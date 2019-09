Teismas: tyrimas dėl „Neste“ degalų reklamos nutrauktas teisėtai

Konkurencijos taryba pagrįstai nutraukė tyrimą dėl Suomijos kapitalo degalinių tinklo „Neste Lietuva“ degalų reklamos, nusprendė teismas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) ketvirtadienį atmetė Biodegalų asociacijos skundą ir pripažino, jog taryba teisingai nusprendė, kad informacija apie degalus nebuvo klaidinanti.

„Teismas mano, kad Konkurencijos taryba iš esmės tinkamai atliko skundo dėl bendrovės skleistos reklamos pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, (...). Jos išvados pagrįstos visuma tyrimo metu surinktų duomenų, tinkamai įvertinus svetainėse skleistos reklamos atitiktį Reklamos įstatymo (...) reikalavimams, nenustačius, kad tokia reklama yra klaidinanti“, – rašoma teismo nutartyje.

Asociacija 2017-aisiais kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl „Neste“ reklamos, kurioje bendrovė skelbė keičianti degaluose „Futura“ naudotą pirmos kartos biodegalų dalį jos sukurtais antros kartos biodegalais. Pasak „Neste Lietuvos“, šis produktas pagerina dyzeliną.

Taryba buvo pradėjusi tyrimą, tačiau pernai liepą jį nutraukė, nes „pirminiai įtarimai dėl galimai klaidinančios reklamos nepasitvirtino“.

Asociacijos prašymu taryba taip pat tiria kitą „Neste Lietuva“ reklamą „Švaresni degalai. Švaresni plaučiai“, kuri esą galėjo klaidinti vartotojus.

Anot asociacijos prezidento Mindaugo Palijansko, „Neste Lietuva“ nurodė, kad „Neste“ degalai mažina taršą ir išskiria iki 20% mažiau CO2, tačiau šie teiginiai esą neaiškūs ir klaidinantys. Be to, nebuvo paaiškinta, su kuo lyginti degalai – su kitais to paties tinklo ar su konkurentų degalais.

Konkurencijos tarybos teigimu, „Neste Lietuva“ aiškino, jog degalai buvo lyginami su „tradiciniu“ ar „mineraliniu“ dyzelinu, pagamintu tik iš naftos ir sudėtyje neturinčiu biologinių ar multifunkcinių priedų. Tačiau „Neste“ nepateikė įrodymų, kur ir kada tokio dyzelino Lietuvos vartotojai gali įsigyti.

