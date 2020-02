Menas netinka alaus reklamai: teismas nubaudė „Volfas Engelman“

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Alaus daryklos „Volfas Engelman“ reklama pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymą, nes joje naudotas Lenkijos dailininko Jano Mateikos vardas ir jo paveikslo „Žalgirio mūšis“ reprodukcija.

Tai nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), skyręs įmonei 5.800 Eur baudą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skirdamas baudą nurodė, kad „Volfas Engelman“ reklamai naudojo meno įžymybės J. Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“ reprodukciją, o Lietuvoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, kurioje dalyvauja sportininkai, gydytojai, politikai, meno ir mokslo įžymybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, naudojamas jų asmuo, vardas, atvaizdas.

Suomijos bendrovės „Olvi“ grupei priklausančio „Volfas Engelman“ pajamos per 2019 m. devynis mėn. siekė 37,658 mln. Eur – 11,8% daugiau nei 2018 m. sausį–rugsėjį. „Volfas Engelman“ per 9 mėn. pardavė 82,3 mln. l įvairių gėrimų – 9,7% daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį.

