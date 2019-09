Latvijos „Dienas Bizness“ tampa savaitraščiu

Vienas iš seniausių Latvijos laikraščių „Dienas Bizness“ nebebus spausdinamas darbo dienomis – tampa savaitraščiu.

„Pereiname prie savaitraščio leidinio formato. Turime keistis. Žiniasklaida jau nebegali egzistuoti gyvendama besilaikydama senųjų verslo modelių“, – „delfi.lv“ cituoja Janis Maršallas, „Dienas Bizness“ bendrasavininkas ir valdybos narys.

Norime skaitytojams pateikti to, ko jiems reikia – greitų ir tikslių naujienų internete, analizės, nuomonių ir nuodugnių tyrimų – spausdintame savaitraštyje antradieniais, kalba J. Maršallas.

Jis atkreipia dėmesį, kad nė vienas Latvijos nacionalinis dienraštis nedirba pelningai, o nuostoliai kasmet tik didėja.

Keičiasi ne tik leidinio „Dienas Bizness“ periodiškumas, bet vyriausiasis redaktorius: atsistatydinusią Liva Melbarzde nuo kitos savaitės pakeičia naujoji redaktorė Anita Kantane.

„Dienas Bizness“ Latvijoje leidžiamas nuo 1993 m. Leidėjos savininkas – „SM Investment“. 2018 m. „Dienas Bizness“ skaičiavo 1,9 mln. Eur apyvartą, o nuostoliai siekė 272.577 Eur.

VŽ rašė, Lietuvoje leidėjai eina panašiu keliu. Dienraštis „Lietuvos rytas“ nuo kitų metų bus leidžiamas 3 kartus per savaitę antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Dabar „Lietuvos rytas“ leidžiamas 5 kartus per savaitę, nuo antradienio iki šeštadienio.

VŽ primena, kad nuo 2014 m. „Lietuvos rytas“ nebeleidžia pirmadieninio numerio, o paskui tokį pat sprendimą anuomet nusekė ir didžioji dalis Lietuvos leidėjų, taip pat sumažindami periodiškumą.

UAB „Lietuvos ryto“, valdančio dienraštį, pardavimų pajamos 2018 m. buvo 5,69 mln. Eur ir buvo beveik 12% mažesnės nei ankstesniais metais (6,4 mln. Eur), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita. Per metus grynasis bendrovės nuostolis išaugo nuo 102.049 Eur 2017 m. iki 990.234 Eur 2018 m.

Nuo gegužės 1 d. veiklą sustabdė UAB „Lietuvos žinios“, leidžianti dienraštį „Lietuvos žinios“, interneto portalus „lzinios.lt“ ir „jonavosnaujienos.lt“ bei Jonavos rajono laikraštį „Naujienos“.

Dienraščio „Verslo žinios“ periodiškumas nesikeičia – vasarą, kaip ir per pastaruosius metus ėjęs kartą per savaitę, nuo rudens pasirodo keturis kartus per savaitę.