Medalio verta „Invaldos INVL“ investicija Moldovoje – 20% grįžo per porą mėnesių

Spalį tarptautinio konsorciumo sudėtyje į Moldovos didžiausią banką „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) investavusi „Invalda INVL“ su kitais investuotojais jau lapkritį skaičiuoja 20% pajamingumo dividendus iš investicijos.

Kaip penktadienį per biržą pranešė 9 mėnesių rezultatus paskelbusi „Invalda INVL“, lapkričio pabaigoje vykusiame MAIB akcininkų susirinkime buvo nutarta išmokėti 221 mln. Moldovos lėjų (apie 11,3 mln.Eur) dividendų.

Kaip jau skelbta anksčiau, investuotojų konsorciumas „HEIM Partners“ per laimėtą aukcioną nusipirko 41,09% MAIB paketą už 23,031 mln. Eur. Šiame konsorciume be Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) su 37,5%, 25% dalis priklauso privataus kapitalo „Horizon Capital“ ir 37,5% – „Invaldai INVL“ ir jos pritrauktiems investuotojams.

Pagal paketo įsigijimo kainą, išmokėtų dividendų pajamingumas konsorciumo investuotojams sudaro 20,16% prieš mokesčius.

„Finansinių investuotojų darbas ir yra, kuo jie dažnai skiriasi nuo strateginių, be sentimentų žiūrėti kapitalo struktūros efektyvumo. Žiūrima, kaip gauti grąžą, o grąža yra trupmena – kuo tavo mažesnis vardiklis ir kuo didesnis skaitiklis, tuo didesnė tavo grąža. Jie šituo susimažino vardiklį ir jau susigrąžino grynuosius, realiai iš karto penktadaliu atsipigino savo įsigijimą, tai visada padeda“, – ėjimą VŽ įvertino vienas sandorių rinkos dalyvis, nenorėjęs būti cituojamas.

„Invaldai INVL“ ir jos pritrauktiems investuotojams dividendai absoliučia išraiška sudarė 1,74 mln. Eur.

Į MAIB yra investuojama per kol kas 100% „Invaldos INVL“ valdomą bendrovę „MD Partners“. Gavus Moldovos centrinio banko leidimą, 48,64% „MD Partners“ akcijų valdys „INVL Special Opportunities Fund“, į kurį investavo „INVL Asset Management“ klientai.

„Tai yra mokėjimas investuoti. Žinoma, bet ko daryti negali, turi laikytis riziką ribojančių normatyvų. Jie pamatė, kad išsisuks be tiek kapitalo ir jį susimažino. Jeigu tame fonde, kokiu nors būdu yra Lietuvos žmonių pensijų, tai jiems medalį reikia duoti. Daro bičai tai, už ką jiems moka“, – VŽ komentavo kapitalo rinkos dalyvis.

Kai laimėjo konkursą įsigyti MAIB akcijų paketą, investuotojų konsorciumas kalbėjo, kad žada atnešti vakarietiškus valdysenos standartus, prisidėti prie finansų sektoriaus plėtros ir taip padidinti MAIB vertę.

Kaip VŽ komentavo Vytautas Plunksnis, „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas ir „MD Partners“ direktorius, „toks dividendų lygis leidžia ir palaikyti banko augimą, ir užtikrinti grąžą akcininkams“.

„Tol, kol bankas neturėjo stiprių akcininkų, dividendų mokėjimas buvo atidėtas, todėl dabar dividendai išmokėti už 2017 metus ir jie sudaro 48,5% MAIB 2017 metais uždirbto pelno. Be to, MAIB gerus rezultatus demonstruoja ir šiemet – per devynis mėnesius uždirbta 454 mln. Moldovos lėjų (apie 23 mln. Eur) pelno“, – sprendimą dėl dividendų argumentavo p. Plunksnis.

Taip pat lapkričio pabaigoje MAIB akcininkai išrinko naują banko stebėtojų tarybą. Į ją išrinkti du buvę jos nariai Victoras Mikuletas bei Natalia Vrabie, bei konsorciumo deleguoti kandidatai – „Horizon Capital“ partneris Vasile Tofanas, p. Plunksnis bei nepriklausomi kandidatai Aliona Stratan, Nicolai Shitovas ir Maryna Kvashnina.

Tarptautinis investuotojų konsorciumas į MAIB banką investavo laimėjęs Moldovos viešosios nuosavybės agentūros konkursą įsigyti 41,09% didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų. Konsorciumas laimėjo pasiūlęs artimą minimaliai kainą.

Pradinė aukciono kaina siekė 450 mln. Moldovos lėjų, arba 23 mln. Eur.

MAIB yra didžiausias komercinis bankas Moldovoje. Šio banko turtas 2017 m. pabaigoje siekė 1,078 mlrd. Eur, nuosavas kapitalas – 180 mln. Eur.

2014 m. Moldovoje kilo politinė ir ekonominė krizė, kai iš didžiųjų bankų buvo pasisavinta per 1 mlrd. USD, po jos šalies vyriausybė ieškojo strateginių investuotojų bankų sektoriuje su gera reputacija, kurie galėtų įvesti skaidrumo.