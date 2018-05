80 USD už naftą – yra

Didėjančios geopolitinės įtampos, mąžtantis pasaulinis žaliavos perteklius ir lūkesčiai dėl paklausos vairuoja naftos kainas į naujas, beveik 4 metų aukštumas.

Ketvirtadienį popiet „Brent“ rūšies naftos kaina kirto 80 USD už barelį atžymą ir kainavo daugiausiai nuo 2014 m. lapkričio. Pastarųjų 3 dienų kainos prieaugis siekia apie porą procentų, o per mėnesį pabrango daugiau kaip 8%. Nuo metų pradžios ši žaliava pabrangusi beveik 20%.

Tęsinys po grafiku

[infogram id="f91bfd68-973a-4e38-876e-3568bfd12f1b" prefix="aqD" format="interactive" title="brent80"]

Tarptautinė energetikos agentūra (IEA) šią savaitę paskelbė prognozuojanti, kad pasaulinė naftos paklausa šiemet padidės 1,4 mln. barelių, iki 99,2 mln. barelių per dieną. Savo ruožtu „Goldman Sachs“ paskelbė, kad paklausa dar „šią vasarą“ turėtų perkopti 100 mln. barelių per dieną.

Naftos paklausa auga ir lūkesčiai dėl paklausos augimo stiprėja lygiagrečiai tuo metu, kai rinkoje kyla nerimas dėl naftos tiekimo sutrikimų. Pirmiausia, svarstoma ir nežinoma, kiek galimos JAV sankcijos gali apkarpyti Irano, trečio pagal gavybos apimtį OPEC nario, eksportą.

Vis labiau nerimaujama ir dėl smunkančios Venesuelos naftos gavybos poveikio pasaulinei rinkai. Šios šalies naftos gavyba dėl menkų investicijų į infrastruktūrą per pastaruosius porą metų krito apie 40%, iki 1,41 mln. barelių per dieną. Be to, EIA įspėjo šią savaitę, kad Venesuelos vyriausybės kontroliuojama gavybos kompanija PDVSA gali sulaukti JAV sankcijų iškart po Venesuelos prezidento rinkimų, kurie numatyti gegužės 20 d.

Kita vertus, JAV didina naftos gavybą, kurios apimtis pasiekė rekordą – 10,72 mln. barelių per dieną. Tačiau abejojama dėl tolesnio JAV gavybos augimo, argumentuojant šalies naftos infrastruktūros apribojimais. Be to, JAV naftos atsargos praėjusią savaitę susitraukė 1,4 mln. barelių, tai vyksta prieš šalyje prasidedantį keliavimo sezoną, padidinantį degalų poreikį.