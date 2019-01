Rinkodaros sektoriaus metai: pokyčiai, žvaigždės ir skandalai

Rinkodaros ir komunikacijos sektoriui 2018 metai nebuvo lengvi: įsigaliojo alkoholio reklamos draudimas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, privertęs persvarstyti rinkodaros biudžetus ir strategijas.

Nepaisant to, kaip rodo tyrimų bendrovės „Kantar TNS monitoringas, reklamos apimtys auga, o aktyvius prekybininkų ir telekomunikacijų bendrovių karus, šiemet papildė ir vaistinių segmentas, per šiuos metus komunikavęs intensyviai.

VŽ apžvelgia svarbiausius praėjusių metų sektoriaus įvykius.

Metų pokytis

„Biok laboratorija“ vietoj trijų savo prekės ženklų – „Rasos“, „Aro“ ir „Biok Dermatology“ – įvedė „Kilig“. Bendrovė teigia, kad pirmuosius naujojo prekės ženklo sėkmės vaisius ji jau raško – „Kilig“ lengviau atveria užsienio platintojų duris.

Neigiamo sąskambio ar asociacijų gamintoja nesibaimina, atvirkščiai, teigia, kad tai lengvesnis kelias naujam prekės ženklui tapti žinomam.

Metų pergalė

Metų pradžioje Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė, kad Lietuva nepagrįstai apribojo drabužių reklamą su Jėzaus ir Marijos personažais dizainerio Roberto Kalinkino reklamose.

Strasbūro teisėjai nuosprendyje teigė, kad Lietuvos institucijos „absoliutų pirmumą teikė tikinčiųjų jausmų apsaugai, bet tinkamai neatsižvelgė į pareiškėjų įmonės teisę į saviraiškos laisvę“.

2012 m. pasirodžiusiose dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos kampanijoje buvo vaizduojamas jaunas ilgaplaukis vyras ir moteris balta suknele, o šalia jų šūkiai: „Jėzau, kokios tavo kelnės!“, „Marija, kokia suknelė!“ ir „Jėzau Marija, koks stilius!“.

„Džiugu, kad laimėjome, tai yra vienas iš precedentų, kai Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas tokioje byloje yra verslo pusėje. Mūsų tikslai nebuvo įžeidūs, mes nieko nenorėjome sumenkinti ir džiaugiamės, kad tai išsisprendė“, – VŽ teigė p. Kalinkinas.

Metų žvaigždė

Bene ryškiausia šių metų reklama Lietuvoje – šalyje pasipiktinimo ir prieštaringų vertinimų, pasaulyje – pozityvaus dėmesio sulaukusi kampanija „Vilnius – Europos G taškas“. Ji skelbė: „Niekas nežino, kur jis, bet kai jį randa – būna nuostabu. Vilnius – Europos G taškas“ („Nobody knows where it is, but when you find it – it‘s amazing. Vilnius – the G-Spot of Europe“).

Ši kampanija viršijo lūkesčius, o jos skleidėjai, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra VšĮ „Go Vilnius“, jau sėdo ruošti paraiškos kitų metų didžiausiam ir svarbiausiam reklamos festivaliui „Kanų liūtai“.

Agentūra skaičiuoja, kad užsienio spaudoje apie šią kampaniją pasirodė per 1.120 publikacijų (planuota – 300), pasiekta auditorija viršija 986 mln. (planuota – 500 mln.), o jų vertė siekia apie 9,12 mln. Eur.

Tikslinėms auditorijoms ši reklama socialiniuose tinkluose ir internete buvo parodyta virš 25 mln. kartų, o kampanijai sukurtoje svetainėje „vilniusgspot.lt“ apsilankė per 110.000 unikalių lankytojų (planuota – 50.000), iš kurių beveik 75% atliko siūlytą testą, t. y. susipažino su svetainės turiniu apie Vilniaus turistinius resursus. Beveik 60% svetainės lankytojų buvo iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir JAV.

Kampanija neliko nepastebėta ir tyrimų bei konsultacijų bendrovės „Brand Finance“, sudarančios kasmetį šalių – 100-o vertingiausių valstybių prekės ženklų – reitingą. Naujausiame tyrime Lietuvos šalies prekės ženklo vertė skaičiuoja nemenką šuolį – 25%. O tarp priežasčių tyrėjai vardija ir akį traukusią sostinės kampaniją „Vilnius – Europos G taškas“, taip pat – Popiežiaus vizitą.

Paradoksalu, tačiau, pradedant plačiai nuskambėjusią „Vilniaus – Europos G taško“ kampaniją, didieji jos kritikai būtent ir skubėjo pabrėžti, kad kampanija startuoja pačiu netinkamiausiu metu – artėjant popiežiaus vizitui. Tačiau užsienio ekspertų akyse tai tebuvo du dideli pliusai, svariai prisidėję prie Lietuvos žinomumo didinimo, o kartu ir šalies prekės ženklo vertės augimo per metus.

Metų laimėtojai

Bene daugiausiai skirtingų svarių apdovanojimų per 2018 m. susirinkusi kampanija – „Tele2“ reklaminis projektas „Laisvas internetas“ (reklamos agentūra – „Adell Taivas Ogilvy“). Kampanija „Laisvas internetas“ šiemet pateko tarp finalininkų „Kanų liūtų“ festivalyje, JAV laimėjo prestižinį „Clio“ apdovanojimą. Slovėnijoje „Golden Drum“ reklamos festivalyje pelnė prestižinę „Grand Prix“ statulėlę „U. Funkcinio efektyvumo“ (angl. U. Functional Efficiency) kategorijoje, taip pat čia buvo įvertinta ir sidabru „T. Prekės ženklo kūrimo“ (angl. T. Brand Building) kategorijoje.

Į apdovanojimus šis projektas pretendavo tik užsienio šalių kūrybingumo festivaliuose.

Labiausiai apdovanota kampanija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse 2018 m. – laurus šiemetiniame „Password“ konkurse skynusi Efektyviausia Metų rinkodaros kampanija kampanija, daryta Irenos Matijošaitienės fondui. Kampaniją „Mirštu, kaip noriu gyventi“ įgyvendino rinkodaros komunikacijos agentūra „Autoriai“.

Organų donorystę skatinusi rinkodaros kampanija „Mirštu, kaip noriu gyventi“ beveik 5 kartus išaugino mėnesio prašymų gauti donoro kortelę skaičių ir gerokai viršijo projekto pradžioje keltus tikslus.

„Password“ kampanija pelnė tris apdovanojimus: Efektyviausios viešojo sektoriaus kampanijos kategorijoje, taip pat Auditorijos simpatijų prizą ir Metų kampanijos titulą.

Su šia kampanija „Autoriai“ laimėjo bronzinį apdovanojimą „Balticbest 2018“ festivalyje, Baltijos regiono ryšių su visuomene apdovanojimuose „Mi:t&links. Baltic Communication Awards“ buvo pripažinta geriausia Socialinių kampanijų ir Integruotos komunikacijos kategorijose, čia „Autoriai“ tapo „Lietuvos Metų agentūra“.

Reklamos festivalyje „Adrenalinas“ kampanija buvo pripažinta geriausia socialine reklama.

„Šie metai mums – nesibaigiančių apdovanojimų metai. „Mirštu, kaip noriu gyventi“ triumfavo kone kiekvienuose apdovanojimuose, kur teikėme paraiškas. Žiuri buvo pastebėti ir kiti projektai – „Pozuoja intelektas“ bei Jaunimo linijos begėdystės kampanija. Sėkmės priežastis – taiklios įžvalgos ir kruopštus įgyvendinimas“, – tuokart teigė Giedrė Šileikytė, „Autoriai“ vadovė.

Šiemetiniame „Adrenaline“, lietuviškame reklamos festivalyje, šiemet laurus skynė reklamos agentūra „McCann Vilnius“, ji surinko 67 balus ir „Metų agentūros titulą“ šiemet pelnė ryškiai atsiplėšusi nuo konkurentų.

Metiniame komunikacijos sektoriaus renginyje „PR Impact Awards 2018“ Metų komunikacijos agentūra išrinkta „Idea Prima“.

Metų pasveikinimas

2018 m., kaip ir ankstesniais metais, Kaunas originaliai sveikino Vilnių su gimtadieniu: pernai kauniečiai sostinės gyventojus viliojo nemokama kelione į laikinąją sostinę, nemokamomis ekskursijomis ir restoranų bei kavinių nuolaidomis, šiemet – vilniečiai buvo kviečiami vakarienės.

Tomas Grigalevičius, Kauno mero patarėjas viešiesiems ryšiams, vienas idėjos autorių, teigia, kad vakarienėms buvo užsiregistravę 1.033 vilniečiai.

Organizatoriai skaičiuoja, kad vyko per 330 vakarienės (58 vakarienės su nepažįstamais ir daugiau nei 275 – su draugais), o prie iniciatyvos prisijungė per 500 kauniečių.

Metų sąjunga

Galutinai susijungusios komunikacijos grupės „Publicum“ ir „Idea“ pardavė kontrolinį akcijų paketą (51%) pasaulinei „Vivendi“ korporacijai priklausančiai komunikacijos grupei „Havas“ ir nuo šiol veiks šiuo vardu.

Šis sandoris pasirašytas gruodžio 17 d., užbaigus metus trukusį naujos grupės formavimo procesą ir suderinus jį su konkurenciją prižiūrinčiomis institucijomis. Sandorio vertė neatskleidžiama. Likusios grupės akcijos (49%) lieka bendrovių partnerių rankose.

„Havas“ grupėje šiuo metu Baltijos šalyse veikia 20 agentūrų, teikiančių ryšių su visuomene, žiniasklaidos planavimo, reklamos kūrybos, skaitmeninės rinkodaros bei kitas komunikacijos paslaugas. Jose dirba per 250 specialistų, bendra apyvarta šiais metais viršys 50 mln. Eur.

Metų skandalai

Rinkodaros ir komunikacijos sektoriuje per šiuos metus nuskambėjo du ryškus skandalai.

Vienas jų – dviejų komunikacijos asociacijų organizatoriai bandė suspindėti drąsa ir į konferenciją „PR Impact Awards 2018“ pakvietė kalbėti buvusį Liberalų sąjūdžio lyderį, kaltinamąjį politinės korupcijos byloje Eligijų Masiulį. Jis turėjo sėsti prie diskusijų stalo sveikatos ministru Aurelijumi Veryga. Sulaukę bendruomenės kritikos, organizatoriai suskubo ištrinti visą komunikaciją.

„Švelniai tariant, gerokai nustebau, kad tai visai ne pokštas. Keista, kad šių metų renginio organizatoriai nusprendė sceną suteikti korupcija įtariamam asmeniui, kurio pavardė tebelinksniuojama Valstybės saugumo departamento pažymose. Taip daroma žala ne tik abiem komunikacijos asociacijoms, bet ir visai ryšių su visuomene industrijai. Ryšių su visuomene reputacija Lietuvoje yra dar labai trapi dėl įvairių negatyvių rinkos istorijų, ypač susijusių su viešaisiais konkursais, o toks sprendimas, deja, daro papildomą neigiamą įtaką vertinimams apie ryšius su visuomene“, – tuokart stebėjosi Orijana Mašalė, „PR Impact Awards“ idėjos autorė ir pirmųjų trijų renginių organizatorė.

Karčią piliulę teko nuryti ir „Maximai“.

Prekybininkė, Lietuvai besidabinant šventine nuotaika ir besiruošiant minėti Atkurtos Lietuvos šimtmetį, Vasario 16-ąją, išplatino naujienlaiškį ir su rašybos klaidos, ir su klaidingai nurodyta šventės data – vasario 17 d.

Socialiniuose tinkluose iš karto pasipylė pasipiktinusių vartotojų, nuomonės lyderių komentarai. Ir nors „Maximos“ komunikacijos komanda su Ernesta Dapkiene, tinklo komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktore, bemaž iš karto įsiliejo į diskusijas ir atsiprašė už šį nesusipratimą, tačiau atsiprašymo laiškas į vartotojų e. paštus, kad bendrovė suklydo, atskriejo tik po maždaug 4 val.

Komunikacijos ekspertai tokį ilgą laiko tarpą vadino pernelyg didele prabanga ir stebėjosi, kad tikrai nemažai nesusipratimų, klaidų, tame tarpe ir komunikacijos erdvėje, turėjusi prekybininkė taip ilgai delsė. Dėl šios klaidos prekybininkė nutraukė sutartį su agentūra „NFQ Technologies“.