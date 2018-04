Numavičiaus šeimos biuras turi naują vadovą Nerijus Numavičius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Paulius Čiulada „Verslo žinios“ Lietuvos verslininko ir investuotojo Nerijaus Numavičiaus šeimos biuro „Talka LT“ vadovu paskirtas Nerijus Maknevičius, iki šiol čia ėjęs teisės skyriaus vadovo pareigas. Jis pakeis Jolantą Bivainytę, kuri šeimos biurui vadovavo nuo 2016 m. „Talka LT“ yra tiesiogiai 100% p. Numavičiui priklausanti bendrovė. Šeimos biuro veiklos modelis yra „single family office“ – biuras dirba tik su viena – p. Numavičiaus šeima. Biuras yra atsakingas už su p. Numavičiaus asmeniniu turtu susijusios informacijos srautų valdymą, taip pat teikia konsultacijas paveldėjimo, mokesčių deklaravimo ir kitais klausimais. Nerijus Maknevičius su p. Numavičiumi susijusių įmonių grupėje dirba nuo 2015 m. Prie šeimos biuro jis prisijungė 2016 m., o prieš tai dirbo įvairiuose p. Numavičiaus holdinguose. „Šeimos biuras skaičiuoja tik antruosius savo veiklos metus, todėl vis dar yra kūrimosi procese. Džiaugiuosi, kad į tolesnį šeimos biuro vystymo etapą žengsiu su platesnėmis atsakomybėmis“, - teigia naujasis šeimos biuro „Talka LT“ vadovas p. Maknevičius ir priduria, kad iki šiol šeimos biurui vadovavusios Jolantos Bivainytės kompetencijos dabar yra reikalingos holdingui Nyderlanduose. „Maximos Grupės“ stebėtojų taryboje – Staškevičius ir Kižienė

„Maxima grupė“ turi naują valdybos pirmininką ir stebėtojų tarybą „Išvykstu į Nyderlandus ir vadovausiu ten įkurtam holdingui „Metodika B.V.“ Holdingo kontroliuojami verslai šiuo metu vykdo aktyvią plėtrą, todėl reikia stiprinti ir plėsti jo kompetencijų ribas Nyderlanduose“, - teigia p. Bivainytė. „Metodika B. V.“ 100% yra kontroliuojama p. Numavičiaus. Holdingas kontroliuoja „Vilniaus prekybą“ ir „NDX energiją“. „Talka LT“ įmonėje dirba 8 darbuotojai – tai teisės, finansų, komunikacijos ir verslo konsultantai. Vidutinis mėnesinis atlyginimas prieš mokesčius įmonėje šiemet vasarį sudarė 7.436 Eur.

