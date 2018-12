Svarbiausi finansø rinkos ávykiai 2018 m.

Investuotojai Lietuvoje ir pasaulyje tikriausiai sutiks, kad šiuos metus galima vadinti lūkesčių keitimosi metais.

Dar pirmoje metų pusėje pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai šturmavo visų laikų rekordus. Tiek Baltijos šalyse, tiek pasaulyje netrūko ilgai lauktų gerai žinomų įmonių debiutų kapitalo rinkose, o investuotojai aikčiojo stebėdami sparčiausią per 4 metus didžiausios pasaulio ekonomikos – JAV – augimą. Lūkesčius apie šviesią ateitį kurstė ir neįtikėtinas viršūnes siekiančios kriptovaliutų kainos, taip pat per viešus kriptovaliutų siūlymus startuolių iš investuotojų pritraukiami milijardai.

Tačiau užteko rugsėjį paminėti simbolinį jubiliejų – dešimtmetį nuo JAV banko „Lehman Brothers“ žlugimo – ir investuotojų nervų ląsteles pradėjo gadinti neretai sunkiai paaiškinami akcijų išpardavimai, kurių, tiesa, jau buvo tekę matyti ir šių metų vasarį.

Dalis rinkų, ypač besivystančių, oficialiai žengė į vadinamąją meškų rinką, o svyravimai po 2-3% tiek į vieną, tiek į kitą pusę įprastais tapo net ir išsivysčiusiose rinkose. Investuotojai buvo priversti prisiminti, kad akcijos, kriptovaliutos bei kiti finansiniai instrumentai gali ne tik kilti, bet ir kristi.

Kalėdų senelis investuotojams atnešė ne gruodžio ralį, o meškų rinką – po staigaus JAV akcijų rinkos kritimo pagrindinis JAV akcijų indeksas „Standard & Poor's 500“˜ per Kūčias oficialiai įžengė į meškų rinką, nes nuo ankstesnio aukščiausio skaičiavo jau didesnį nei 20% smukimą.

Ir nors nuomonės, ar sunkesni laikai jau atėjo, ar tai tik laikinas nuotaikų susvyravimas, nėra vieningos, daugelis sutinka, kad į 2019-uosius žengiame su kur kas didesniu neapibrėžtumu, nei žengėme į 2018-uosius.

„Verslo žinios“ savo skaitytojams atrinko, mūsų akimis, svarbiausius ir įdomiausius kapitalo rinkos įvykius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

SAUSIS

Sausio 31 d.

Auksiniams bitkoino laikams ateina galas – populiariausios pasaulio kriptovaliutos vertė neria žemiau nei 10.000 USD. Per sausį bitkoinas skaičiuoja jau daugiau nei 31% siekiantį pigimą.



Sausio 31 d.

Vienas didžiausių pasaulyje akcijų prekybos tarpininkų „Interactive Brokers“ ateina į Baltijos biržas. „Nasdaq“ Baltijos biržos paskelbė, kad „Interactive Brokers“ atveriami keliai į „Nasdaq Tallinn”, „Nasdaq Riga” ir „Nasdaq Vilniaus” biržas, taip pat alternatyviąją rinką „First North”. JAV finansų tarpininko kodas Baltijos biržose – TMBC.

VASARIS

Vasario 5 d.

Investuotojai gauna pirmą stiprų sunerimti verčiantį signalą – JAV akcijų rinkos indeksai sugebėjo per vieną chaotišką prekybos sesiją prarasti visą šių metų prieaugį. Indeksui „Dow Jones Industrial Average“ kritimas buvo didžiausias vienos dienos nuosmukis nuo pat praėjusios finansų krizės. Vadinamasis baimės indeksas VIX šoktelėjo iki 37 punktų, aukščiausio lygio nuo 2015 m. vidurio.

Vasario 7 d.

Finansų ministerija išpirko 10 m. trukmės 1,33 mlrd. Eur vertės vyriausybės euroobligacijų emisiją. 4,85% metinių palūkanų naštos emisija išpirkta iš žemų palūkanų normų aplinkoje pasiskolintų lėšų.

Vasario 8 d.

Lietuvių įkurtas energetikos technologijų startuolis „WePower“ skelbia sėkmingai baigęs viešą kriptovaliutos platinimą (angl. initial coin offering – ICO). Bendrovė iš investuotojų pritraukė 40 mln. USD.



Vasario 8 d.

Lietuvių sutelktinio finansavimo platformose sufinansuoti pirmieji NT projektai. Platformų operatoriai iš sutelktinio investavimo į NT žada dviženklę grąžą.

Vasario 15 d.

Lietuvos bankas, oficialiai nereguliuojantis kriptovaliutų, kyla į kovą su viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offering, ICO) reklama, kurią paprastai užsako lėšas savo projektams renkantys startuoliai. Žiniasklaidos redakcijoms išsiuntinėjami laiškai su raginimais nedaryti reklamos į investuotojus nusitaikiusiems lietuvių ICO projektams.

Vasario 27 d.

Trečio pagal dydį Latvijos banko ABLV akcininkai nusprendė likviduoti banką. Bankui nepavyko per nurodytą laiką įgyvendinti Europos centrinio banko nurodymų. Paaiškėjo, kad jis nėra pajėgus išmokėti klientams jų turimų indėlių.



Vasario 28 d.

Baigiasi didžiausias kada nors istorijoje lietuvių surengtas viešas kriptovaliutų siūlymas (angl. initial coin offering, ICO) – jį surengė kuriamas kriptovaliutų bankas „Bankera“, iš investuotojų visame pasaulyje pritraukęs apie 150 mln. USD. Šis ICO iškelia Lietuvą tarp pasaulio lyderių pagal per ICO pritrauktas investuotojų lėšas, o „Bankeros“ steigėjas Vytautas Karalevičius kartu su partneriais dėl užfiksuotų pažeidimų atsiduria Lietuvos banko akiratyje.

KOVAS

Kovo 1 d.

Lietuvos bankas „Žemaitijos pienui“ skyrė 158.000 Eur baudą už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus, tokius, kaip aplaidų bendrovės požiūrį į apskaitą ir informacijos pateikimą investuotojams.

Kovo 12 d.

Saudo Arabijos valdžios atstovai pranešė, kad naftos milžinės „Saudi Aramco“ viešas akcijų platinimas (angl. initial public offering, IPO), turėjęs vykti 2018 m. ir tapti didžiausiu pagal vertę kada nors istorijoje vykusiu IPO, nukeliamas į 2019 m.

Kovo 14 d.

Interneto paieškos milžinė „Google“ pranešė, kad nuo birželio mėnesio uždraus visas kriptovaliutų bei su jomis susijusio turinio reklamas. Manoma, kad tai turėjo nemažos įtakos antrąjį metų ketvirtį išsikvėpusiam kriptovaliutų populiarumui tarp investuotojų.

Kovo 15 d.

Ekologinio ūkininkavimo bendrovė „Auga Group“ nusprendė nutraukti metalo apdirbimo įmonės „Arginta Engineering“ 100% akcijų pirkimo sutartį. Apsigalvojimas jai kainavo 715.000 Eur.

Kovo 15 d.

Lietuvos bankas skyrė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovei „Aviva Lietuva“ įspėjimą už Draudimo įstatymo pažeidimus. Brangiau klientų lėšas investavusi bendrovė įsipareigojo kompensuoti 50.000 klientų praradimus.

Kovo 19 d.

Paaiškėjo, kad vyriausybės komisija, remdamasi Valstybės saugumo departamento pateikta informacija, pripažino investicijų valdymo UAB „Lewben Investment Management“ (LIM) neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. Komisijai neleidus LIM įsigyti uždarojo tipo investicinės bendrovės „Prosperus Real Estate Fund II“, LIM nepalankų verdiktą bandė ginčyti teismuose, tačiau jo pakeisti nepavyko. Sandoris dėl „Verslo trikampio“ pastatų perėmimo, dėl kurio ir buvo kreiptasi į komisiją, dėl to nebuvo stabdomas.

Kovo 21 d.

Didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“, įvykdžiusio 22,1 mln. Eur vertės viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), akcijos pradedamos kotiruoti „Nasdaq“ Baltijos rinkos Oficialiajame sąraše. Akcijos išplatintos po 10,5 Eur. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, siekia 82 mln. Eur. Tai buvo pirmasis IPO Lietuvoje nuo 2010 m.

Kovo 22 d.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nusprendė, kad investuotojams, kurie įsigijo taip ir nespėtos užregistruoti „Snoro“ akcijų emisijos akcijų ir neišleistų „Snoro“ obligacijų, turi būti sumokėta draudimo išmoka. Į šį išaiškinimą turėjo atsižvelgti visi Lietuvos teismai. Dėl prarastų pinigų besibylinėjusiems investuotojams tai atvėrė kelius atgauti iki 100.000 Eur draudimines išmokas.

Kovo 23 d.

Estijos keltų operatorė „Tallink Grupp“, kotiruojama Talino biržoje, paskelbia, kad jos savininkai nusprendė nebeieškoti naujų strateginių investuotojų į įmonę. Tokie planai nukeliami ateičiai.

Kovo 30 d.

Susirašinėjimo programėlę valdanti kompanija „Telegram“ viešo kriptovaliutos siūlymo (angl. initial coin offering – ICO) metu per du etapus pritraukė 1,7 mlrd. USD. Tai yra didžiausios vertės iki tol vykęs ICO. Vėliau šį ICO pagal vertę aplenkė tik bendrovės EOS įvykdytas ICO, per kurį pritraukta 4,1 mlrd. USD.

BALANDIS

Balandžio 3 d.

Švedijos muzikos transliavimo internetu bendrovė „Spotify“ debiutavo Niujorko akcijų biržoje. Prognozuota, kad akcijos biržoje kainuos po 132 USD už vieną, tačiau prekybos pradžioje paklausai viršijus pasiūlą kaina siekė 165,90 USD. Tiesa, prekybos sesijos pabaigoje akcijos kainavo po 149,01 USD. „Spotify“ kompanija biržoje buvo įvertinta daugiau nei 26,5 mlrd. USD. „Spotify“ pasirinko netradicinį ėjimo į biržą būdą – kompanija nevykdė tradicinio viešo akcijų siūlymo Esamos, tačiau ne naujai leidžiamos, akcijos tiesiog buvo siūlomos uždaram stambiųjų investuotojų ratui. „Spotify“ debiutas biržoje vyko kaip tik tuo metu, kai technologijų kompanijų akcijos buvo sparčiai išparduodamos, tai nubraukė milijardus dolerių nuo „Amazon“, „Twitter“ ir „Facebook“ kompanijų vertės.



Balandžio 11 d.

Pagrindinių valiutų atžvilgiu įsismarkauja rublio kritimas – Rusijos valiuta fiksuoja blogiausią nuo 1999 m. savaitę. Kritimas ypač paaštrėjo po Donaldo Trumpo, JAV prezidento, pareiškimo, kad Rusija turi būti pasiruošusi smūgiams Sirijoje.





GEGUŽĖ

Gegužės 3 d.

Danijos finansų priežiūros institucija sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius. Toks prievaizdo pranešimas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo stiprus signalas dėl „Danske Bank“ laukiančių didelių nemalonumų, susijusių su negebėjimu laikytis pinigų plovimo prevencijos reikalavimų.

Gegužės 16 d.

Jordanas Belfortas, filmo „Volstrito vilkas“ kūrėjus įkvėpęs buvęs JAV makleris, skaitė motyvacinę paskaitą Vilniuje tuo metu, kai JAV prokurorai jo laukia Niujorke, kur turi būti nagrinėjamas klausimas dėl jo aukoms vengiamų mokėti skolų. Ponas Belfortas 1999 m. buvo pripažintas kaltu dėl pinigų grobstymo ir plovimo schemų, kai pateikiant tik pozityvią informaciją investuotojams buvo įperšamos mažų kompanijų akcijos. Už tai jis 22 mėnesius atsėdėjo kalėjime.

Gegužės 17 d.

Didėjančios geopolitinės įtampos, mąžtantis pasaulinis žaliavos perteklius ir lūkesčiai dėl paklausos vairuoja naftos kainas į naujas, beveik 4 metų aukštumas. „Brent“ rūšies naftos kaina pirmą kartą nuo 2014 m. lapkričio kerta 80 USD kainos lygį.

Gegužės 23 d.

Turkijos liros kritimas JAV dolerio ir kitų valiutų atžvilgiu įgauna pagreitį ir neria į naujas visų laikų žemumas. Priežastis – sudėtinga Turkijos finansinė situacija ir įtampą tik didinantis Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kuris akivaizdžiai konfrontuoja su Turkijos centriniu banku, priešinasi palūkanų kėlimui ir teigia, kad palūkanų kėlimas yra „blogio tėvas ir motina“.

Gegužės 31 d.

Lietuvių kuriamas lažybų startuolis „Marginless“ baigė įgyvendinti viešą savo kriptovaliutos siūlymą (angl. initial coin offering, ICO), per kurį, kaip skelbiasi, iš investuotojų pritraukė 5 mln. USD.

BIRŽELIS

Birželio 1 d.

Lietuvos tarpusavio skolinimo platforma „Paskolų klubas“ oficialiai paskelbė, kad darys viešą savo akcijų platinimą (angl. initial public offering, IPO). Vėliau patikslinta, kad IPO vyks 2019 m. kovą ir per jį žadama pritraukti nuo 1 iki 3 mln. Eur plėtrai į užsienį.

Birželio 13 d.

Jerome'o Powello vadovaujamas JAV Federalinio rezervų bankas (FED), kaip ir prognozuota, padidino bazines palūkanų normas. Jos kilsteltos iki 1,75-2%, kai, palyginimui, iki tol sudarė 1,5-1,75%.

Birželio 13 d.

Talino jūrų uosto operatoriaus „Tallinna Sadama“, įvykdžiusio 148 mln. Eur viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), akcijos pradedamos kotiruoti „Nasdaq“ Baltijos rinkos Oficialiajame sąraše. Išplatintos visos planuotos akcijos – 86.704.968 vnt., „Tallinna Sadama“ po IPO antra didžiausia pagal kapitalizaciją bendrove Talino biržoje po „Tallink Grupp“. Vien pirmąją prekybos biržoje dieną bendrovės akcijos, palyginti su IPO kaina, brango iki 20%. O nuo prekybos biržoje pradžios iki dabar yra pabrangusios apie 6%.



Birželio 14 d.

Europos centrinis bankas (ECB) oficialiai įvardijo galima palūkanų kėlimo pradžią – paskelbė, kad bazinės palūkanos esamame lygyje išliks bent iki 2019 m. vasaros arba tiek, kiek reiks, kad infliacijos augimo tempas atitiktų tikslus ir lūkesčius dėl tvaraus ekonomikos augimo lygio. Iki tol ECB atstovai vengdavo kalbėti apie galimą palūkanų kėlimo datą.

Birželio 20 d.

Kriptovaliutų rinką sudrebino Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos „Bithump“ apiplėšimas – iš jos dingo 30 mln. USD vertės kriptovaliutos. „Bithump“ dėl vagystės laikinai net buvo sustabdžiusi lėšų įnešimą ir pasiėmimą iš biržos. Panašių kaip šis kriptovaliutų biržų apiplėšimų 2018-aisiais buvo ne vienas.



Birželio 20 d.

Lietuvos banko apklausa parodė, kad investuotojų ir emigrantų aktyvumas Vilniaus naujų butų rinkoje sumažėjo. Rinkos dalyviai pastebi, kad investuotojų į butus nuomai apmažėjo.

Birželio 22 d.

Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narės vykusiame susitikime susitarė padidinti naftos gavybą. Tuo, kad OPEC susitikime bus susitarta dėl naftos gavybos lygio padidinimo, buvo abejojama, mat tam prieštaravo Iranas ir kai kurios kitos šalys. OPEC teigimu, naftos gavybą būtina didinti dėl naftos tiekimo iš Venesuelos, Iranos, Angolos sutrikimų.



Birželio 22 d.

Lietuvos bankas priėmė bene švelniausią iš galimų ekonomikos augimo ir kreditavimo ribojimo priemonių – anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimą bankams nuspręsta padidinti nuo 0,5% iki 1%. Tai reiškia papildomos kapitalo atsargos kaupimą bankams.



Birželio 26 d.

Kinijos akcijų rinkos indeksui „Shanghai Composite“ per dieną sumenkus 0,5%, indekso nuopuolis nuo sausio aukštumų pasiekė daugiau nei 20%. Tai reiškia, kad Kinijos akcijų rinka oficialiai įžengė į vadinamąją meškų rinką.

Birželio 26 d.

Elitiniu vadinamame JAV akcijų indekse „Dow Jones“ po 110 metų nebeliko JAV energetikos, infrastruktūros, finansų ir žiniasklaidos milžinės „General Electric“, kuri išgyvena ne pačius geriausius laikus savo istorijoje. Ją pakeitė vaistinių tinklą valdanti JAV bendrovė „Walgreens Boots Alliance“.



Birželio 28 d.

Seimas tarė paskutinį žodį dėl pensijų reformos – galutiniame balsavime reformai buvo pritarta. Reforma aktuali visiems privačiai kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose.



LIEPA

Liepos 3 d.

Valstybės valdoma energetikos grupė „Lietuvos energija“ sėkmingai išplatino antrąją 300 mln. Eur žaliųjų obligacijų emisiją. 10 metų trukmės obligacijos išplatintos su 2,066% pajamingumu. Obligacijas įsigijo 116 investuotojų iš 22 valstybių, jų paklausa siekė 1,2 mlrd. Eur.



Liepos 11 d.

Verslininko Gedimino Žiemelio netiesiogiai kontroliuojama orlaivių priežiūros paslaugų bendrovė „Avia Solutions Group“ (ASG) paskelbia, kad planuoja trauktis iš Varšuvos biržos, tačiau akcijų supirkimo kainą smulkieji akcininkai viešai vadina nesąžininga. Galiausiai ASG iš biržos pasitraukė, o smulkieji į teismus dėl akcijų supirkimo kainos nesikreipė. Iš Varšuvos biržos buvo išbrauktos ir kitos p. Žiemelio įmonės „AviaAm Leasing” akcijos. Manoma, kad kita p. Žiemelio įmonių stotelė bus Honkongo ar kita Azijos birža.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 13 d.

Kinijoje sprogus tarpusavio skolinimo burbului, šalies valdžia imasi priemonių situacijai suvaldyti – pajudėta reguliavimo griežtinimo ir net tokių platformų uždraudimo linkme. Kinijoje tarpusavio skolinimo platformos pradėjo kurtis 2011 m., kol 2015 m. jų skaičius pasiekė visų laikų aukštumas – veikė apie 3.500 tokių platformų. Bet vasarą šias platformas ištiko krizė – 72% tarpusavio skolinimo platformų vien nuo birželio uždarytos dėl likvidumo problemų.



Rugpjūčio 16 d.

Buvęs Lietuvos komercinio banko „Snoras“ vienas pagrindinių akcininkų Vladimiras Antonovas prisipažino kaltu dėl Rusijoje įvykdytų finansinių nusikaltimų. Dėl „Snoro“ žlugimo patirtis nuostolius skaičiuoja didelė dalis Lietuvos smulkiųjų investuotojų: „Snoro“ obligacijų pirkėjai, didesnius nei 100.000 Eur banke laikę indėlininkai, „Snoro“ smulkūs akcininkai.

Rugpjūčio 16 d.

Vario kaina, vienas išankstinių ekonomikos indikatorių, pateko į meškų rinkos teritoriją, rinkos dalyviams nerimstant, kad JAV ir Kinijos prekybos konfliktas, Turkijos finansinių bėdų potencialus užkratas gali pakirsti pasaulinės ekonomikos augimą.



Rugpjūčio 20 d.

Ekologinio ūkininkavimo bendrovė „Auga Group“ paskelbė per antrinį akcijų siūlymą (angl. secondary public offering, SPO) pritraukė 18 mln. Eur. Be beveik 9 mln. Eur per SPO investavusio Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB), „Auga Group“ naujais stambiais akcininkais taip pat tapo „Girteka Logistics“ (8,5 mln. Eur) ir verslininkas Žilvinas Marcinkevičius (7,164 mln. Eur).

Rugpjūčio 20 d.

JAV elektromobilių gamintojos „Tesla“ akcijos pinga apie 7%, iki trijų mėnesių žemumų, po žinios, kad JAV bankininkystės milžinas „JP Morgan“ nurėžė tikslinę bendrovės akcijų kainą. Kritikos sulaukė bendrovės vadovas Elonas Muskas, apsiskelbęs apie galimą „Tesla“ akcijų išbraukimą iš biržos be konkretaus plano.



Rugpjūčio 22 d.

Pagrindinis JAV akcijų biržų indeksas pasiekia dar vieną aukščiausią istorinį lygį, o ši vadinamųjų bulių rinka oficialiai tapo ilgiausia istorijoje. Iki tol ilgiausia bulių rinka JAV buvo laikytas nuo 1990 m. spalio iki 2000 m. kovo besitęsęs akcijų brangimas.

Rugpjūčio 27 d.

„Auga Group“, priviliojusi žinomų institucinių investuotojų, debiutavo prestižiniu laikomame „Nasdaq“ Baltijos biržos Oficialiajame sąraše.

Rugpjūčio 28 d.



Paskelbta, kad JAV ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį augo sparčiau, nei buvo pranešta iš pradžių, ir pademonstravo geriausią rezultatą per pastaruosius ketverius metus. Šalies BVP antrąjį metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, paaugo 4,2% – tai bent jau šiais metais buvo JAV ekonomikos augimo per ketvirtį apogėjus.



RUGSĖJIS

Rugsėjo 6 d.

Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Grupė“ tarptautinėje obligacijų rinkoje sėkmingai pasiskolino 300 mln. Eur. 5 metų trukmės obligacijos buvo išplatintos su 3,25% fiksuotomis metinėmis palūkanomis ir 3,5% pajamingumu. Obligacijų įsigijo daugiau nei 60 investuotojų iš 14 valstybių. Tarp jų – trečdalis iš Baltijos ir Skandinavijos regiono, likusi dalis – iš kitų Vakarų Europos valstybių. Obligacijos kotiruojamos „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Tai buvo pirmas didesne apimtimi įvykdytas „Maxima Grupės“ atėjimas į kapitalo rinką.

Rugsėjo 12 d.

Euro zonos pramonė siunčia tvirtą nerimo signalą – paskelbta, kad gamybos apimtis liepą traukėsi 0,8%, kai ekonomistai tikėjosi geresnio rodiklio pokyčio.



Rugsėjo 20 d.

Pasaulyje išsisemiant kriptovaliutų bumui, greito uždarbio ieškantys investuotojai suranda naują arkliuką – su kanapėmis susijusių įmonių akcijas. Kanados marihuanos bendrovės „Tilray“ akcijos per dieną šokteli daugiau nei 90%, birža po kelis kartus per dieną stabdo prekybą.

Rugsėjo 21 d.

Lietuvos bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš įkūrėjų Vytautą Karalevičių ir jo vadovaujamą įmonę. Įmonei „Pervesk“ skirta 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur bauda už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos ištaisyti visus trūkumus ir apribojo teisę teikti paslaugas rizikingiems klientams.

Rugsėjo 24 d.

Vokietijos bankininkystės milžino „Deutsche Bank“ akcijos rugsėjo 24 d. išbrauktos iš vieno pagrindinių Vakarų Europos akcijų rinkos indeksų „Euro Stoxx 50“. Indeksas atspindi 50-ies pirmaujančių Europos bendrovių akcijų kainas, o „Deutsche Bank“ šiame indekse buvo nuo pat indekso sukūrimo 1998 m. Banko pašalinimas iš prestižinio indekso atspindi problemų liūną, į kurį įklimpo „Deutsche Bank“ dėl manipuliavimo palūkanų normomis skandalų, pernelyg išpūstų išlaidų, neteisingai paskirstytų veiklos prioritetų.



Rugsėjo 25 d.

„Novaturas“ paskelbė tolesnį bendrovės pigimą nulėmusį pranešimą – siūlymas akcininkų susirinkimui dėl 0,77 Eur dividendų akcijai išmokėjimo atšauktas ir nukeltas dėl „vieno iš savo tiekėjų sunkumų“. Dividendai sumažinti iki 0,52 Eur akcijai, o vėliau paaiškėjo, kad tas tiekėjas yra su finansinėmis problemomis susidūrusi užsakomųjų skrydžių bendrovė „Small Planet Airlines“. Nuo šio pranešimo dienos „Novaturo“ akcijos biržoje atpigo.

SPALIS

Spalio 8 d.

Šiaulių banko pagrindiniai akcininkai, tarp kurių yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), verslininkai Algirdas Butkus, Arvydas Salda, Gintaras Kateiva ir kiti, nutraukė tarpusavio sutartį ir nebeveiks kaip viena akcininkų grupė. Rinka vis garsiau spekuliuojama, kad tai įžanga į galimą ERPB pasitraukimą iš banko akcininkų gretų.



Spalio 10 d.

Spalis prasidėjo investuotojų nervų tampymu – spalio 10 d. JAV akcijos patyrė nuožmiausią išpardavimą nuo vasario mėnesio. Didžiausia panika buvo jaučiama ties technologijų sektoriaus akcijomis.



Spalio 23 d.

Europos akcijų rinkose pratrūko išsipardavimas, į rinkas sugrįžus nerimui dėl pluošto veiksnių, pastaruoju metu kėlusių įtampą investuotojams. Akcijos Europoje smigo į 2 metų žemumas.

Spalio 24 d.

JAV Federalinio rezervų banko (FED) vadovui Jeromui Powellui vėl teko prezidento Donaldo Trumpo kritikos lavina. Ponas Trumpas FED vadovą apkaltino tuo, kad šis, keldamas palūkanas, stato JAV ekonomiką į pavojingą padėtį.



Spalio 24 d.

Vyriausybės planai apmokestinti antrąjį ir kitus gyventojų turimus būstus nukeliami ateičiai. Nuspręsta, kad tą daryti dar ne laikas. Naujų mokesčių itin nelaukia būstus nuomai įsigiję Lietuvos investuotojai, kuriems jie galimai reikštų mažesnį nuomos pajamingumą.

LAPKRITIS

Lapkričio 9 d.

Lietuvos investicijų valdymo įmonė „Lewben Investment Management“ paskelbė, kad dėl nepateisinusių rezultatų uždaro algoritminį fondą „Craftstone Capital Appreciation Fund“, kuris investuotojams žadėjo 30% metinę grąžą. Simuliacijose fondo strategija nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2016 m. kovo pabaigos buvo sukrovusi 90% grąžą. Buvo planuojama, kad per artimiausius 3–5 metus minima strategija besivadovaujančių fondų turtas pasieks 500 mln. USD.



Lapkričio 12 d.

Lietuvoje ir pasaulyje subliuškus pirminių kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offering, ICO) burbului, Lietuvos startuolis „Desico“ pirmasis šalyje pradėjo įgyvendinti vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų platinimą (angl. security token offering, STO). Projektą vysto Lietuvos tarpusavio skolinimo platformos „FinBee” komanda, per pirmą platinimo etapą buvo pritraukta 1 mln. USD.

Lapkričio 13 d.

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas kaip vieną Baltijos regioną. Tikimasi, kad tai ateityje leistų Baltijos šalių regioną priskirti besivystančioms šalims (angl. Emerging Markets). Dabar Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, priskiriamos prie mažesnį potencialą turinčių šalių (angl. Frontier Markets).



Lapkričio 13 d.

Naftos eksportuotojų kartelis OPEC ketvirtą mėnesį iš eilės sumažino pasaulinės naftos paklausos prognozę ir perspėjo dėl žaliavos pertekliaus 2019 m.



Lapkričio 15 d.

Vos prieš mėnesį 4 metų aukštumas pasiekusios naftos kainos per kelias savaites pateko į vadinamąją meškų rinką – kaina nusirito iki 65 USD už barelį. Dar spalį, naftos kainai laikantis virš 80 USD, pasipylė prognozės dėl tolesnio jos brangimo. „Morgan Stanley“ net tada skelbė, kad kitų metų viduryje galime išvysti ir 95 USD už barelį.



Lapkričio 16 d.

Didžiosios Britanijos svarą sterlingų papurtė didžiausias per 17 mėn. smukimas, kurį sukėlė atsistatydinimai „Brexit“ priceso rebusus sprendžiančios premjerės Theresos May vyriausybėje.

Lapkričio 16 d.

Didžiausios Baltijos šalyse lošimų organizatorės „Olympic Entertainment Group“ akcijos išbraukiamos iš Talino biržos prekybos sąrašo. Toks žingsnis žengtas pasikeitus įmonės pagrindiniams akcininkams. Baltijos kapitalo rinka netenka vienos likvidžiausių biržos įmonių.

Lapkričio 27 d.

Didžiausiai pagal kapitalizaciją kriptovaliutai tęsiasi pardavėjų priespaudos metas. Per 80% nuo piko atpigęs bitkoinas nepajėgia išsilaikyti ties 4.000 USD ir smunka maždaug iki 3.750 USD.

Lapkričio 20 d.

„Verslo žinios“ pristato naują rubriką „Lukas investuoja“, kurios pagrindinis veikėjas Lukas skaitytojams pasakoja apie savo investavimo patirtį. 35 m. Lukas nėra profesionalus investuotojas, tačiau yra tvirtai pasiryžęs pagausinti turimus 10.000 Eur, kad jo senatvė būtų sotesnė.



GRUODIS

Gruodžio 4 d.

Išsipardavimą JAV akcijų rinkoje išprovokavo recesijos signalai – JAV 2 metų trukmės Iždo popierių pajamingumas pasiekė 2,799% ir viršijo 2,79% pajamingumą už 5 metų trukmės popierius. Pajamingumų inversija laikoma artėjančios ekonomikos recesijos pranašu. Tiesa, dauguma analitikų mano, kad patikimesniu recesijos indikatoriumi laikoma 2 ir 10 metų trukmės iždo popierių pajamingumų inversija. Pastaroji išpranašavo visas JAV recesijas nuo Antrojo pasaulinio karo.

Gruodžio 7 d.

JAV akcijų rinkoje susiformavo techninės analizės specialistų pripažįstama ir stebima akcijų rinkos rodiklių formuotė pavadinimu mirtinas susikirtimas (angl. death cross). Jis įvyksta, kai akcijų indekso 50-ies dienų slankusis vidurkis nukrenta žemiau 200 slankiojo vidurkio. Minimas darinys laikomas vienu tikslesnių meškų rinkos signalų, orientuotų į ilgąjį laikotarpį, – jam susidarius, galima tikėtis tolesnio išsipardavimo rinkoje. Mirtinas susikirtimas įvyko su bene svarbiausiu JAV akcijų indeksu S&P 500, kurio slankusis 50 dienų vidurkis nukrito žemiau 200 slankiojo vidurkio.

Gruodžio 13 d.

Europos centrinis bankas oficialiai paskelbė apie ekonomikos skatinimo programos per obligacijų supirkimą pabaigą. Paskelbta, kad programa užbaigiama gruodį, o paskui tebus tik reinvestuojamos iš supirktų obligacijų gaunamos palūkanos.



Gruodžio 19 d.

JAV Federalinis rezervų bankas (FED) dar padidino bazines palūkanas, jas kilsteldamas nuo 2-2,25% iki 2,25-2,5%. Tiesa, labiausiai pasaulio investuotojams rūpėjo ne palūkanų padidinimo faktas, bet užuomina, kad 2019 m. palūkanos bus didinamos du kartus, vietoje anksčiau planuotų trijų didinimų. Dalis investuotojų tikėjosi, kad tonas dėl monetarinės politikos ateityje bus dar nuosaikesnis.

Gruodžio 20 d.

Švedijos centrinis bankas „Riksbank“ po 7-ių metų pertraukos pakėlė bazines palūkanas. Norma pakelta iki -0,25%, nors nemaža dalis rinkos dalyvių tikėjosi, kad dėl prastokų pastarojo meto ekonominių duomenų šis žingsnis bus atidėtas iki kitų metų vasario.

Gruodžio 20 d.

Aliuminio kainos Londono metalų biržoje smuko į 16 mėnesių žemumas po žinių, kad JAV ketina atšaukti sankcijas didžiausiam Rusijos aliuminio gamintojui „Rusal“. Dar balandį, kai buvo paskelbta apie sankcijų įvedimą, aliuminio kainos buvo šovusios į aukščiausią lygį per pastaruosius 7 metus.

Gruodžio 24 d.

Kalėdų senelis investuotojams atnešė ne gruodžio ralį, o meškų rinką – po staigaus JAV akcijų rinkos kritimo pagrindinis JAV akcijų indeksas „Standard & Poor's 500“˜ per Kūčias oficialiai įžengė į meškų rinką, nes nuo ankstesnio aukščiausio skaičiuoja jau didesnį nei 20% smukimą.