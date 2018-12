Mėnesio sandoris: KKR už 6,2 mlrd. Eur perka „Magneti Marelli“

Automobilių koncernas „Fiat Chrysler Automobiles“ susitarė už 6,2 mlrd. Eur parduoti automobilių komponentų gamintoją „Magneti Marelli“ garsios fondų valdymo įmonės „Kohlberg Kravis Roberts“ (KKR) valdomai vienai iš pirmaujančių Japonijos automobilių komponentų gamintojų „Calsonic Kansei Corporation“.

Po sandorio bus sukurtas vienas didžiausių automobilių komponentų gamintojų pasaulyje.

Jungtinės bendrovės, kuri veiks „Magneti Marelli CK Holdings“ vardu, bendros pajamos bus 15,2 mlrd. Eur ir pagal pajamas bendrovė bus 7-ta didžiausia nepriklausoma automobilių komponentų tiekėja pasaulyje. Veikla bus vykdoma 200 gamyklų ir tyrimų centrų Europoje, Japonijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje bei Azijos regione, tačiau bendrovės pagrindinė būstinė išliks Italijoje, Milane.

Skelbiama sandorio vertė yra 6,2 mlrd. Eur. Sandorį numatoma užbaigti 2019 m. pirmojoje pusėje, gavus priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius įprastas sandorių užbaigimo sąlygas.

Be to, „Fiat Chrysler Automobiles“ sudarys ilgametę tiekimo sutartį su „Magneti Marelli CK Holdings“, o pastaroji įsipareigos vykdyti „Magneti Marelli“ veiklą Italijoje bei išlaikyti darbo vietas.

Pranešama, kad šis junginys yra aiškus abiejų bendrovių žingsnis įgyvendinti strategines ambicijas tapti pasaulyje pirmaujančia diversifikuota aukščiausio lygio tiekėja.

Rekordiniai metai

Pasaulinė automobilių pramonės sujungimų ir įsigijimų vertė per 2018 m. tris ketvirčius buvo didžiausia per 10 metų, pasiekė 59,3 mlrd. USD ir buvo 48% didesnė, nei per tą patį laikotarpį 2017 metais. Rekordinį trečiąjį ketvirtį nulėmė 13 didelių (didesnių nei 1 mlrd. USD) sandorių, tuo tarpu vidutinis atskleistų sandorių dydis buvo 218 milijonų USD.

Visgi, trijų 2018 m. ketvirčių sandorių skaičius sudarė 653, t.y. sumažėjo 4%, palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Mažesnis sandorių skaičius, tačiau didesnė vertė rodo pasiūlos problemą - per daug pirkėjų „persekioja“ per mažai pirkinių.

Ir toliau dominuoja lokalūs (t.y. ne tarptautiniai) sandoriai bei, nepaisant elektromobilių bangos ir savivaldžių automobilių mados, pagrindiniu sandorių varikliu išliko tradicinės automobilių pramonės konsolidacija ir prekių diversifikacija.

KKR įsigijimas, įvykęs jau 4-ajame 2018 m. ketvirtyje, išsiskiria iš prieš tai fiksuotos tendencijos tiek savo dydžiu – jis yra beveik tris kartus didesnis už didžiausią 2018 m. trijų ketvirčių sandorį ir daugiau nei trisdešimt kartų už sandorių verčių vidurkį - tiek savo globalumu.

Sandorio reikšmė Lietuvai

Lietuvoje yra apie 50 įmonių, gaminančių detales ar komponentus lengvajam ar sunkiajam transportui bei žemės ūkio technikai, be to, startuoja „Hella“ ir „Continental“ gamyklos, tačiau kol kas negalime pasigirti reikšminga automobilių ar jų komponentų gamybos industrija. Todėl šis sandoris tiesioginės reikšmės Lietuvai greičiausiai neturės.

Visgi netiesioginių sąsąjų gali būti. Pavyzdžiui, šiais metais Lietuvoje gamybos partnerių žvalgėsi viena didžiausių JAV ir Europos automobilių dalių ir komponentų gamintojų bei tiekėjų „Magna“, tarp kurios klientų yra ir FCA. „Magna“ metinė apyvarta siekia 38,9 mlrd. USD, t.y. daugiau nei du kartus daugiau nei „Magneti Marelli CK Holdings“.

Labai tikėtina, kad Lietuvoje pradėjus aktyviai veikti tokioms kompanijoms kaip „Hella“, „Continental“ ir „Magna“, „Magneti Marelli CK Holdings“ ar jos savininkės KKR dėmesys Lietuvai taip pat sustiprėtų.

Taip pat reikia turėti galvoje, kad dinamiškoje automobilių rinkoje Europoje didelės automobilių komponentų tiekėjos stambėja per įsigijimus arba per natūralų augimą, o tai, savo ruožtu, kompleksinių sprendimų negalinčioms pasiūlyti mažoms įmonėms vis labiau apsunkina konkurenciją. Tai laikotarpis, kai gigantų organinė plėtra ar atėjimas į Lietuvą per įsigijimus yra tikėtinas.

Straipsnio autorė Jūratė Majauskienė yra Lietuvos finansų patarėjų įmonės „Summa Advisers“ asocijuotoji partnerė