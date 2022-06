„Piletilevi Group“ ir „Tiketos“ sandorui – raudona šviesa, sprendimą ketinama skųsti

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Antradienį Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“, įsigijus 100% „Tiketos“ akcijų. Institucija nustatė, kad dėl įgyvendintos koncentracijos buvo sukurta, sustiprinta dominuojanti padėtis arba apribota konkurencija bilietų platinimo rinkoje. „Piletilevi Group“ šį sprendimą svarsto skųsti.

2021 m. liepos 9 d. „Piletilevi Group“ įsigijo 100% „Tiketos“ akcijų ir įgijo vienvaldę pastarosios kontrolę.

Kadangi bendrovės „Tiketa“ pajamos 2020 m. nesiekė 2 mln. Eur, „Piletilevi Group“ nebuvo pareigos pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti Konkurencijos tarybos leidimą.

Vis dėlto 2021 m. spalio 27 d. institucija nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti „Piletilevi Group“ pateikti pranešimą apie koncentraciją, nes kilo įtarimų, jog po įvykusio sandorio galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje Lietuvoje, kur „Piletilevi Group“ valdo dvi didžiausias bilietų platinimo bendroves – „Tiketą“ (valdo svetainę tiketa.lt) ir „Nacionalinį bilietų platintoją“ (bendrovei priklauso bilietų platinimo tinklas bilietai.lt), rašoma pranešime.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Išnagrinėję koncentracijos nagrinėjimo metu surinktus duomenis, institucijos ekspertai padarė išvadą, kad po sandorio koncentracijos dalyvių užimama rinkos dalis reikšmingai padidėjo.

Be to, kadangi susijungė du artimiausi konkurentai – „Nacionalinis bilietų platintojas“ ir „Tiketa“, o likę konkurentai yra tolimi koncentracijos dalyviams, nustatyta, kad renginių organizatoriai (klientai) po koncentracijos turi ribotas galimybes pakeisti paslaugos tiekėją arba dėl tokio keitimo patirtų reikšmingas išlaidas. Be to, susijungęs ūkio subjektas įgijo galimybę renginių organizatoriams padidinti komisinį mokestį ir mokesčius už papildomas paslaugas, taip pat pabloginti teikiamų paslaugų kokybę ar sąlygas.

Koncentracijos dalyviai jau dabar aptarnauja daugiausiai renginių organizatorių, palyginti su kitais bilietų platintojais, taigi, Konkurencijos tarybos vertinimu, ir toliau turės pranašumą prieš savo konkurentus – garantuotas didesnes pajamas, finansinę galią ir didesnes galimybes plėstis bei sudaryti naujus ar išlaikyti esamus išimtinio pobūdžio susitarimus, o susijungęs ūkio subjektas po koncentracijos nesusidurs su reikšmingu konkurentų spaudimu, maža to, bus apsunkintos kitų įmonių galimybės patekti į rinką.

Nustačiusi, kad dėl įvykdytos koncentracijos buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje Lietuvoje, taip pat įvertinusi, kad neigiamų koncentracijos pasekmių nepašalintų įsipareigojimai, kuriuos „Piletilevi Group“ pateikė po institucijos išsiųstų išvadų, Konkurencijos taryba nusprendė atsisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją.

Sandorio šalys įpareigotos atlikti veiksmus, kad būtų atkurta iki koncentracijos buvusi padėtis, arba pašalinti koncentracijos pasekmes.

Konkurencijos įstatymas numato, kad apie planuojamą vykdyti sandorį bendrovės privalo pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu jų pajamos paskutiniais metais prieš sandorį viršija įstatyme nurodytas ribas, t. y. jeigu koncentracijos šalių suminės bendrosios pajamos yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno koncentracijos dalyvio pajamos yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Konkurencijos taryba gali savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentraciją, jeigu yra tikėtina, kad po sandorio bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentracijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika mėnesių.

Nekonfidencialus Konkurencijos tarybos nutarimo tekstas bus paskelbtas institucijos svetainėje artimiausiu metu.

Svarsto skųsti

„Konkurencijos tarybos iniciatyva atlikto tyrimo metu mes noriai bendradarbiavome su šia institucija ir pateikėme visą reikalingą informaciją, todėl esame tikri, kad tarybos ekspertai turėjo galimybes matyti detalų vaizdą ir objektyviai įvertinti situaciją. Mūsų preliminariu vertinimu, tyrimo išvados grįstos teisingais praeities faktais, tačiau jose trūksta gilesnės naujausio laikotarpio rinkos plėtros ir konkurencinės kovos dinamikos analizės. Mes esame tikri, kad mūsų sprendimai ir veiksmai visiškai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, todėl svarstome galimybę Konkurencijos tarybos sprendimą skųsti“, – atsiųstame komentare teigia Sven Nuutmann, grupės vadovas ir akcininkas.

„Piletilevi Group“ „Tiketos“ įsigijimo sandorį užbaigė praėjusių liepą, o šių metų kovą „Tiketa“ tapo „Bilietai.lt“ dalimi.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.