„Kanų liūtų“ reklamų krepšelis: empatiška ir inovatyvi drąsa su žiupsneliu konkurencijos

Kur visu stiprumu gali pajusti šiuolaikinę frustracinę būseną FOMO (Fear Of Missing Out) – tai „Kanų Liūtų Kūrybingumo“ festivalyje.

Jame nuo ryto iki vakaro kas pusvalandį vyksta po 5–7 vienas už kitą įdomesnius pristatymus. Rinktis, kur sudalyvauti – atsakingas ir kruopštus darbas. Vaikytis garsių vardų? Ar lėkti pas patinkančius prekės ženklus? Gal domautis visiškomis naujovėmis? Nors persiplėšk. Tad galų gale renkiesi taip, kaip renkasi informacijos ir dėmesio pertekęs šiuolaikinis vartotojas: meti į šalį visas analizes bei faktinę informaciją ir eini, kur veda intuicija ir emocijos.

Status Quo keičiasi

Anot WGSN tyrimo, nors dabartinis laikmetis ekonomiškai yra bene stipriausias, šiuolaikiniai žmonės yra pervargę (o dauguma jau ir perdegę), nuolatiniame prisijungimo režime, persekiojami informacijos pertekliaus, neturintys laiko ir bijantys susimauti perfekcionistai.

Jie gyvena didelio spaudimo režime ir tai turi skaudžias pasekmes. Vien JAV tūkstantmečio kartos sergamumas depresija išaugo net 47 procentais. Galime pasišaipyti, kad nuo per gero gyvenimo – „karo seniai nebuvo“. Deja, taip nespręstume problemų, tik augintume patyčias. O juk ir taip daugėja „hate crimes“ – nusikaltimų, padarytų remiantis neigiamomis nuostatomis apie kitą žmogų dėl jo rasės, tikėjimo, etninės grupės ar kitų savybių. JAV ir Didžiojoje Britanijoje šių nusikaltimų pastaraisiais metais padaugėjo 17 proc, o Kanadoje – net 47 procentais.

Viskas atrodytų niūru. Bet natūralu ir tai, kad tokioje situacijoje gimsta ir vystosi naujos tendencijos. Štai net 70% Z kartos žmonių tiki, kad jų gyvenimo būdas turi keisti pasaulį į gerąją pusę. Jie patys smarkiai keičia savo vartojimo įpročius, ieškodami ir pinigais „balsuodami“ už kitokius prekės ženklus ir jų komunikaciją. Kaip šiemet „Kanų Liūtų“ scenoje reziumavo gerbiamas komunikacijos rinkos mohikanas Richardas Edelmanas: „Ponai, rinkodara nebeskirta pardavimams, padarykite kažką gero ir prasmingo visuomenei“.

Kaip į tai reaguoja kūrybiškiausi prekės ženklai

EMPATIJA.

Tai tikriausiai pati ryškiausia tendencija. Iki ašarų jaudino „Target“ (JAV prekybos tinklas) ir „Tommy Hilfiger“ pristatymai Kanų Liūtų scenoje, atskleidžiantys, kaip jie kūrė drabužius neįgaliems vaikams ir suaugusiems, įtraukdami juos pačius. Juk prie kompiuterio sėdinčiam drabužių dizaineriui sunku suvokti tokius niuansus kaip stiprų trikdymą, kurį autizmu sergančiam vaikui kelia drabužio viduje esanti etiketė.

IKEA taip pat jautriai padirbėjo su baldais, skirtais žmonėms su negalia, o „Microsoft“ sudarė jiems žaidimo su „X-Box“ galimybes. Ir tai – ne vien gražios emocijos, skirtos jautruoliams. Antai „Target“ su išskirtine drabužių linija „Cat&Jack“, skirta vaikams su specialiaisiais poreikiais, vos pristatyta rinkoje, jau per pirmuosius metus generavo pardavimų už 2 mlrd. (!) JAV dolerių. Neliko nepastebėta ir šių prekės ženklų komunikacija: IKEA „This Ables“ ir „Microsoft“ „Changing The Game“ parsivežė Aukso ir Titano Liūtus.

DRĄSA KEISTI.

Greičiausiai drąsa yra pati seniausia tendencija kūrybos srityje, tačiau tikrai ne visiems prekės ženklams užtenka drąsos ne tik pasakyti, bet ir padaryti. Kas šiemet drąsaus „Kanų liūtų“ scenose nustebino? Ogi mūsų kaimynai lenkai, laimėję su kampanija moterų lygybės tema „Last ever issue“. Jos metu prekių ženklai „Gazeta PL“, „Mastercard“ ir „BNP Paribas“ susivienijo ir išpirko populiaraus Lenkijos pornografijos žurnalo akcijas ir tuomet išleido jo paskutinį numerį su visai kitokiu turiniu – interviu ir straipsniais apie stiprias Lenkijos moteris įvairiose srityse. Ir po to žurnalą uždarė! Kampanijos idėja: pažink moteris ne per porno prizmę.

INOVACIJOS.

Be jokios abejonės, Kanuose skambėjo daug temų apie didžiuosius duomenis, papildytą realybę, dirbtinį intelektą (DI) ir robotiką. Daugelis jų atliepė empatijos tendenciją. Robotai ir dirbtinis intelektas padeda likimo nuskriaustiesiems integruotis į visavertį gyvenimą net ir tokiu būdu, kaip darbui dizaino (!) srityje akliesiems pritaikyta programa. DI taip pat jau bandoma patikėti ir kūrybinius procesus. Antai vienoje Japonijos reklamos agentūroje darbuojasi DI kūrybininkas, kurio užduotis skamba taip: išanalizuoti 10 milijonų geriausių reklamų ir pateikti išvadas, kodėl jos tapo geriausiomis. DI jau sukūrė ir pirmą reklamos scenarijų bei video „Lexus“ automobiliui. Ar DI kurti darbai laimės ir Liūtą Kanuose – bus matyti netolimoje ateityje.

KOVOS.

Kad ir kaip mielai ir jautriai skambėtų anksčiau įvardintos tendencijos, kūrybingai aršios kovos tarp konkurentų vis dar išlieka ir aktualios, ir pastebimos. Kūrybiškiausio prekės ženklo Liūtą šiemet nukovė „Burger King“ su kampanija „The Whopper Detour“. Jos metu pažymėjęs savo buvimo vietą programėlėje galėjai nusipirkti mėgstamą „Burger King“ mėsainį „Whopper“ vos už vieną centą. Tiesa, pasiūlymas galiojo tik tuo atveju, jei tavo buvimo vieta – didžiausio „Burger King“ konkurento (spėkit kurio :-)) teritorijoje! Amerikiečiai šį pasierzinimą įvertino labai gerai ir labai greitai: 1,5 mln. vartotojų parsisiuntė aplikaciją ir pas konkurentą užsisakė 6 milijardus „Burger King“ mėsainių. Beje, „Burger King“ vyrukų pristatymas „Kanų Liūtų“ scenoje taip pat buvo aukščiausio lygio ir prilygo geram gyvos komedijos (stand-up) pasirodymui.

Ar lietuviai turi šansą parsivežti auksinį ar titaninį liūtą?

Po „Kanų liūtų“ buvo šiek tiek liūdna, kad pagrindinius prizus susišlavė didžiosios šalys: JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija. Vilties teikia tik Lenkijos laimėjimas su „Last ever issue“ kampanija. Galbūt laimėti galime ir mes, sukūrę tikrai drąsią ir – labai svarbu – tendencijas vos keliomis akimirkomis lenkiančią komunikacijos kampaniją. Šiuo metu mes, lietuviai, pasaulines tendencijas pasigauname. Deja, vėluodami keletą metų. O kad nevėluotume, reikia ne tik greičio ir įžvalgos. Labiausiai reikia drąsos. Tokios, nuo kurios patiems būtų baisu. Todėl už drąsą vietinį liūtą šiemet man asmeniškai norėtųsi įteikti žurnalo „Žmonės“ LGBT palaikymo akcijai „Visi mes žmonės“ ir po ta akcija vėliavą nešusiems prekės ženklams „Swedbank“, IKEA, Vilniaus Universitetui ir kitiems. Jei ši akcija būtų nuvežta į Kanų Liūtus prieš keletą metų, žiū, gal būtų laimėjusi ir Kanų Liūtą.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.