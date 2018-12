Naftos išpardavimas tęsiasi – nuolaida 30%

WTI ir „Brent” rūšies naftos kainos tęsia savo kelionę žemyn – nuo spalio pigimas abiem atvejais jau siekia daugiau nei 30%.

WTI rūšies nafta antradienį biržoje kainavo vos kiek daugiau nei 49 USD, o „Brent“ – mažiau nei 59 USD už barelį.

Tokias kainas, nematytas nuo 2017 m. spalio, lemia kainai nepalankūs lūkesčiai dėl augsiančios naftos pasiūlos ir abejotino OPEC kartelio gebėjimo pažaboti kainų kritimą.

Tai, kad daugiausiai naftos suvartojančioje rinkoje – Jungtinėse Valstijose – yra naftos perteklius, patvirtina naujai paskelbta statistika, kuri rodo, kad naftos atsargos Cushingo naftos saugojimo terminale Oklahomoje gruodžio 11-14 d. išaugo daugiau nei 1 mln. barelių, rodo bendrovės „Genscape“ duomenys.

Be to, JAV Energetikos informacijos administracijos duomenys parodė, kad naftos tiekimas iš septynių didžiausių skalūninės naftos telkinių JAV iki šių metų pabaigos išaugs iki 8,03 mln. barelių per dieną – istorijoje dar neregėto lygio. VŽ ne kartą rašė, kad JAV vyksta skalūnų naftos gavybos revoliucija.

Naftą pigina ir rinkos dalyvių tikėjimas, kad naftą eksportuojančių šalių kartelis OPEC nesugebės pristabdyti naftos pigimo.

Nors Vienoje OPEC nariai ir Rusija gruodžio pradžioje sutarė dėl naftos gavybos mažinimo 1,2 mln. barelių per dieną, daugėja tikinčių, kad tai neduos naftos pigimo pristabdymo efekto dėl pernelyg sparčiai augančios naftos pasiūlos.

OPEC veikloje, nors šiam karteliui nepriklauso, aktyviai pradėjo dalyvauti Rusija, kuri šiuo metu pati pumpuoja rekordinį kiekį naftos – 11,42 mln. barelių per dieną.