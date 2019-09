Rugsėjį – nemokamas asmens draudimas daugiau nei 320.000 šalies moksleivių

Vienos seniausiai šalyje rengiamų socialinių akcijų „Apsaugok mane“ iniciatorius „Lietuvos draudimas“, kaip ir kasmet, nemokamai apdraudžia visus šalies moksleivius nuo nelaimingų atsitikimų kelyje 5.000 Eur suma.

Asmens draudimo apsauga moksleiviams galioja nuo rugsėjo 1 iki 30 d. visoje šalyje ištisą parą keliaujant pėsčiomis ir važiuojant dviračiu.

Iš viso šiemet draudimo apsauga galios daugiau nei 322.000 moksleivių.

Vaikų saugumu keliuose besirūpinanti iniciatyva „Apsaugok mane“ kiekvieną rugsėjį yra rengiama Vilniaus miesto savivaldybės, didžiausios šalies draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ ir partnerių – Vilniaus apskrities policijos bei kitų šalies miestų savivaldybių, rašoma išplatintame pranešime.

„Akcija „Apsaugok mane“ kasmet rūpinasi į gatves ir kelius po vasaros atostogų sugrįžtančiais vaikais. Šia iniciatyva raginame visus suaugusiuosius prisiimti atsakomybę už mažuosius eismo dalyvius“, – teigia „Lietuvos draudimo“ generalinis direktorius Kęstutis Šerpytis.

nuotrauka::1

„Kartu su partneriais kasmet ieškome sprendimų, padedančių atkreipti dėmesį į vaikų saugumą keliuose. Pastaraisiais metais įtraukiame ir senjorus, kurie budi prie mokyklų perėjose, padeda vaikams saugiai pereiti gatves. Daliname vaikams atšvaitus ir šviesą atspindinčias liemenes, akcentuojame saugų važiavimą dviračiais. Šios iniciatyvos ir akcijos duoda rezultatų, tačiau turime vaikus ne tik teoriškai mokyti, bet ir diegti praktines žinias, kaip būti saugiems kelyje“, – sako sostinės vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Situacija gerėja

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, per dvidešimt metų žuvusių vaikų sumažėjo keturis kartus, dukart mažiau vaikų sužeidžiama.

Vien pėsčiomis keliaujančių sužeistų vaikų skaičius 2000-aisiais siekė 634, o 2018 metais sumažėjo iki 202. Prie gerėjančių skaičių savo indėliu prisideda ir akcija „Apsaugok mane“, kuri šiemet rengiama 20-tą kartą.

„Lietuvos draudimas“ primena, kad moksleiviams ir jų tėvams ar globėjams nereikia kreiptis dėl draudimo įsigaliojimo – kiekvienas vaikas jau yra apdraustas.

Be to, akcijos rengėjai jau trečius metus dovanoja mažesnių miestų ir rajonų pradinukams šviesą atspindinčias liemenes. Per šį laiką jau pasirūpinta 33 rajonų pradinukų saugumu – jiems išdalinta 34.000 liemenių.

Šiemet, bendradarbiaudama su dvylikos miestų savivaldybėmis, draudimo bendrovė 13.000 pradinių klasių moksleivių padovanos šviesą atspindinčias liemenes.

Per devyniolika akcijos „Apsaugok mane“ metų bendrovei iš viso pranešta apie 93 šalies gatvėse ar keliuose nukentėjusius moksleivių, už patirtus sužalojimus jiems atlyginta daugiau nei 40.000 Eur.

Akcijos organizatorių nuotr.