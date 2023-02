„Sabre Awards“ finale – du „Fabulos“ darbai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Į pasaulinių komunikacijos rinkos apdovanojimų „Sabre Awards“ finalą pateko du komunikacijos agentūros „Fabula Rud Pedersen Group“ įgyvendinti projektai. Geriausia kampanija Baltijos šalyse pretenduoja tapti Lietuvos policijos projektas #StokĮPoliciją, o tarp geriausių vyriausybinių agentūrų darbų pateko Europos Parlamento biuro Lietuvoje kampanija „Misija: Žaliasis kursas“.

„Komunikacijos srities „Kanų liūtais“ tituluojamo konkurso finale varžydamiesi su geriausiomis pasaulio agentūromis ir jų įgyvendintais projektais galime drąsiai sakyti, kad Lietuvoje kuriame pasaulinio lygio kampanijas, kurios mūsų klientams padeda pasiekti proveržį“, – išplatintame pranešime teigia Raminta Rimkienė, „Fabula Rud Pedersen Group“ direktorė ir partnerė.

Tarp penkių geriausių projektų Baltijos šalyse (į jas apdovanojimų organizatoriai įtraukia Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją) atrinkta Lietuvos policijos kartu su „Fabula“ įgyvendinta kampanija #StokĮPoliciją. Siekiant paskatinti jaunimą, pirmiausia – abiturientus, prisijungti prie policijos gretų, tam pasitelktas vienas populiariausių žaidimų pasaulyje „GTA V“, kurį žaidė tikri policijos pareigūnai.

Internete virusiniu būdu išplito trys kampanijos #StokĮPoliciją vaizdo įrašai, šaržuotai ir su šypsena atspindintys policijos kasdienybę. Be to, tikri policininkai „GTA V“ žaidime surengė reidą, kurio metu papasakojo apie tai, kaip pažeidėjų gaudymas vyksta realiose gatvėse ir keliuose.

Tarp geriausių „Sabre Awards“ vyriausybinių agentūrų kampanijų pateko Europos Parlamento biuro Lietuvoje projektas „Misija: Žaliasis kursas“. „Fabulai“ teko užduotis sukurti švietėjišką komunikacijos kampaniją, skirtą sudominti ir suteikti daugiau žinių lietuviams apie Europos žaliojo kurso temas.

Įgyvendintas sprendimas – „Misija: Žaliasis kursas“ – mobilus pabėgimo kambarys su viktorinomis apie pagrindines Europos žaliojo kurso temas. Žaidimo tikslas – išjungti visas pavojaus lemputes ir išgelbėti pasaulį nuo klimato katastrofos.

Vos per mėnesį pabėgimo kambarys nukeliavo beveik 1.500 km per didžiuosius Lietuvos miestus ir aplankė 12 miestų. Kampanija gyvai ir skaitmeninėmis priemonėmis pasiekė per 1 mln. žmonių, skaičiuojama pranešime.

„Sabre Awards“ nugalėtojai paaiškės iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu, kuri vyks kovo 23 d. Frankfurte, Vokietijoje.

„Fabula Rud Pedersen Group“ darbai ne kartą yra pastebėti ir įvertinti tarptautiniuose konkursuose. „Sabre Awards“ apdovanojimuose agentūra yra laimėjusi geriausių projektų Baltijos šalyse vardą 2018 m. ir 2020 m., taip pat „Fabula“ yra pelniusi tris „European Excellence Awards“ apdovanojimus 2016, 2019 ir 2021 m.

Šiemet tai vieninteliai darbai iš Lietuvos, patekę tarp šių metų „Sabre Awards“ Europos, Vidurio rytų ir Afrikos regiono šalių apdovanojimų finalininkų.

