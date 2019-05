„Maximos grupės“ vidinėje komunikacijoje – artimas „Lidl“ šūkis

Neseniai išplatintą „Maximos grupės“ pranešimą apie 2018 m. metinius grupės rezultatus, dokumentą prekybininkė baigia fraze „Būti vertiems pasirinkimo kiekvieną dieną“. Tai kelia asociacijas su „Lidl“ šūkiu „Taip gyventi verta“.

„Lidl“ šį savo šūkį Lietuvoje naudoja nuo veiklos pradžios 2016 m. Tuo tarpu oficialus „Maximos“ šūkis – „Tai, ko reikia“, kurį prekybininkė pasirinko 2015 m. rugsėjį.

Ugnė Bartašiūtė, „Maximos grupės“ Komunikacijos projektų vadovė, VŽ pabrėžia, kad minima tezė „Būti vertiems pasirinkimo kiekvieną dieną“ (angl. „To be appreciated choice for every day“) tėra grupės strategijos dokumento iki 2025 m. dalis.

„Ši strategija yra pirmiausia pačiai įmonei skirtas dokumentas, kurio kūrime dalyvavo daugiau nei 100 grupės darbuotojų iš 5 šalių. Svarbu pažymėti, kad tai nėra rinkodaros tikslams skirta frazė, o daugiausia vidinėje komunikacijoje naudojama formuluotė artima verslo vizijai ir misijai. Šios frazės nenaudojame ir neplanuojame naudoti rinkodaros tikslais“, – teigia p. Bartašiūtė.

Istorija – prieštaringa

VŽ primena, kad paskutinį kartą, kai „Maxima“ rinkosi šūkį, situaciją taip pat lydėjo prieštaringi vertinimai.

Tuomet „Maxima“, svarsčiusi du variantus, pasirinko „Tai, ko reikia“, labai artimą konkurentų „Rimi“ jau ne vienerius metus naudojamam šūkiui – „Tai, ko nori tu“.

Ekspertų vertinimu, tokia praktika rinkodaros pasaulyje nesvetima, kai rinkos lyderis, dominuojantis prekių ženklas, neleidžia mažesniems žaidėjams susikurti savo išskirtinio pozicionavimo arba kitais žodžiais tariant bando užgožti mažesniuosius.

Lyderiaujantys prekių ženklai neretai sukonstruoja panašų šūkį ar žymenį ir tada didesniais rinkodaros bei komunikacijos biudžetais bando vartotojų galvose įtvirtinti rinkos lyderio vardą.

VŽ rašė, „Maxima“ ir anksčiau buvo linkusi atkartoti kitų prekybos tinklų šūkius. Pavyzdžiui, kai „Iki“ prekės ženklo šūkis skelbė „Arčiau namų“, „Maxima“ reklamose sakė „Visada šalia“.