Nuosavo verslo skonis, arba Paskata tapti geresniu samdomu darbuotoju

Sėkmingiausiu sprendimu, o kartu ir didžiausia pamoka karjeroje Ieva Čepononė, „Biok laboratorijos“ rinkodaros vadovė, vadina nuosavo verslo „skonį“.

Taip interviu VŽ teigia p. Čepononė, Lietuvos marketingo asociacijos LiMA išrinkta į stipriausių rinkodaros vadovų dešimtuką. Vienas iš jų pretenduoja tapti „Metų CMO 2019“, o nugalėtojas bus paskelbtas ir apdovanotas „Verslo žinių“ konferencijoje „Password 2019“ kovo 21 d.

Ponia Čepononė šiuo titulu džiaugėsi ir 2016 m., kai buvo įvertinta už pasiekimus dirbant „Eurovaistinėje“.

Kokie 2018 m. įgyvendinti veiksmai turėjo didžiausią įtaką šiandien atstovaujamos „Biok laboratorijos“ vertės augimui?

Atsižvelgiant į įmonės atnaujintą verslo strategiją – diversifikuoti ir auginti verslą eksporte bei kurti tvarią vertę per nuosavų prekės ženklų vystymą, – priėmėme drąsų sprendimą optimizuoti turėtą portfelį nuo 5 iki 3 prekės ženklų. Pasirinkome vystyti du tarptautinius prekės ženklus ir sustiprinti vieną vietinį lyderį – „Margarita“. Trijų prekės ženklų („Rasos“, „Aro“ ir „BIOK dermatology“) buvo atsisakyta, apjungiant juos į vieną naują tarptautinį prekės ženklą „Kilig“. Likę šiandieniniai prekės ženklai labai aiškiai diversifikuoti – su išsiskiriančiais, nekanibalizuojančiais produktų portfeliais bei auditorijomis.

Kokios yra didžiausios šio ryškaus žingsnio įmonėje pamokos?

Nors ir sugebėjome šiuos pokyčius įgyvendinti laiku ir per itin trumpą periodą, o su „Kilig“ per pirmuosius 5 mėnesius gavome 5 naujų eksporto rinkų užsakymus, tačiau Lietuvoje dėl šių pokyčių teko susitaikyti su bemaž 10% pardavimų kritimu per 2018 m.

Dabar turime iš naujo atkovoti rinkos dalis ir lentynas. Su kosmetikos prekės ženklų apjungimu praradome dalį kelių tikslinių auditorijų. Visų pirma tuos, kuriems itin svarbus lietuviškumas, – vadinamuosius „aro“ vyrus ir vyresnio amžiaus moteris. Šioms auditorijoms padengti neturėjome pasiruošę alternatyvų „Margaritos“ portfelyje.

Dar viena pamoka – nedaryti kelių didelių projektų vienu metu. Mūsų atveju tuo pačiu metu įmonėje vyko pagrindinio platintojo pasikeitimas, kas „suvalgė“ 3-4 mėnesius pardavimų kolegų dėmesio prekės ženklų virsmo metu, o taip pat paraleliai vyko ir „Ecodenta“ prekės ženklo ir produktų atnaujinimas, kuriam taip pat reikėjo skirti pardavimų kolegų papildomo dėmesio.

Nepaisant gautų pamokų, džiugina, kad sulig šiais pokyčiais išvengėme vietinės rinkos kanibalizacijos, kurią matėme tarp „Rasos“ ir „Margaritos“ vartotojų ir pasirinkimų, o su naujuoju „Kilig“ pozicionavimu pavyko pritraukti naujos, jaunesnės ir šiuolaikiškesnės miesto auditorijos, kurios su ankstesniuoju „Biok laboratorijos“ prekės ženklų portfeliu neturėjome iki šiol. Kartu matome šiandien stiprėjančią „Margaritą“, jos veido produktų kategorijos pardavimai augo 6%.

Kokį sprendimą vadintumėte didžiausia pamoka karjeroje?

Išbandyti nuosavo verslo „skonį“ – po to iš kart tapau geresne samdoma darbuotoja. Kai atsistoji į savo verslo savininko batus, supranti, ką reiškia būti atsakingam už X skaičių darbuotojų, sumokėti visus mokesčius, kaip tavo pajamas ir pelną veikia įvairios įstatymų reformos, ką reiškia darbuotojų klaidos ir kaip būna sunku, kai žmonės nenori prisitaikyti prie pasikeitimų. Kai dirbi 7 dienas per savaitę, neturi atostogų, tau bet kuomet gali paskambinti, parašyti ir tu turi reaguoti. Kai pabūni iš kitos perspektyvos ir supranti, ką reiškia investicijos, jų rizika, darbuotojų įsitraukimas, verslumas ir sprendimų palaikymas. Tuo pačiu, ką reiškia ir sprendimų adekvatumas, darbuotojų sąžiningumas.

Nežinau, ar teisingas žodis yra tarnystė (atsidavimas), bet tikrai labai aiškiai atėjo suvokimas, už ką yra mokamas atlygis, atsirado daugiau atsakomybės ir įsitraukimo į samdomą darbą nepaisant to, kad tai ne tavo asmeninis verslas. Nes kai kartą supranti, ką reiškia investuoti ir kokio lygio tai rizika bei atsakomybė, to nebeištrinsi. Tiesiog norisi visiems samdomiems darbuotojams, kurie jaučiasi „vergai“ patarti, nors kartą pabandyti nuosavo verslo skonį, kad suprastų iš kur uždirbami pinigai atlyginimams išmokėti.

Tad prieš kurį laiką priimtą sprendimą imtis butikinių alaus parduotuvių verslo vadinu ir didžiausia sėkme, ir didžiausia pamoka karjeroje. Kai turi X pinigų sumą tik vienam šūviu, neturi patirties ir darai pirmą kartą vienokius ar kitokius sprendimus, labai dažnai pasitaiko „learning by doing“ pamokos, kurios labai skaudžiai kainuoja.

Sveikinu ir palaikau drąsius ir rizikingus sprendimus, tik reikia įvertinti ir gerai žinoti kiek statai ant kortos, nes būna, kad kortos „paeina“ kitaip nei planuota.

Kas lemia Jūsų, kaip rinkodaros vadovės, sėkmę?

Visų pirma gebėjimas atsirinkti tai, kas svarbiausia, greitis ir drąsa priimant sprendimus, trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų subalansavimas, darbas su komanda, žmogiškumas.

Rinkodaros specialistai turi mokėti veikti ne visiško apibrėžtumo ir aiškumo zonoje – vienok sprendimai turi kilti iš įmonės finansinių tikslų, tačiau reikia turėti daug drąsos daryti inovatyvius sprendimus, keistis bei pasiūlyti naują vertę anksčiau nei konkurentai.

Kad visa tai įvyktų, turime mokėti „parduoti“ idėjas viduje, valdyti didelius projektus, nenuleisti rankų iškilus pirmiesiems iššūkiams, lanksčiai keistis ir būti jungiamasis skyrius ne tik su išorės partneriais, bet dažnu atveju (tai netgi daug svarbiau), – užtikrinti sklandų virsmą, komunikaciją viduje.

Rinkodara turi būti jungiamasis skyrius nuolatinio atsinaujinimo procese, nes jo rezultatai labai dažnai susiję su tuo, kaip kiti skyriai pagamins, suplanuos naujų produktų įvedimus, akcijas, bei galiausiai, – kaip bus aptarnaujamas klientas paskambinus įmonės bendruoju telefonu ar į kokybės skyrių.

Kur slypi efektyvumo ir kūrybiškumo sandūra, kaip išlaikyti balansą? Kaip disciplinuoti savo veiksmus, kaip gebėti juos tinkamai pamatuoti, pasirinkti geriausią sprendimą?

Svarbu subalansuoti sprendimus, pusė jų turi būti paremti „pilvo jausmu“, kita pusė – racionaliais skaičiais. Nes vien tik pamatuoti sprendimai nesukurs „Wow“ efekto ir išskirtinės, netikėtos istorijos, o vien tik kūrybiniai negeneruos pardavimų čia ir dabar.

Didžiausi iššūkiai su kuriais šiandien susiduria rinkodaros vadovai – tai duomenų kiekis, greitis, komunikacijos kanalų gausa 24/7, žmonių valdymas bei pokyčių inicijavimas įmonės viduje.

