Dovanų pardavėjai į Lietuvą vilioja užsienio socialinių tinklų žvaigždes

Dovanų bendrovės „Tinggly“ įkūrėjas, „Laisvalaikio dovanos“ vadovas, imasi netradicinio projekto – į sostinėje įrengtą „Tinggly Blogger House“ ketina per šiuos metus pakviesti ir nemokamai apgyvendinti 50 užsienio socialinių tinklų nuomonės formuotojų.

„Tinggly“ šiuo metu visame pasaulyje siūlo rinktis iš 26 dovanų kolekcijų, kuriose – daugiau nei 1.000 pavadinimų pramogų. Bendrovė skelbia, kad daugiausia „Tinggly“ dovanų kolekcijų parduodama JAV ir Junginėje Karalystėje.

Linas Čeikus, „Tinggly“ steigėjas, „Laisvalaikio dovanos“ vadovas, teigia, kad projekto tikslas – didinti „Tinggly“ pardavimus tarptautinėse rinkose, o šiai kampanijos pradžiai pasirinktas jos ambasadorius, keliautojas Jokūbas Laukaitis, jau nuskambėjęs pasaulyje savo sukurtu filmuku apie Lietuvą „What is Lithuania. My country you know nothing about“.

„Viliamės pasikviesti į Lietuvą apie 50 užsienio rinkose aktyvių ir daug gerbėjų turinčių socialinių tinklų nuomonės formuotojų (tinklaraštininkus, „Youtube“, „Instagram“, kt. soc. tinklų turinio kūrėjus), burti jų bendruomenę bei taip populiarinti „Tinggly“ paslaugas. O tuo pačiu su šia kampanija siekiame garsinti ir Lietuvą bei joje prieinamas patrauklias, užsieniečiams kartais egzotiškomis atrodančias pramogas, kaip antai, apsilankymą lietuviškoje pirtyje su pirtininku ar pasivaikščiojimą žiemą ant užšalušio ežero“, – išplatintame pranešime cituojamas p. Čeikus.

Į „Tinggly Blogger House“ lietuvio įsteigta ir valdoma bendrovė investavo 100.000 Eur. 60 kv. loftas skirtas dviem keliautojams, kuriant jį atsižvelgta į socialinių tinklų nuomonės formuotojų poreikius – čia veikia greitas internetas, sumontuota lengvai įrengiama foto/video siena bei vaizdo medžiagos kūrimui būtinas apšvietimas. Vasarą prie lofto, esančio netoli Neries pakrantės, bus įrengta nedidelė lauko terasa.

Atvyksiantiems socialinių tinklų nuomonės formuotojų pramogoms ketinama skirti 50.000 Eur.

„Nuo veiklos pradžios mezgėme ryšius su socialinių tinklų nuomonės formuotojais iš įvairių pasaulio šalių, siūlydami jiems galimybę išmėginti pasirinktas mūsų dovanas. Vis tik, jų spektras labai platus ir pavieniai kontaktai bei atsiliepimai socialiniuose tinkluose neleidžia perteikti pačios verslo idėjos. Tad kilo mintis įrengti vietą, kurioje galėtume pakviesti socialinių tinklų nuomonės formuotojus. Priešingai nei viešbučiai, kruiziniai laivai ar kurortai, ligi šiol neturėjome tokios vietos“, – apie sprendimo ištakas pasakoja p. Čeikus.

„Kviečiame potencialius keliautojus registruotis, nurodant jiems tinkamas kelionės datas. Su planuojančiais atvykti individualiai bendrausime, siekdami sužinoti, kuo jie domisi, kuo užsiima bei atvažiavusiems siūlysime nemokamai išbandyti labiausiai jų interesus atitinkančias pramogas bei tuo pačiu pažinti sostinę Vilnių bei kitas Lietuvos vietas“, – kalba p. Čeikus.

Jis priduria, kad panašus projektas buvo vykdomas Olandijos mieste Hagoje, kur vieną vasaros sezoną buvo kviečiami tinklaraštininkai, jiems buvo siūloma apsigyventi jiems skirtame paplūdimo namelyje. Panašus projektas ribotą laiką buvo vykdomas ir šiaurės rytų Italijoje.

„Tai miestų savivaldybių ar už turizmą atsakingų institucijų iniciatyvos. Mūsų atveju, imamės tokios iniciatyvos patys, kaip privatus verslas. Investuojame į plėtrą, o tuo pačiu imamės ir Vilniaus viešinimo tarptautiniuose vandenyse“, – pabrėžia p. Čeikus.

Ponas Čeikus skaičiuoja, kad „Tinggly“ pardavimai praėjusias metais, lyginant su 2017-aisiais, augo du kartus ir siekė bemaž 500.000 Eur.

„Registrų centrui“ finansinių ataskaitų bendrovė nėra pateikusi.