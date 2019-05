I. Šimonytė – lyderė socialinėje erdvėje, S. Skvernelis – tradicinėje žiniasklaidoje

Sekmadienį Lietuva iš 9-ių kandidatų rinks prezidentą. Analizuojant pastarojo mėnesio kandidatų į prezidentus komunikaciją žiniasklaidoje, matyti, kad lyderiai tradicinėje ir socialinėje žiniasklaidoje skiriasi, kova tarp kandidatų darėsi vis aštresnė, o diskusijos tarp rinkėjų socialinėje žiniasklaidoje – vis karštesnės.

„Informacija apie prezidento rinkimus per pastarąjį mėnesį šoko į aukštumas – vien patys rinkimai šiuo metu minimi daugiau nei 1000-yje pranešimų per savaitę“, – skaičiuoja Vilūnė Kairienė, žiniasklaidos stebėsenos bendrovės „Mediaskopas“ stebėsenos ir analizės skyriaus vadovė.

Bendrovė analizavo Lietuvos spaudos, radijo, TV, interneto bei naujienų agentūrų pranešimus ir socialinę mediją: „Facebook“ atvirus profilius, komentarus po straipsniais.

Kaip rodo „Mediaskopo“ duomenys, tradicinėje žiniasklaidoje rinkimų kontekste dažniausiai minimas Saulius Skvernelis (1.736 pranešimai), toliau rikiuojasi Gitanas Nausėda (1.265) ir Ingrida Šimonytė (1.151).

„Tokį premjero p. Skvernelio atotrūkį galima paaiškinti tuo, kad jis gauna pakankamai žiniasklaidos dėmesio ir dėl šiuo metu einamų pareigų, o straipsniuose nepamirštama paminėti fakto, kad premjeras kandidatuoja ir prezidento rinkimuose. Įdomu tai, kad nemažai dėmesio p. Skvernelis gauna ir dėl „skandalingųjų antraščių“ – krizės tyrimo ar pastaruoju metu itin plačiai eskaluojamos temos apie valstiečių ir premjero pasitraukimą iš einamų pareigų nesėkmės prezidento rinkimuose atveju“, – teigia p. Kairienė.

Įdomiau socialinėje medijoje

Gerokai įdomesnė ir mažiau nuspėjama situacija socialinėje žiniasklaidoje.

„Čia itin aktyvus Arvydo Juozaičio rinkėjas, ypač dažnai pasisakantis komentaruose po straipsniais, kartais net nesusijusiais su rinkimais, – sako p. Kairienė. – Jis komentaruose dažnai skelbiamas „tautos išgelbėtoju“ ir taip užverda intensyvios diskusijos.“

Neatsižvelgiant į p. Juozaičio matomumą socialinėje erdvėje, pastarąją savaitę į priekį išsiveržė p. Šimonytė, vos per kelias šios savaitės dienas minėta net 270 kartų.

„Tad socialinėje erdvėje lydere dėl nuosaikaus ir pastovaus augimo galėtume skelbti p. Šimonytę, o tradicinėje žiniasklaidoje, ypač regionų, – p. Skvernelį“, – teigia tyrėjai.

Savo ruožtu pasisakymų apie p. Nausėdą socialinėje erdvėje per pastarąją savaitę sumažėjo net perpus.

„Tam įtakos greičiausiai turėjo socialiniuose tinkluose pradėtas vartoti „Gitaras“ p. Nausėdai pašiepti. Šis fiktyvus personažas, aiški aliuzija į p. Nausėdą, pastarąjį mėnesį minėtas 322 kartus“, – teigia p. Kairienė ir priduria, kad pastarosiomis savaitėmis informacijos srautas – milžiniškas, tačiau lyderiai tradicinėje ir socialinėje žiniasklaidoje skiriasi, o kova tarp kandidatų vis aštresnė, diskusijos tarp rinkėjų socialinėje žiniasklaidoje – vis karštesnės.

Malonių kandidatų rinkinys

VŽ rašė, kad vertinant kandidatų komunikaciją šie rinkimai į prezidentus – be strategijos ir ryškesnės rinkimų kampanijos. Tai vienas kitam malonių kandidatų lygtis, kurioje trys pagrindiniai lyderiai šiandien groja tuo pačiu instrumentu.

„Bent kol kas šiandienė rinkimų kampanija yra labai nuobodi. Situacija yra įdomi tik tuo aspektu, kiek toliau bus važiuojama be strategijos ir rinkimų kampanijos. Klausimas, kiek toli galima nuvažiuoti su tuo minimalistiniu orkestru. Orkestras didelis, visi mato, žino nemažai instrumentų, tačiau grojama vos trimis“, – prieš kelias savaites Lietuvos komunikacijos asociacijos LTKA diskusijoje „Kas laimės prezidento rinkimus“ kalbėjo Mykolas Katkus, komunikacijos agentūros „Fabula Hill + Knowlton Strategies“ valdybos pirmininkas, politinės komunikacijos ekspertas.

Rasa Ališauskienė, UAB „Baltijos tyrimai“ direktorė, primena, kad ankstesnių rinkimų patirtis rodo, kad net 25–30% žmonių iki paskutinės rinkimų dienos nebūna priėmę galutinio sprendimo.

„Labai lengvai galime pasakyti už ką nebalsuosime, tačiau iš likusių favoritų neretai žmonėms būna gana sunku išsirinkti tą vienintelį. Kartais nulemia ir blogas oras ar ne tas kaklaraištis, ar ne ta skarelė. Be to, šiemet nėra ir vieno labai ryškaus lyderio – turime stiprų rinkinuką: p. Šimonytės šalininkai beveik taip pat palankiai vertina ir p. Nausėdą, net ir p. Skvernelio rinkėjams ne blogiausias variantas yra p. Nausėda“, – akcentuoja p. Ališauskienė.

Jai antrina ir p. Katkus: „Bent kol kas akivaizdu, kad nemažai žmonių bandys racionaliai išskaičiuoti, už ką geriau balsuoti. Kai nėra meilės kandidatams, tada labiau žaidžia argumentų kalba. Be to, reikia atsiminti, kad meilė ar lojalumas atsiranda per kritiką. Kuo labiau kritikuojamas tavo favoritas ir kuo dažniau jį apginame nuo ko nors, tuo lojalumas tam asmeniui, žmogaus pasirinkimui didėja.“

