Myriad Capital“ analitikai.

UBS analitikai CNBC komentuoja, kad visi investuotojai dabar baiminasi pasaulio ekonomikos sulėtėjimo.

„Dar prieš 8 mėnesius visi kalbėjome apie sinchronizuotą pasaulio ūkio augimą, o dabar, regis, visa tai griūva“, – komentuoja Artas Cashinas, šveicarų banko UBS atstovas.

Viltis dėl derybų

Viena iš nedaugelio vilčių investuotojams dabar yra JAV ir Kinijos prekybinių santykių pagerėjimas.

2018 m. pabaigoje investuotojai itin palankiai buvo sutikę Donaldo Trumpo optimizmą dėl sėkmingai vykstančių derybų tarp Kinijos ir JAV.

JAV prezidentas buvo pareiškęs, kad telefonu šnekėjo su Kinijos prezidentu ir patvirtino, jog padarytas didelis progresas artėjant prie galutinio susitarimo.

Tiesa, pasak „Wall Street Journal“, toks p. Trumpo pranešimas buvo labiau skirtas nuraminti rinkas.