Reputacija prieš, per ir po karantino

Daiva Lialytė, „Integrity PR” direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Viso labo tik sutapimas, kad pandemijos metu į 2020 m. geriausią reputaciją turinčių prekės ženklų dešimtuką pateko daug tų, kurie vienu ar kitu aspektu padeda mums atlaikyti „namų areštą“ – tai „Lego“, „Disney“, „Microsoft“, „Netflix“, „Adidas“, „Boch“.

Ir tai tikrai tik sutapimas, nes „The Reptrak“ (buvęs „Reputation Institute“) kasmet atliekamas reputacijos tyrimas sudėtingas ir užtrunka laike. Bus tikrai įdomu 2021 m. kovo mėnesį sužinoti, kaip pandemija paveiks šiuos geriausią reputaciją turinčių prekės ženklų rinkimus.

Kai buvo renkami šiųmetiniai laureatai, vertinimo kriterijai buvo išsidėstę šia prioritetine tvarka: paslaugų ir prekių kokybė (20,1%), valdymas (Corporate Governance – 14,8 %), pilietiškumas (Citizenship – 14,8%), finansiniai rezultatai (13,2%), inovacijos (13,1%), vadovavimas ir lyderystė (12,9%), darbovietės kokybė (Workplace quality – 11,5 %).

Tačiau neseniai teko klausytis „PR Week“ konferencijos, kurioje didelių JAV korporacijų ir RSV bendrovių atstovai pasakojo, kaip pandemija paveikė jų ir jų klientų veiklą ir jau tampa aišku, kad reputacijos kriterijai keičia savo svarbumo pozicijas ir skatina atsakyti į tris svarbiausius klausimus:

Ar tinkamai rūpinatės darbuotojais?

Nr.1 tampa darbdavio kokybė. Pagrindinis visų organizacijų vadovų uždavinys – rūpestis visų pirma savo darbuotojais ir jų psichologine bei emocine savijauta. Ir nesvarbu, ar dirbama įprastiniu, ar nuotoliniu būdu.

„Jokie žodžiai negali išreikšti mano begalinio pasididžiavimo ir dėkingumo jums, „Starbucks“ partneriai. Nes jūs pademonstravote palaikymą ne tik vienas kitam, bet taip pat klientams ir tūkstančiams mūsų bendruomenės narių. Per šiuos sukrečiančius ir sunkius laikus jūs išlikote ištikimi mūsų misijai ir vertybėms. Ir už tai aš lieku jums amžinai dėkingas.“ Taip prasideda „Starbucks“ CEO Kevino Johnsono laiškas 200.000 darbuotojų, kurie bendrovėje yra vadinami partneriais.

Šį laišką ir „Starbucks“ vadovybės veiksmus pandemijos metu JAV komunikacijos ekspertai pateikia kaip vieną iš geriausių vidinės komunikacijos bei elgsenos pavyzdžių. Nes komunikacija yra aiški ir paprasta, demonstruojanti gebėjimą identifikuoti, suprasti ir atliepti darbuotojų emocijas.

Be to, rodo vadovo deramą emocinio intelekto lygį, iš kurio gali pasimokyti daugelis. Be abejo, tai ne tik komunikacija, bet ir „Starbucks“ vadovybės padaryti sprendimai.

Pirmame etape „Susimažiname ir sustabdome“ (Mitigate & Contain) bendrovė pasiūlė darbuotojams patiems apsispręsti, ar jie nori eiti į darbą, ar likti namuose, ir nežiūrint į sprendimą, visiems buvo išmokėti vieno mėnesio atlyginimai. Antrame etape „Stebime ir adaptuojamės“ (Monitor & Adapt) visos JAV esančios kavinės galėjo pačios apsispręsti, kada ir kokiu būdu joms atsidaryti / prekiauti. Tuo tarpu administracija juos nuolat aprūpino visais aktualiais ir atnaujinamais COVID 19 duomenimis konkrečiuose regionuose.

Taigi pirmas teisingas bet kurios organizacijos žingnis pandemijos metu – rūpestis darbuotojais.

Kuo galime padėti visuomenei?

Nr. 2. Itin svarbia reputacijos dalimi pandemijos metu tampa pilietiškumas ir socialinė įmonių atsakomybė. Kiek ir kaip bendrovės prisideda bei bendradarbiauja su ypatingai svarbiais valstybės sektoriais, tokiais kaip sveikatos apsauga ir švietimas, šalia esančiomis bendruomenėmis, labiausiai nukentėjusiais visuomenės sluoksniais?

Ir šiuo atveju tikrai galime tik pasidžiaugti, kad šimtai Lietuvos įmonių pademonstravo neįtikėtiną tiek greičio, tiek kiekio, tiek apimčių prasme gerų darbų maratoną – organizuodami gamybą bei atgabenimą bei dovanodami reikalingą medicinos įrangą bei priemones ligoninėms, maitinimą ir kitas paslaugas medikams. Ir visas kitas iniciatyvas, kurių visą sąrašą galima rasti įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

Beje, kas irgi yra puikus ir pagirtinas veiksmas, kad žiniasklaida, anksčiau dažnai vengusi rašyti apie socialinės atsakomybės projektus, labdarą bei mecenatystę, šįkart irgi rodo solidarumą ir išsamiai rašo apie korporacijų ir prekės ženklų gerus darbus.

Kartu galima tik stebėtis, kaip greitai Lietuvoje išaugo pilietiškumo kartelė ir tapo beveik visuotine norma. Nes vos tik žiniasklaidoje tyčia ar netyčia pasklido žinia, kad „Senukai“ esą stabdys sąskaitų teikėjams mokėjimus, kilo visuotinis pasipiktinimas, ne be kurio pagalbos bendrovė kaip mat suskubo atšaukti tokį sprendimą ir netgi tapo aktyviais ir dosniais aukotojais.

Labai norisi tikėtis, kad tiek visos pilietinės ir socialinės atsakomybės iniciatyvos, tiek žiniasklaidos noras apie jas pasakoti, niekur nedings ir po pandemijos įveikimo.

Ar esate lyderiai ir sunkiais laikais?

Na ir trečias svarbus reputacijos svertas – lyderystė. Pandemija ir ją lydintys ekonominės krizės ženklai, sudėtingos darbo sąlygos nuotoliniu būdu bei komunikacija per įvairiausias online paltformas iš esmės pakeitė lyderystės statusą ir kaip sakoma senoje geroje patarlėje „pamatėme (daug) karalių be drabužių“ .

Šis periodas, kaip niekada nuvainikavo kabinetuose užsidariusius, bendrauti nemokančius lyderius. Online komunikacija kažkuria prasme mus visus sulygino ir dangstymasis „oficiozo regalijomis“ nebeteko prasmės.

Vadovai pagaliau tiesiog privalo pereiti į paprastesnę ir žmogiškesnę komunikaciją.

Turbūt nėra nė vienos verslo, NVO ar valstybinės organizacijos, kurios nenorėtų kaip savo vadovės matyti Jacindos Ardern, Naujosios Zelandijos premjerės.

Ji per šį krizinį periodą pademonstravo ir toliau uoliai demonstruoja tokias komunikacinės kultūros aukštumas, kad daugelis, įskaitant ir mane, būtent iš jos lūpų seka visas COVID-19 naujienas. Kodėl? Ar įmanoma tai nukopijuoti? Ir taip, ir ne.

Nenukopijuojama, nes visų pirma J. Ardern yra asmenybė, turinti empatiškąją charizmą, kurios deja, trūksta labai daugumai lyderių. Tai toks lyderystės stilius, kuris nebaugina, nekalba iš aukšto tarsi kiti būtų mažesni ir kvailesni. Atvirkščiai.

Klausantis šios moters, susidaro įspūdis, kad kalba Tavo artima draugė ir tuoj su su ja aptarsite skaitytas knygas.

Iš kitos pusės „arderniška“ komunikacija gali būti nukopijuojama. Tam visų pirma reikia supratimo, kad komunikacija yra lygiai taip pat svarbi, kaip ir atlikti darbai, apie kuriuos komunikuojame. Visų antra, ji turi būti aiški, supranta ir nuoširdi. Trečia, kalbėti reikia mokytis.

Esate lyderis ir galvojate, kad tuo pačiu esate ir puikus komunikatorius? Nebūtinai. O dažnu atveju, deja, nesate. Tam reikia šiokių tokių pastangų.

Yra tokia versija, kad J. Ardern paslaptis yra jos komunikacijos studijos Waikato Universitete. Tačiau komunikacijos mokslus kasmet baigia šimtai tūkstančių visame pasaulyje, bet gebančių puikiai komunikuoti atitinkamai nepadaugėja.

O kur produktų ir paslaugų kokybė?

Darbuotojai, visuomenė ir lyderystė – apie šiuos tris kertinius reputacijos veiksnius šiuo metu galvoja reputacija ir pandemijos metu besirūpinančios organizacijos.

Nejaugi reputacijai nebesvarbus ilgai karaliavęs kriterijus – paslaugų ir produktų kokybė?

Kaip sakė, Kylie Wright-Ford, „RepTrak Company“ CEO, kad paslaugų ir prekių kokybės kriterijus niekur nedingo, bet šiuo laikotarpiu svarbesni tapo kiti.

Kita vertus, daugeliui verslų atsiveria gal ir priverstinės, bet geros galimybės paslaugų ir produktų tobulinimui, kliento patirčių supaprastinimui, e. komercijai ir kitoms inovacijoms.

Komentaro autorė – Daiva Lialytė, komunikacijos agentūros „Integrity PR“ direktorė.

