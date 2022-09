VŽ klausomiausi podkastai rugpjūtį

D. Dundulis, V. Buzėnienė, M. Giga, N. Norvilė, M. Mozūras, V. Šimkus (iš kairės, nuo viršaus) VŽ koliažas.

Pateikiame daugiausia „Verslo žinių“ prenumeratorių dėmesio sulaukusių podkastų TOP 10.

Visus pokalbių įrašus kviečiame klausyti specialioje Podkastų rubrikoje. Apie asmeninius finansus, asmeninio portfelio sudėtį ir investavimo strategijas klausykite portale „Mano pinigai“.

10. Psichologė N. Norvilė: ne kiekvienas vadovas susimąsto, kad turi ekspertą

Natalija Norvilė, verslo psichologė, teigia, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus darbuotojai yra dar vis nuvertinami – palyginti su jaunesniais kandidatais užimti darbo vietą, vyresnieji jos ieško ilgiau.

9. M. Mozūras, „Vinted“ technologijų vadovas – apie IT specialistų vienatvę: pats patyriau emocinės sveikatos iššūkių

Mindaugas Mozūras, „Vinted“ technologijų vadovas, kaip prastą pavyzdį, kuris gali prisidėti prie prastos emocinės savijautos darbe, mini „Google“, kur darbuotojai įvairiomis pramogomis, kaip stalo futbolo stalais, yra skatinami ilgiau būti darbe.

8. A. Perednis: dėl dalies klausytojų skambučių man užverda kraujas

Su Aurimu Peredniu pokalbis „Verslo žinių“ studijoje – apie žurnalistiką, emocijas ir vertybinius pasirinkimus.

7. D. Rudokas: nauja pavežėjų platforma „Forus“ keičia rinką

„Naujas žaidėjas įneša papildomą konkurenciją. Įmonė norėdama atsikovoti sau dalį rinkos ir prisivilioti keleivių bei vairuotojų, turi suteikti papildomų privalumų“, – VŽ podkaste sako Dalius Rudokas, Kurjerių ir vairuotojų asociacijos pirmininkas.

6. „Baltic Sotheby’s“ bendraturtis: tarp prabangaus būsto pirkėjų Lietuvoje vis daugiau technologijų milijonierių

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai pasikeitė suvokimas, koks nekilnojamasis turtas yra prabangus, padaugėjo jo pasiūlos, o paskutiniu metu pirkėjų gretose – vis daugiau žmonių iš technologijų sektoriaus, sako agentūros „Baltic Sotheby‘s“ bendraturtis Marius Bružas.

5. HR ekspertė: vadovų aukso amžius pasiekiamas išdirbus 11–15 m. toje pačioje organizacijoje

Valerija Buzėnienė, HR grupės „CVO Recruitment I Simplika“ direktorė, į šią bendrovę sugrįžo po pertraukos. Prieš tai čia išdirbusi daugiau nei 10 metų, ji mano, kad toks laikotarpis suteikia galimybę ne tik geriau perprasti rinką, bet ir kartu su ja augti.

4. V. Šimkus: recesijos užmuša infliaciją 100% efektyvumu

Žaliavų kainos, augusios nuo pandemijos pradžios ir pastiprintos karo Ukrainoje, pastarąjį mėnesį apsigręžė. Apie šio pokyčio priežastis VŽ podkaste pasakoja Vytenis Šimkus, „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas. Jų perspektyva, bent jau iš dalies – centrinių bankų rankose, dėmesio verta ir sunki Kinijos padėtis.

3. Filosofas prof. V. Ališauskas: matematikos egzaminas yra fikcija

Vytautas Ališauskas, filosofas, Vilniaus universiteto profesorius, sako, kad abiturientams privalomas matematikos egzaminas yra išgalvotas dalykas, kurį lėmė kelių biurokratų sprendimas.

2. M. Giga: kodėl elektra tokia brangi

Martynas Giga, energijos tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ vadovas, VŽ podkaste pasakoja apie elektros energijos kainas. Kodėl šiuo metu jos yra tokios didelės ir kokių jų galime tikėtis artimiausioje ateityje. Tiesa, gerų naujienų šiame fronte nėra daug.

Itin daug dėmesio energetikos tema taip pat sulaukė dar liepą paskelbtas podkastas: G. Uloza: per ateinančius kelis metus visi, kas norėjo nutolusios saulės elektrinės, ją nusipirks

1. D. Dundulis: galiu drąsiai pasakyti, kad bet koks domėjimasis iš Vakarų investuotojų dingo (I dalis)

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas, VŽ podkastų studijoje pasidžiaugė sėkmingais asortimento pokyčių sprendimais, gerais mėsos skyrių rezultatais, pasidalijo planais stiprinti „Norfos“ kulinarijos skyrius, būtinybę renovuoti visas parduotuves, kuriose planuojama tęsti veiklą.

Antroje podkasto dalyje jis pasakoja apie gamybos verslo iššūkius – nuostolingą kepyklą, automatizuotą pieninę, naują mėsinę. Verslininkas atskleidžia, kodėl dar iki karo prarado tikėjimą Baltarusijos rinka ir kodėl ten verslas neturi prasmės. Be to, D. Dundulis pasakoja apie besikeičiančius poreikius asmeninių finansų srityje, atsiradusią galimybę atostogauti 8 kartus per metus.

D. Dundulis: skolintis pas mane niekas neikit, jei bėda atsitiks – duoti galiu (II dalis)

