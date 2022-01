Praðoma areðtuoti C. Eastwoodui þalà padariusio „Mediatonas“ akcininko turtà

Aktorius Clintas Eastwoodas. Kevorko Djanseziano ( „Scanpix“) nuotr.

Aktoriaus Clinto Eastwoodo advokatai Klaipėdos apygardos teismo prašo „Mediatonas“ vadovo ir akcininko turto arešto, įtaria neteisėtą bendrovės likvidavimą, vengiant atsiskaityti su kreditoriais, slepiant bendrovės skolas ir nurodant melagingus duomenis valstybei. Tokią tolesnę eigą po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo ir prognozavo VŽ kalbinti teisininkai.

Holivudo aktorius C. Eastwoodas ir JAV bendrovė „Garrapata“ Klaipėdos apygardos teismo prašo taikyti Lietuvos bendrovės „Mediatonas“, neteisėtai naudojusios aktoriaus veidą, platinant kanabioidinius produktus ir dėl to turinčios atlyginti 6,1 mln. US ...