Agentūros „Influenceriai.lt“ apyvarta pernai augo beveik 50%

Laura Aleksandravičė, „Influenceriai.lt“ įkūrėja ir vadovė. Asmeninio albumo nuotr.

Specializuotos nuomonės formuotojų rinkodaros agentūros „Influenceriai.lt“ pardavimo pajamos praėjusiais metais išaugo 49% ir sudarė 1,49 mln. Eur. Tiesioginės veiklos pajamos 2021 m. siekė beveik 376.000 Eur ir buvo 40% didesnės nei 2020 m.

Agentūros grynasis pelnas per 2021-iuosius siekė 84.500 Eur, bemaž tiek pat kaip ir 2020 m.

Lauros Aleksandravičės, „Influenceriai.lt“ įkūrėjos ir vadovės, teigimu, tokį įmonės veiklos rodiklių augimą lėmė išaugę klientų poreikiai ir padidėjusi agentūros komanda.

„Praėjusių metų rezultatai džiuginantys – augo ne tik agentūros pardavimo pajamos, bendrasis pelnas, bet ir komanda. Tai lėmė pandemijos laikotarpiu aktyviau į nuomonės formuotojų reklamą investuojantys prekių ženklai bei dar aktyvesnė nuomonės formuotojų integracija į kitas reklamos priemones. Be to, investavome į augimą – per praėjusius metus įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 40%“, – išplatintame pranešime teigia L. Aleksandravičė.

Agentūros vadovė pastebi, jog pandemija privertė prekių ženklus prisitaikyti prie naujos realybės bei pasikeitusių vartotojų įpročių, todėl praėjusiais metais buvo galima stebėti verslų susifokusavimą į e. komerciją ir padidėjusias reklamos investicijas į skaitmeninius sprendimus, šiame kontekste pasitelkiant ir nuomonės formuotojų kanalus.

Apžvelgdama 2022-ųjų metų pradžią, L. Aleksandravičė teigia, jog šie metai agentūrai ir visai influencerių rinkodarai prasidėjo su iššūkiais.

„Metų pradžioje netrūko iššūkių dėl tikriausiai visiems suprantamų priežasčių. Vis dėlto, prasidėjus antram metų ketvirčiui, jau pastebime rinkos stabilizavimąsi – prekių ženklai po truputį sugrįžta prie įprastų savo komunikacijos planų ir nuosekliai tęsia darbus“, – sako L. Aleksandravičė.

