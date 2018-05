„Unboxed“: ir su nauju prekės ženklu, ir prie ICO slenksčio

Socialinių tinklų komunikacijos bendrovė „Unboxed“, jungianti mažuosius nuomonės formuotojus, atnaujino savo prekės ženklą, nuo metų pradžios padvigubino komandą ir neužilgo ketina paskelbti savo leidžiamos kriptovaliutos platinimą (angl. Initial coin offering, ICO).

Pirmąjį žingsnį į ICO bendrovė jau įgyvendino paskelbdama „Airdrop“ programą.

Kaip teigia Ūla Petkevičiūtė, „Unboxed“ įtakos rinkodaros ekspertė, pradžia buvo labai sėkminga.

„Šiandien vis dažniau girdime, kad jau praėjo tas palankiausias laikas, kai su ICO projektais per kelias dienas būdavo galima sulaukti milžiniškos sėkmės, arba „Telegram“, dažniausiai naudojamoje pranešimų programoje kriptovaliutos erdvėje, surinkti didžiulius kiekius sekėjų. Mūsų pavyzdys įrodo, kad geros idėjos vis dar vilioja – „Unboxed“ per mažiau nei 24 valandas pritraukė per 10.000 narių į savo bendruomenę socialiniame tinkle „Telegram“, – laimėjimais pasidžiaugia p. Petkevičiūtė.

Ji priduria, kad panašų šuolį mato ir kitose savo socialinių tinklų paskyrose.

„Įrodėme, kad labai greitai ir sėkmingai startuoti įmanoma, kai turi stiprią komandą ir pristatai originalius sprendimus. Žinoma, prie mūsų sėkmės prisideda surinkta stipri projekto patarėjų komanda“, – kalba p. Petkevičiūtė.

VŽ rašė, kad „Unboxed“ platformoje gali registruotis „Instagram“, „Facebook“ tinklo vartotojai, turintys ne mažiau 1.000 sekėjų, ir prekių ženklai ar komunikacijos agentūros, ieškantys aktyvių socialinių tinklų vartotojų ir čia tiesiogiai užsakyti savo rinkodaros kampanijas.

„Besiruošdami ICO, atnaujinome savo prekės ženklą, padvigubinome komandą, esame nebe aštuoni žmonės, o daugiau nei 15. Taip ruošiamės pokyčiams platformoje, kurių imsimės iškart po to, kai baigsime ICO procesus. Netolimoje ateityje platformą išplėsime, šiek tiek pakeisime jos veikimo principą, ji taps atviresne, čia bus laukiami net ir patys mažiausi socialinių tinklų vartotojai. Kartu gerokai sumažinsime savo valdymo indėlį, o galiausiai pati bendruomenė organiškai vykdys įtakos rinkodaros projektus“, – aiškina p. Petkevičiūtė.

Įdiegus pakeitimus, „Unboxed“ platformoje, kuri dabar susideda iš prekių ženklų ir nuomonės formuotojų, atsiras ir dar du segmentai: rinkodaros ekspertai ir auditorija.

„Visų šių keturių segmentų pastangos platformos viduje bus atlyginamos žetonais – „Unboxed“ valiuta, kurią bus galima išsigryninti bet kada. Esame globali platforma, dirbame su daugybe rinkų ir iki šiol jautriausia vieta buvo, kaip atsiskaityti su žmonėmis, kurie atliko savo darbą“, – pabrėžia p. Petkevičiūtė, pridurdama, kad „Blockchain“ technologija visų pirma jiems leis daryti transakcijas čia ir dabar, nesvarbu, didelę ar simbolinę sumą reikia pervesti vartotojui.

Šiandien bendrovė pradeda antrąjį iš keturių „Airdrop“ etapų.

„Viliamės antros didelės bangos, sukursime stiprią bendruomenę ir tada startuosime su ICO“, – kalba p. Petkevičiūtė.

Investicija su rizika

VŽ rašė, kad Lietuva pagal šiemet per pirminius kriptovaliutos siūlymus (angl. initial coin offering, ICO) pritrauktą pinigų sumą atsilieka tik nuo JAV ir Kinijos, tačiau triuškina tokias kriptovaliutų srityje įsivirtinusias valstybes, kaip Šveicarija ar Singapūras.

„Tokendata.io“ pateiktais duomenimis už šių metų sausį-vasarį, daugiausiai lėšų (788 mln. USD) per ICO šiemet surinko JAV startuoliai.

Nuo JAV atsilieka dideliu investuotojų į kriptovaliutas skaičiumi garsėjanti Kinija (265 mln. USD), o trečioje vietoje yra Lietuva, kurios startuoliai per pirmus du šių metų mėnesius pritraukė 249 mln. USD.

Toliau sąraše rikiuojasi Šveicarijos, Singapūro, Honkongo, Jungtinės Karalystės ir t.t. startuoliai.

Dėmesį į stebinantį Lietuvos startuolių aktyvumą apžvalgoje pažymi ir portalas „Tokendata.io“, kurio teigimu, Lietuvoje yra susiformavusi didelė kriptovaliutų entuziastų bendruomenė, kuri kol kas niekaip nepasisotina leisti kriptovaliutų žetonus.

Savo ruožtu Lietuvos bankas yra įspėjęs investuotojus dėl dalyvavimo ICO rizikos, o finansų rinkos dalyviams iš viso nerekomenduoja organizuoti ICO.