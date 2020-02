Prekybininkų komunikacijos skyriai nuolat balansuoja ties riba

Eriko Ovčarenko („15min.lt“ / „Scanpix“) nuotr.

Maistu prekiaujančių prekybininkų komunikacijos specialistų darbas yra specifinis ir jie nuolat sprendžia dilemą, ar jau pakankamai įrodymų skelbti paniką, ar dar ne.

Taip teigia Giedrė Bielskytė, banko „Luminor“ komunikacijos vadovė, prieš tai daugiau nei ketverius metus šias pareigas ėjusi prekybos tinkle „Rimi“.

Pašnekovė, kalbėdama apie įsisiūbavusią „Maximos“ ir „Biovelos“ mėsos krizę, siūlo pamiršti tuos laikus, kai prekybos tinklas norėjo nuslėpti netikėtai atrastas problemas.

„Produkcijos tikrinimo lygiai sukurti tam, kad informacija apie maisto saugumą kuo greičiau pasiektų vadovus ir būtų priimami tinkami sprendimai, kurie galėtų sumažinti potencialią žalą, nes maisto ir prekybos įmonių galima žala yra ypač didelė – žmogaus sveikata“, – teigia G. Bielskytė.

Įrodymai arba laboratorijų duomenys paprastai neduoda akivaizdaus atsakymo, kaip vis dėlto reikėtų reaguoti ir kada pranešti pirkėjams.

„Tikėtina, jog delsimą šiuo atveju lėmė ir faktas, kad prekybininkės nepasiekė su situacija susiję klientų skundai. Kita vertus, kitoje proceso pusėje stovi tiekėjas, kuris, stabdant prekybą be akivaizdžių įrodymų, tikrai neprisiims nuostolių, tad ir buvo bandoma įsitikinti pakartotinai atliekant tyrimus. Nes ankstyvo viešo reagavimo nuostoliai akivaizdūs – įvaizdžio ir finansiniai“, – pažymi G. Bielskytė.

Vidinis nesusikalbėjimas

Didelių įmonių bėda, kad apie kilusius įtarimus, tikslinamus tyrimus, situacijos aiškinimąsi su tiekėju ir pan. komunikacijos žmonės gali būti ir ne iki galo informuoti, t. y. gali būti pastatomi prieš faktą – išimame produktus iš prekybos. Atrodo, kad ir šį kartą komunikacijos žmonės apie problemą sužinojo kartu su pirkėjais, mano G. Bielskytė.

Paulius Jakutavičius, nepriklausomas komunikacijos konsultantas, antrina, kad viena įtikinamiausių prielaidų, dėl kurios susiklostė tokia padėtis, yra ta, kad prekybininkės komunikacijos skyrius nebuvo iki galo įtrauktas į sprendimų priėmimą ir negavo visos informacijos.

„Šis atvejis iliustruoja tipines vidinės komunikacijos procesų spragas, kai už viešąją komunikaciją atsakingi žmonės informaciją sužino per aplinkui, per vėlai, kai nėra klausoma jų įžvalgų dėl to, kaip vienas ar kitas sprendimas atrodys viešai, paveiks reputaciją“, – teigia P. Jakutavičius.

