„Delfi“ savininkės pajamos šiemet augo, bet pelnas sumenko

„Delfi“ naujienų portalus Baltijos valstybėse valdanti Estijos žiniasklaidos ir pramogų grupė „Ekspress Grupp“ pranešė per tris šių metų ketvirčius gavusi 1,62 mln. Eur grynojo pelno – 11% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, pardavimų pajamoms augus penktadaliu iki 45 mln. Eur.

Anot pranešimo, mažesnį pelną lėmė padidėję padalinio „Express Post“, užsiimančio spaudos pristatymo į namus, nuostoliai ir nusidėvėjimo sąnaudų augimas.

Trečiąjį metų ketvirtį „Ekspress Grupp“ konsoliduotos pajamos siekė 15,1 mln. Eur ir buvo 14% solidesnės nei prieš metus, o grynojo pelno uždirbta 860.000 Eur.

„Ekspress Grupp“ skaitmeninių prenumeratų per metus iki praėjusio mėnesio pabaigos padaugėjo 21% iki 151.400. Skaitmeninių paslaugų pajamos per tris šių metų ketvirčius augo 25%, jos sudarė 77% visų pajamų.

Laikotarpio pabaigoje grupė turėjo 861 darbuotoją – 132 darbuotojais daugiau nei prieš metus. Šį augimą lėmė 56 darbuotojai, kurie buvo perkelti iš 2021-ųjų pabaigoje įsigytos bendrovės „Geenius Meedia“ ir šiemet vasarą įsigytos Lietuvos naujienų agentūros ELTA. Kitose grupės įmonėse Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonėse buvo įdarbinti 76 darbuotojai.

Atsižvelgdama į bendrą ekonominę padėtį, „Ekspress Grupp“ pasirinktinai koregavo darbuotojų atlyginimus, kad išlaikytų geriausius. Be to, grupė pradėjo mažinti sąnaudas ir atleisti darbuotojus, ypač Latvijoje, kur reklamos pardavimai nepasiekė tikslų. Bendrovės vadovybė, atsižvelgdama į ekonominės aplinkos silpnėjimą ir galimą ekonomikos atšalimą per artimiausius 12 mėnesių, jau sumažino sąnaudų bazę tose srityse, kuriose pajamos neatitiko lūkesčių.

Pagrindinė „Ekspress Grupp“ veikla yra elektroninė žiniasklaida, laikraščių ir žurnalų leidyba, spausdinimo paslaugos Baltijos šalyse.

„Ekspress Grupp“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq“ Talino vertybinių popierių biržoje.

