TOP 10 skaitomiausių rinkodaros rubrikos straipsnių

2022 m. daugiausiai „Verslo žinių“ „Premium“ turinio skaitytojų dėmesio sulaukė registruojami nauji vardai verslininko Gedimino Žiemelio krepšinio komandai, verslų elgesys Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje ir reputacijos klausimai. Taip pat – Rusijoje registruojamos pasaulinių prekių kopijos.

Pateikiame skaitomiausių publikacijų sąrašą:

10. „Vičiūnams“ – „Grigeo“ dalia, prekybininkų karštoji tema – druska

Daugiausia karo Ukrainoje tematika komunikavo prekybos, bankų, energetikos ir telekomunikacijų sektoriaus bendrovės. O dažniausiai žiniasklaidoje buvo cituotas SEB bankas, rodo žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovės „Mediaskopas“ duomenys.

9. „BC Vilkai“ – „Sorbum“ rankose, G. Žiemelio atstovai teikė pasiūlymą įsigyti

„Vardas, kurį minėtas verslo subjektas bandė registruoti, Lietuvoje jau skaičiuoja daugiau nei 10 metų istoriją“, – VŽ teigė Giedrius Oliškevičius, „Sorbum LT“, teikiančios pirkėjo rinkodaros paslaugas, generalinis direktorius. Jis yra ir VšĮ „BC Vilkai“ steigėjas ir vadovas.

8. Rusija be skrupulų štampuoja žinomų prekės ženklų klonus, o vaizdas lentynose nesikeičia

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, o iš šalies agresorės besitraukiant tarptautiniams prekės ženklams, tuščios lentynos nelieka. Rusijos gamintojai vienas po kito skelbiasi besiimantys analogų gamybos, tačiau lentynose apstu ir tarptautinių prekės ženklų.

7. M. Katkus apie „Vičiūnus“: tai ne komunikacijos, o lyderystės krizė

Tarp didžiausių verslo krizių Lietuvoje neabejotinai atsidūrė ir „Vičiūnų“ grupės elgesys Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje. Tai iššaukė ir vadinamąją „atšaukimo kultūrą“ (angl. cancel culture).

6. C. Eastwoodo 6,1 mln. USD ieškinys Lietuvos bendrovei: naujas teismo sprendimas

Lietuvos apeliacinis teismas 2022 m. pradžioje atsisakė priimti JAV aktoriaus Clinto Eastwoodo ir jo įvaizdžio naudojimo teises valdančios bendrovės „Garrapata“ prašymą pripažinti ir leisti Lietuvoje vykdyti JAV Kalifornijos valstijos centrinės apylinkės teismo sprendimą. Mūsų šalies teismas pažymėjo, kad to neįmanoma padaryti, nes lietuviška įmonė jau likviduota, vis tik tai nebuvo paskutinis taškas šioje istorijoje.

5. A. Penkaitis: „Viados“ pavyzdys rodo, kad pasivyti „Maximą“ nesunku

Lojalumo programos aštrėjančiame mažmeninės prekybos segmente tapo dar vienu ginklu, kovojant dėl didesnio pirkėjo krepšelio.

4. Sveikas protas signalizuoja apie recesiją, bet realybė – vis dar šviesi

Po gana kuklių pirmųjų pandemijos metų rezultatų 2021-ieji žiniasklaidos planavimo agentūroms buvo dosnūs – bemaž visų bendrovių pardavimai į viršų stiebėsi dviženkliais skaičiais.

3. Infliacija dega raudonas lemputes: išblėsęs „Lidl“ šarmas ir „Iki“ koziriai

Pandemijos, karo ir drastiškai augančių kainų akivaizdoje reputacijos reitingus per metus išlaikyti pavyko tik „Iki“ prekybos tinklui. Tuo metu ilgamečiams reputacijos numylėtiniams – IKEA ir „Lidl Lietuva“ – teko susitaikyti su kritimu.

„Jau turbūt turime priprasti prie to, kad nėra metų be siurprizų. Ir kiekvienų metų iššūkiai vis kelia naujas užduotis verslo lyderystei – pandemija, karas, o dabar dar ir infliacija. Pastarajai itin jautrūs yra tiek mažmeniniai prekybos tinklai, tiek ir statybos, remonto bei buities prekėmis prekiaujančios įmonės (vadinamasis „pasidaryk pats“, angl. do it yourself, DIY)“, – pabrėžė Rūta Gaudiešienė, konsultacijų ir verslo valdymo paslaugų įmonės „Civitta“ partnerė.

2. Rusijoje registruojama „McDonald’s“ prekės ženklo kopija

Rusijoje buvo pateikta naujo prekės ženklo, labai panašaus į pasaulinį, gerai atpažįstamą greito maisto restoranų tinklo „McDonald’s“ ikoninį logotipą, registracija.

1. Dar vienas G. Žiemelio šūvis: vėl ambicingas krepšinio komandos vardas

Verslininko Gedimino Žiemelio bendrovė „Basketball Holding Company“ (BHC) šią vasarą pateikė dar vieną registraciją naujam prekės ženklui – potencialiam komandos vardui. Buvo siekiama registruoti „BC Lietuvos rytas“. Tiesa, klubas vis tik pasirinko „BC Wolves“ pavadinimą, o su G. Žiemeliu siejamos skirtingos bendrovės buvo pateikusios ne vieną registraciją: „BC Vilkai“, „BC Wolves“, „BC Vilnius City“ ir „BC Vėjas“.

