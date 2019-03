IKEA įkvėpimo šaltinis – paprastų žmonių namai

Prieš ateidami į naują rinką, tarptautiniai tinklai atlieka namų darbus ir gerai išsianalizuoja situaciją šalyse, kur plečiasi, atsižvelgia į tendencijas, vartotojų įpročius ir potencialą verslui.

Kristina Mažeikytė, IKEA rinkodaros vadovė Baltijos šalims, kalbėdama, apie atstovaujamo prekės ženklo strategiją skirtingose šalyse, pabrėžia, kad svarbios abi pusės: ir tinklo vieningumas, ir gebėjimas atsižvelgti į skirtingų rinkų poreikius.

Viena vertus, Švedijos mažmeninės baldų ir namų sprendimų prekybos tinklas dirba pagal vieną koncepciją ir griežtai laikosi vienodo parduotuvės plano, asortimento formavimo, ekspozicinių erdvių įrengimo principų bei standartų visame pasaulyje. Kita vertus, kiekviena rinka ir parduotuvė turi laisvės lokalizuoti savo veiklą.

„Svarbiausias tikslas, kurio siekiama – išlaikyti vieningą vartotojo prekės ženklo patirtį visose 425 IKEA parduotuvėse. Vis tik skirtinga šalių kultūra, tradicijos, susiformavusios rinkos praktikos lemia skirtingą parduotuvių darbo laiką, teikiamų paslaugų spektrą, meniu IKEA restoranuose ir kt.“, – vardina p. Mažeikytė.

Vienas iš svarbiausių informacijos apie vietinę rinką šaltinių prekybininkei yra kasmet atliekami namų vizitai. Kaip pasakoja p. Mažeikytė, tyrimo metu IKEA interjero dizainerių komanda aplanko dešimtis namų, siekdami išsiaiškinti, kaip žmonės gyvena, kokių sprendimų jiems namuose trūksta, taip pat apie ką svajoja ir ką galėtų padaryti, kad gyvenimas namuose taptų dar patogesnis. Pagal namų vizitų duomenis yra kuriama parduotuvių ekspozicinė erdvė.

„Todėl nerasime nei vienos vienodos ekspozicinės erdvės keliuose šimtuose IKEA parduotuvių“, – kalba p. Mažeikytė ir vardina pavyzdžius, kad štai iš Latvijos ir Lietuvos namų vizitų mato, kad latviai labiau mėgsta sodresnes ir intensyvesnes spalvas, todėl dauguma sprendimų, kuriuos rodo parduotuvėje, yra daug ryškesni nei Lietuvoje. Taip pat Baltijos šalyse yra itin populiarios sofos-lovos, tad jų asortimentas nuolat plečiamas. Arabų šalyse ekspoziciniuose kambariuose rasime žemas kėdes, pagalvėles, šviestuvus, Nyderlanduose, Belgijoje yra įprasta gyventi palėpėse, todėl parduotuvėse stengiamasi parodyti sprendimus, kaip įsirengti patogiai būstą palėpėje.

Skiriasi ir darbo laikas

Skirtingose rinkose skiriasi ir IKEA parduotuvių darbo laikas. Šiaurės šalyse parduotuvės dirba nuo 9.30 val. iki 21 val., tačiau Saudo Arabijoje, kur dieną labai karšta, parduotuvės tam tikromis dienomis dirba ilgiau, net iki 2 val. nakties.

Atsižvelgdami į skirtingų šalių pirkėjų poreikius, IKEA parduotuvių vadovai siūlo ir skirtingas paslaugas, pavyzdžiui, Indijos gyventojai nėra linkę susirinkti baldus patys, todėl tinklas apmokė šimtus trečiųjų šalių baldų surinkėjų, kad pirkėjai galėtų naudotis jų paslaugomis. Prie vartotojų poreikių prisitaiko ir IKEA restoranai, kavinės.

„Jei nuvyksime į Italiją ar Prancūziją, pamatysime, kad parduotuvės restoranai nedirba nuo ankstaus ryto, kaip įprasta pas mus, o atsidaro tik per pietus. Ryte klientai kviečiami pusryčiauti IKEA kavinėje, kurioje siūlomi būtent tų šalių pusryčiams būdingi patiekalai: rageliai, kava, jogurtai ir sumuštiniai. Be to, kiekvienas IKEA restoranas atspindi ir konkrečios šalies virtuvę. Be įprastų švediškų patiekalų Lietuvos IKEA restorane rasime šaltibarščių, Italijoje – lazanijos, Belgijoje – jautienos karpačio“, – vardina p. Mažeikytė.

Svarbu atsižvelgti

Ona Makauskaitė-Gudaitienė, KOG rinkodaros instituto Įžvalgų ir tyrimų vadovė, pabrėžia, kad įprastai prieš ateidami į naują rinką prekybininkai atlieka namų darbus ir gerai išsianalizuoja rinkos situaciją, tendencijas, vartotojų įpročius ir potencialą verslui.

„Jei kalbėtume apie Lietuvą, tai „Lidl“ mūsų rinkoje yra vienas geriausių pavyzdžių, nes jie namų darbus atliko labai gerai ir dėl to gana nesudėtingai ir greitai Lietuvos pirkėjų galvose sąmonėje išsikovojo nebrangių prekių siūlytojo poziciją“, – kalba p. Makauskaitė-Gudaitienė.

Bandymų keliu eita ir kitose rinkose. VŽ rašė, kad šiandien „Lidl“, kaip ir kitas Vokietijos mažų kainų prekybos tinklas „Aldi“, stipriai auga Jungtinės Karalystės (JK) rinkoje, tačiau taip buvo ne visada, o prekybininkės įdėjo nemažai pastangų, kad taptų „mažiau vokiškos“ šioje šalyje.

Veiklos pradžioje šioje šalyje Vokietijos mažmenininkės buvo didžiųjų prekybininkų nuošalyje, o tarp JK vartotojų buvo gaji nuostata, kad čia negalima apsipirkti visai savaitei. Situacija pradėjo keistis tik apie 2009 m., sulig didžiąja finansų krize.

„Taip, žmonės ieškojo būdų, kaip jie galėtų sutaupyti pinigų, bet tai nebuvo vienintelė priežastis, paskatinusi JK gyventojus dažniau užsukti į „Lidl“ parduotuves. Mes tiesiog savo parduotuves JK padarėme labiau patrauklesnes būtent britų pirkėjui, užuot laikęsi savo vokiškojo sėkmės modelio“, – BBC pažymi Ronny Gottschlichas, buvęs „Lidl“ vadovas JK. Plačiau apie „Lidl“ sprendimus skaitykite čia.

