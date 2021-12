Rudens sezono TV laidø lyderiai – þinios, filmai, talentø ðou ir krepðinis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šį rudenį vidutinis Lietuvos gyventojo prie TV per parą praleistas laikas grįžo į užpernykštes vėžes. Rugsėjo–lapkričio mėnesiais TV ekranams gyventojai skyrė per 3,5 valandos per dieną, keliomis minutėmis ilgiau nei prieškarantininiais 2019-aisiais. O kanalų laidų tope šį rudenį karaliavo žinios, filmai ir talentų šou bei krepšinio varžybos, rodo „Kantar“ duomenys.

Analizuojant TOP laidų trisdešimtuką, trečdalis pozicijų teko filmams, o pirmąsias tris vietas užėmė „Žinios“ (TV3), „Ledynmetis 3“ (TV3) ir „Kaukės“ (LNK) transliacijos.

„X faktorius“ buvo trečia pagal populiarumą iš TV3 laidų, o LNK priziniame trejetuke dar rikiuojasi „KK2“ ir „Bučiuoju, Rūta“.

LRT trys populiariausios laidos šį rudenį buvo „Auksinis protas“, „Eurolygos“ transliacijos ir „Šok su žvaigžde“.

Bendras transliacijų TOP'as išlieka gana panašus į pernykštį, o TV3 išsaugo lyderio poziciją su žinių laida ir populiariu filmu „Ledynmetis 3“.

„Pastebime, kad rodomi filmai surenka auditorijas net ir kartojant transliacijas po kelis kartus. Išties, animacinių filmų hitai visada turėjo stiprias pozicijas laidų tope, ši tendencija išliko ir pandemijos metu. Penketuko viršūnėje yra ir trys pramoginio žanro laidos, be to, per pandemiją išliko stiprus poreikis būti informuotu – žinios užima pirmaujančią poziciją laidų tope“, – išplatintame pranešime sako Lina Petraitienė, „Kantar“ media tyrimų ir įžvalgų vadovė.

Pasak ekspertės, lyderių trejetukas nesikeičia – TV3, LNK ir LRT televizija išlieka daugiausiai žiūrovų sutraukiančiais TV kanalais Lietuvoje.

L. Petraitienė taip pat akcentuoja, kad iš esmės laidų tope dominuojantys žanrai daug nesikeičia: filmai, žinios, pramoginės laidos, šiek tiek sporto.

„Panašu, kad televizijos atrado einamiausio turinio receptą ir, kol jis veikia, neketina jo keisti“, – svarsto ji.

„Kantar“ media tyrimų ir įžvalgų vadovė pastebi, kad nors prie TV praleidžiamo laiko trukmė labai priklauso nuo metų laiko, tačiau karantinas išryškino tam tikrus ypatumus.

„Prasidėjus pirmajam karantinui, laikas prie TV dramatiškai šoko į viršų ir pasiekė 3,5 val. per dieną. Antrasis pakilimas fiksuotas 2020 m. rudenį, kai dar sykį teko užsidaryti namuose. Ir tas pakilimas nenuslūgo iki pat šių metų vasaros, kai pagaliau viskas atlaisvėjo ir laikas prie TV grįžo į prieškarantinį lygį. Auditoriją taip pat augino ir ilgasis šių metų Vėlinių savaitgalis“, – tendencijas apžvelgia L. Petraitienė.