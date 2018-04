Inovatyvus „Tele2“ komunikacijos projektas skina apdovanojimus

Menininko Andriaus Šarapovo ir „Tele2“ 4G meninė instaliacija Londone vykusiuose dizaino ir reklamos D&AD apdovanojimuose pelnė grafito pieštuko statulėlę.

Šiemetiniuose apdovanojimuose sėkmė lydėjo ir reklamos agentūrą „McCann Vilnius“, jai skirtas apdovanojimas skirtas už knygą „The Book of Broken Silence“ (liet. „Knyga be pavadinimo“), kurią išleido „Alma Littera“. Studija „The Boy“ įvertinta už restoranui „Sweet Root“ kurtą knygos „Proud of Lithuania: a Fairy Tale by Sweet Root“ dizainą. Agnei Dautartaitei-Krutulei apdovanojimas skirtas už Kęstučio Nako knygos „When Lithuania ruled the World“ (liet. Kai Lietuva valdė pasaulį) dizainą (leidykla „Aukso žuvys“).

„Tele2“ projektui tai jau – antrasis tarptautinis įvertinimas, jo įgyvendinimu rūpinosi kūrybinė reklamos agentūra „Adell Taivas Ogilvy“ bei gamybos namai „Some Films“.

VŽ rašė, kad nuo to, kiek ir kokiu savaitės, dienos metu „Tele2“ vartotojai naršo 4G tinkle, priklausė 77–ių instaliacijos segmentų skambesys: natų skambėjimo dažnumas, intensyvumas, melodija, kiti muzikiniai parametrai. Tam, kad skaičiai virstų muzika, specialiai šiam projektui buvo sukurtas algoritmas, kuris naršymo duomenis paverčia unikaliu muzikos kūriniu, kitaip tariant – 4G muzika, o kuo daugiau būdavo persiunčiama duomenų, tuo aukštesnis būdavo garsas, kuo daugiau prisijungimų, tuo garsesnis tapdavo skambesys.

D&AD apdovanojimuose šis „Tele2“ projektas varžėsi instaliacijų dizaino kategorijoje.

Apdovanojimus tarptautinėje erdvėje skinanti menininko p. Šarapovo kurta instaliacija buvo pristatyta praėjusių metų gegužę, Vilniaus meno galerijoje „Tsech“.

„Šis projektas buvo unikalus abiem pusėms – tiek jos autoriui p. Šarapovui, tiek mums, nes panašaus masto projektų, kuriuose derinama konceptuali meninė įžvalga bei verslo poreikiai, Lietuvoje nebuvo. Tai nauja patirtis, tačiau projektui skiriami apdovanojimai rodo, kad kūrėjas sugebėjo atrasti netikėtą ir įtraukiantį požiūrį į kasdienį mobiliųjų duomenų apykaitos procesą – jis 4G interneto duomenis pavertė skambesiu“, – teigia Mindaugas Savickas, „Tele2“ rinkodaros vadovas.

Ties šio, beveik metus trukusio, projekto įgyvendinimu darbavosi 70 įvairių sričių specialistų – programuotojų, inžinierių, elektromechanikų – komanda.

Kaip VŽ rašė, tai ne pirmas projekto apdovanojimas – prestižiniame kūrybiniame festivalyje „Ciclopas“ Berlyne šis „Tele2“ komunikacijos projektas apdovanotas aukso medaliu „Skaitmeninės meistrystės / Realaus potyrio“ kategorijoje pernai spalį.

D&AD apdovanojimai rengiami nuo 1963-ųjų, o jų nugalėtojams įteikiamos pieštukų (medžio, grafito, geltonos, baltos ir juodos spalvos) statulėlės.

FOTOGALERIJA Projekto pristatymo akimirkos. (14 nuotr.)