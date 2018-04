Tarp Europos „fintech“ įtakingiausių – keturi lietuviai „Matton“ nuotr. Paulius Čiulada „Verslo žinios“ Tarp 200 įtakingiausių Europos finansinių technologijų („fintech“) sektoriaus žmonių yra keturi lietuviai: europarlamentaras Antanas Guoga, Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas, finansų ministras Vilius Šapoka ir Jonas Matonis, organizacijos „Bitcoin Foundation“ valdybos pirmininkas. Tai teigia įtakingiausiųjų sąrašą sudaręs Londone ir Singapūre veikiantis „fintech“ centras „Lattice80“. Palyginimui, Latvija sąraše turi vieną atstovą (bendrovės „Creamfinance“ vadovą Matissą Ansvuesulį), Estija – du (bendrovės „Bondorra“ vadovą Partelą Tombergą ir „Luminor“ atstovą Jevgenijų Kazaniną). Šį centrą Singapūre 2017 m. lapkričio mėn. lankė oficiali Lietuvos delegacija, vadovaujama Užsienio reikalų ministerijos, o bendradarbiavimo sutartį su „Lattice80“ turi Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). „Revolut“ vadovas: apie būsimą plėtrą, dinozaurus rinkoje, finansų sektoriaus ateitį

„Fintech“ darbą pradėjo, dabar – „bigtech“ eilė

Lietuva žavi „fintech“ įmones, vietiniai kalba apie rinkos ribas MITA šį centrą vadina vienu įtakingiausiu pasaulyje finansinių technologijų centrų. 2016 m. Singapūre įkurtas „Lattice80“ padeda vystyti inovacijas, bendradarbiauja su įvairiomis finansų sektoriaus institucijomis, skatina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. Skelbiama, kad „Lattice80“ turi didelį narių ir partnerių tinklą, padedantį telkti tarptautinę bendruomenę kuriant pažangius finansinių technologijų sprendimus. „Lattice80“ neseniai skelbė kuriantis pasaulinę „fintech“ įmonių duomenų bazę. Naujienų agentūra „Bloomberg“ organizaciją „Lattice80“ taip pat yra įvardijusi kaip didžiausią pasaulyje „fintech“ centrą.

