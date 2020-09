MO muziejaus kampanija – geriausias metų reklamos darbas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kūrybiškumo festivalyje „ADC*LT“ aukso, sidabro ir bronzos titulus simbolizuojančiomis žvaigždėmis apdovanoti 34 darbai.

„Grand Prix“ laimėtoju pripažinta MO muziejui kurta vaizdo klipų kampanija internetui „The History of the World“ (agentūra „New!“). Iš visų 304 paraiškų tik 5 reklamos ir dizaino kūrėjų darbai buvo apdovanoti aukso statulėlėmis, kurias išsidalijo 2 kūrybos agentūros ir 3 studijos.

Didžiausią įspūdį vertinimo komisijai padarė Vilniaus miesto savivaldybei kurta vidaus ir išorės reklama „No entry for virus“ (agentūra „Clinic212“), kalbų mokyklai „SUL Education“ kurtas leidinio „SUL VHS BROCHURE“ dizainas (Aurimas Kadzevic?ius, „Pencil and Lion“), interneto svetainės dizaino projektas „Shin Walker – Chief Traveology Officer“, kurtas IT bendrovei „Amadeus“ (studija „SemiHuman“), Varšuvos geto muziejui kurtas identitetas „Museum of Thousands of Names“ („Dadada“ studija).

MO muziejui kurta vaizdo klipų kampanija internetui „The History of the World“ (agentūra „New!“) pelnė ir festivalio aukso žvaigždę, ir „Grand Prix“ apdovanojimą, t.y. buvo pripažinta geriausiu metų reklamos ir dizaino darbu.

nuotrauka::1left

Šis darbas keliaus varžytis su visos Europos kūrėjais „ADC Europe“ festivalyje.

Tarp sidabro apdovanojimų 4-iais apdovanojimais džiaugiasi agentūra „Not Perfect“ su darbais Vaikų linijos kampanija „9 year-old“, Vilniaus implantologijos centro reklama „Torture“, „Švyturiui“ kurtu „Brewery light projection“ darbu animacijos, VFX ir 3D meistryste?s kategorijoje ir „Colgate“ reklama „Trophies“.

Vienas iš festivalio organizatorių, Lietuvos dizaino asociacijos vadovas Algirdas Orantas išplatintame pranešime apžvelgdamas laimėtojų sąrašą pastebi, kad nors reklamos ir dizaino kūrėjai konkursui galėjo teikti darbus, publikuotus nuo 2018 m., ir per dvejus metus prisikaupė daug ambicingų bei dėmesio vertų kūrinių, vertinimo komisija buvo pakankamai griežta.

„Pirmojo ADC*LT festivalio aukso apdovanojimas tapo tikrai vertingu trofėjumi. Prizų lietaus nebuvo, apdovanojimą gavo kas 9 konkursui pateiktas darbas arba kas 3 iš trumpojo sąrašo“, – pastebi jis.

Pasak darbų vertinimo komisijos koordinatoriaus Dariaus Kisieliaus, komisijos griežtumą nulėmė faktas, kad festivalio „Grand Prix“, rinktas iš auksu apdovanotų darbų, nemokamai siunčiamas varžytis į „ADC* Europe“ festivalį.

„Auksiniais išrinkti tie darbai, kurie turėtų progą kažką laimėti ir Europos festivaliuose“, – teigia D. Kisielius.

Festivalyje išrinktas bei apdovanotas ir jaunasis talentas. Šiemet juo tapo Gvidas Pakarklis su iliustracija „The Tiger Next door“. Gvidas keliaus į tarptautinį „ADC Europe“ festivalį ir ten varžysis su kitais jaunaisiais Europos talentais.

VŽ rašė, kad „ADC*LT“ – yra bandymas sukurti alternatyvą lietuviškos reklamos festivaliui „Adrenalinas“, kuris jau kelerius metus nebeorganizuojamas dėl teisinių ginčų ir apmirusios reklamos bei komunikacijos agentūrų asociacijos KOMAA veiklos.

Organizatorių nuotr.