Kanuose „Jaunųjų liūtų“ konkurse Lietuvą atstovaus agentūros „Imagine“ komanda

Nacionaliniame „Jaunųjų liūtų“ konkurse pirmąją vietą iškovojo Aistė Jakimavičiūtė-Bikauskė ir Ugnė Balčiūnaitė, agentūros „Imagine“ kūrėjos. Jos birželį Kanuose varžysis „Jaunųjų liūtų“ konkurso finale.

Kaip išjudinti aukoti nepratusį jaunimą ir kartu aktyviau kovoti su emociniais sunkumais – į šiuos klausimus atsakymo ieškojo kūrybinio konkurso dalyviai, kuriems užduotį šiais metais pateikė „Jaunimo linija“ ir trijų mobiliojo ryšio operatorių plėtojama programėlė „MoQ“.

Laimėtojos Aistė Jakimavičiūtė-Bikauskė ir Ugnė Balčiūnaitė pasiūlė skaitmeninę kampaniją su idėja pasitelkti muziką, kuri jaunimui yra viena svarbiausių ir artimiausių jausmų raiškos formų.

Merginos atrado gerai žinomų jaunosios kartos atlikėjų dainų žodžiuose daug užuominų į aktualias emocines būsenas ir išgyvenimus: „Oj kaip mane užknisa tie tavo skambučiai, bet kai pakeliu – tyla“ („Free Finga“), „Išsinert, ištrūkt, virvę nutraukt ar išlipt iš duobės“ (Benas Aleksandravičius / „BA“), „Nenoriu grįžt namo, šiąnakt“ („Monique“) ir daugelio kitų atlikėjų žodžiuose gausu užkoduotų žinučių apie panašias emocijas.

nuotrauka::1

„Tačiau tai savaime neskatina aukojimo veiksmo, todėl prie skaitmeninių sprendimų pridėjome „Jaunimo linijos“ ambasadoriaus rinkimus. Vartotojas, norėdamas atiduoti balsą už savo mėgstamą atlikėją, paaukoja vieną eurą „Jaunimo linijai“. Aukojimo ir rinkimų rezultatus galima tiesiogiai stebėti kampanijos internetinėje svetainėje“, – apie projektą pasakoja nugalėtojos.

Vertinimo komisija šiai idėjai skyrė daugiausiai balų dėl stiprios ir netikėtos įžvalgos, aiškaus idėjos pagrindimo ir vizualinio pateikimo, rašoma išplatintame pranešime.

„Didelės idėjos yra tos, kurias pamatęs, suvoki, kad apie tai niekada nepagalvojai. Tokios idėjos praturtina, praplečia mąstymą. Šis darbas iš visų išsiskyrė savo vizualiniu švarumu, labai gera įžvalga ir netikėtu kampu, kuriuo paliesta ši tema. Be to, viskas labai aiškiai sudėliota, netgi kampanijos veikimo diagrama pateikta. Buvo gerų idėjų, kurios pražuvo aiškinime ar buvo per sudėtingai sugalvotos“, – sako konkurso komisijos pirmininkas Tomas Ramanauskas.

„Jaunimo linijos“ komunikacijos vadovė Rita Stanelytė priduria, kad laimėjusi idėja ne tik kūrybiška, bet ir lengvai įgyvendinima: „Pabandysime ją iš tiesų realizuoti, kad dainų žodžiai pasiektų tuos, kuriems sunku, ir tuos, kurie gali padėti“.

Antroji vieta konkurse atiteko agentūros „New!“ komandai – Astai Ostrovskajai ir Vytautei Strumilaitei, trečioji vieta – Gabrielei Mišeikytei ir Sandrai Polėkaitei, atstovavusioms „DDB Vilnius“.

Iš viso šiemet varžėsi 27 konkurso dalyvių poros iš 21 Lietuvos reklamos, medijų ir skaitmeninės agentūros.

Nugalėjusi agentūros „Imagine“ komanda birželį vyks į Kanus atstovauti Lietuvai finaliniame „Jaunųjų liūtų“ konkurse, kuris vyksta reklamos festivalio „Kanų liūtai“ metu. Ten lietuvių taip pat laukia skaitmeninio sprendimo užduotis ir kūrybinė kova su beveik šimtu varžovų iš kitų šalių.

Konkurso akimirka. Irmanto Gelūno („Žmonės Foto“) nuotr.