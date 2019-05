„Burger King“ ir vėl savo reklamomis gelia „McDonald‘s“

„Niekas nėra laimingas visą laiką“, – su tokia kampanijos žinute šią gegužę startuoja „Burger King“, išleidusi limituotą produktų seriją. Taip konkurentė vėl subtiliai už ūsų tampo „McDonald‘s“, didžiąją savo konkurentę, kurios meniu jau ne vienerius metus – serija vaikams „Happy Meals“.

„Burger King“ limituotą gaminių seriją išleidžia šią gegužę ir dedikuoja ją psichinės sveikatos mėnesiui.

„Burger King“ restoranai supranta, kad niekas nėra laimingas visą laiką. Štai kodėl kviečiame užsisakyti maistą, priklausomai nuo savo savijautos“, – tokią žinutę skelbia „Burger King“, pristatydama savo gaminius, orientuotus į „tikrąją“ savo nuotaiką.

Greito maisto restoranų tinklas pristato „The Blue Meal“, „Salty Meal“, „Yaaas Meal“ ir DGAF (Don’t Give a F...) patiekalus.

Taip „Burger King“ ir vėl subtiliai gelia „McDonald‘s“, kuri prekiauja „Happy Meals“ patiekalais vaikams, rašo CNBC.

„Burger King“ su šia kampanija „YouTube“ paleido reklamą, kur parodo skirtingas žmonių nuotaikas, jų emocinę savijautą, o klipą užbaigia fraze „Niekas nėra laimingas visą laiką. Ir tai gerai“ (No one is happy all the time. And that’s OK).

Ne pirmas kartas

VŽ rašė, kad tai ne pirmas kartas, kai „Burger King“ savo komunikacijoje tampo „McDonald‘s“ už ūsų.

Šių metų pradžioje greitojo maisto restoranų tinklui „McDonald’s“ Europos Sąjungos šalyse praradus išimtines teises į „Big Mac“ prekės ženklą, konkurentė „Burger King“ startavo su nauja rinkodaros kampanija ir meniu pavadinimu „The Not Big Macs“.

Naujieji meniu pasiūlymai skambėjo taip: „The Like a Big Mac, But Actually Big“ (Kaip „Big Mac“, bet iš tiesų didelis), „The Kind of Like a Big Mac, But Juicier and Tastier“ (Kaip „Bic Mac“, bet sultingesnis ir skanesnis), „The Anything But a Big Mac“ (Bet ką, bet ne „Big Mac“) ir pan.

Tarp tokių reklamų – ir daugybė agentūros „David Miami“ spaudos reklamų, kuriose „Burger King“ subtiliai lyginosi su „McDonald‘s“ kaip savo privalumą pabrėždami, kad pas juos mėsainiai kepami ant tikros ugnies.

Agentūra „LOLA MullenLowe“ su rinkodaros kampanija „Scary Clown Night“ siūlė nemokamus „Burger King Whopper“ mėsainius tiems, kurie į greitojo maisto restoraną atėjo apsirengę kaip klounai Helovino šventės metu (su aliuzija į „Ronald McDonald“).

Agentūra „FCB New York“ suskambėjo su kampanija „Whopper Detour“, kurios metu žmonėms buvo siūloma nueiti į „McDonald‘s“, atsidaryti „Burger King“ mobiliąją programėlę ir užsisakyti vos 1 centą kainuojantį „Whopper“ sumuštinį, tačiau aktyvuoti kuponą buvo galima tik nuėjus bent keletą šimtų pėdų nuo „McDonald‘s“.

