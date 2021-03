123456 priežastys pasikeisti prasčiausią slaptažodį

„AdAge“ nuotr.

Švedijoje startavo provokuojanti ir aštri reklamos kampanija, primenanti, kad daugelio vartotojų naudojami slaptažodžiai – prasta asmeninių duomenų apsauga.

Lauko reklamos stenduose nugulė necenzūriniai ir kiek švelnesni šūkiai: „123456 reasons to change your password“, „You password is shit“, „F***ing isn‘t safe“, „Dont trust mom with your secrets“ ir t.t.

Kampaniją Švedijos kibernetinio saugumo organizacijai kūrė reklamos agentūra „Akestam Holst“, rašo „AdAge“.

Pažymima, kad visos šios frazės yra tarp realiai švedų dažniausiai naudojamų slaptažodžių.

Akivaizdu, kampanija aktuali ne vien Švedijos rinkai, bet ir daugeliui kitų šalių vartotojų. Tarp jų ir Lietuvos, kurioje tik ką nuvilnijo „CityBee“ duomenų nutekėjimo skandalas.

