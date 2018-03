„Žemaitijos pienui“ skirta 158.000 Eur bauda

Lietuvos bankas „Žemaitijos pienui“ skyrė 158.000 Eur baudą už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus. Bendrovė žada sprendimą skųsti.

Per „Nasdaq“ Vilniaus biržą „Žemaitijos pienas“ išplatino pranešimą, kad vasario 28 d., Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnybos sprendimu, AB „Žemaitijos pienas“ buvo įspėta už privalomo LB nurodymo nevykdymą ir jai skirta 158.000 Eur bauda dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimų.

„Patikrinimas atskleidė aplaidų bendrovės požiūrį į apskaitą ir informacijos pateikimą investuotojams. Be to, „Žemaitijos pieno“ vadovai, priimdami kai kuriuos sprendimus dėl tantjemų, neatsižvelgė į pačios bendrovės ir smulkiųjų akcininkų interesus“, – LB pranešime cituojamas Vytautas Valvonis, Priežiūros tarnybos direktorius.

„Žemaitijos pienas“ nesutinka su LB paskirta bauda.

„Bendrovė nesutinka su LB Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu ir mano, jog formalių reikalavimų neatitikimai yra nulemti skirtingo teisinio reguliavimo aiškinimo, todėl bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka skųs sprendimą“, – rašoma bendrovės pranešime.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad „Žemaitijos pienas“ 2016 m. finansinės ataskaitos neatitinka dviejų tarptautinių apskaitos standartų („Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ bei „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“) reikalavimų. LB teigia, kad „Žemaitijos pienas“ pripažino iš susijusios įmonės (UAB „Čia Market“) gautinos beveik 1,6 mln. Eur sumos vertės sumažėjimą, tačiau jo tinkamai nepagrindė.

Be to, nustatyta, kad, nors LB dar pernai vasario pradžioje davė nurodymą iš naujo peržiūrėti viso ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius, bendrovė to nepadarė. Dėl to „Žemaitijos pienas“ netinkamai pateikė finansinę informaciją apie bendrovės 2016 m. finansinę būklę ir veiklos rezultatus. VŽ rašė, kad šią savaitę buvo sustabdyta „Žemaitijos pieno“ auditorės licencija.

Tarnyba taip pat nustatė, kad „Žemaitijos pieno“ vadovai neveikė vienodai visų akcininkų ir bendrovės interesais dėl trijų priežasčių.

Visų pirma, iš susijusių įmonių (AB „Klaipėdos pienas“, AB „Žemaitijos pieno investicija“ ir „Čia Market“) gautinos skolos apskaitoje nepagrįstai sumažintos, išsamiai neįvertinus visų įrodymų dėl gautinų sumų atgavimo.

„Tokiais veiksmais bendrovė ne tik 2015 m. pabaigoje, tačiau ir 2016 m. pabaigoje nepagrįstai sumažino „Žemaitijos pieno“ turto vertę ir nuosavą kapitalą, - teigia LB. – Pažeidimai padaryti pažeidžiant pačios bendrovės ir jos smulkiųjų akcininkų interesus.“

Antra, bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, tarp kurių buvo pats „Žemaitijos pieno“ kontroliuojantis akcininkas Algirdas Pažemeckas ir su juo susiję asmenys, nesilaikant teisės aktų reikalavimų paskirtoms tantjemoms (0,75 mln. Eur). Tai reiškia, kad išmokos buvo paskirtos iš pelno ne už finansinius metus, o už trumpesnį finansinį laikotarpį. Dėl to esą p. Pažemeckas ir su juo susiję asmenys gavo papildomų pajamų, o bendrovės nepaskirstytasis pelnas buvo nepagrįstai sumažintas.

Trečia, teigia LB, kilo abejonių, ar tinkamai atstovaujama smulkiųjų akcininkų ir jų interesams, kadangi tiek valdymo, tiek priežiūros organuose dalyvavo asmenys, susiję šeiminiais ryšiais. Be to, nustatyta, kad smulkiesiems akcininkams galėjo būti apsunkinta galimybė gauti reikalingus bendrovės dokumentus ir informaciją, būtinus pasinaudoti savo teisėmis.

Investuotojų asociacija irgi laikosi nuomonės, kad „Žemaitijos pienas“ pažeidė smulkiųjų akcininkų interesus ir yra su bendrove įsitraukusi į teismų maratoną.

„Bendrovė „Žemaitijos pienas“ vertino, kad p. Pažemecko įmonių skolos negrįš ir jas nurašė, o tų įmonių ataskaitose apie tariamas problemas nebuvo užsimenama. Lietuvos bankas atskleidė, kad „Žemaitijos pienas“ nepagrįstai nurašė 3,6 mln. Eur gautinų sumų iš „Klaipėdos pieno“ ir „Žemaitijos pieno investicijos“. Taip pat nustatyta, kad „Žemaitijos pienas“ nepagrindė 4,676 mln. Eur fermentinių sūrių vertės sumažinimo“, – rašoma Investuotojų asociacijos pranešime.

Investuotojų asociacijos nuomone, tokių operacijų tikslas buvo dirbtinai sumažinti „Žemaitijos pieno“ akcijų kainą prieš vėliau sekusį bandymą trauktis iš „Nasdaq Vilniaus“ biržos.

2015 m. „Žemaitijos pienas“ gavo 149 mln. Eur pajamų ir uždirbo 6 mln. Eur pelno, tačiau, atmetus su p. Pažemecko įmonėmis susijusius nurašymus, tikrasis pelnas turėjo siekti apie 10 mln. Eur, vertina asociacija.