„Google“ valdančios „Alphabet“ pelnas šoktelėjo 73%

Paieškos milžinę „Google“ valdančios bendrovės „Alphabet“ pelnas per pirmąjį šių metų ketvirtį šoktelėjo beveik 73%, taip pat didėjo pajamos iš reklamos internete.

Bendrovės pirmojo ketvirčio rezultatai, kaip rašo BBC, – puikūs, nepaisant sklandžiusių nuogąstavimų, kad didėjančios išlaidos ir reguliavimas gali pakenkti paieškos gigantės veiklai.

Pirmojo ketvirčio grynosios pajamos išaugo iki 9,4 mlrd. USD, kai pernai atitinkamu metu tesiekė 5,4 mlrd. USD ir viršijo analitikų lūkesčius.

„Alphabet“ pajamos išaugo 26% 31,1 mlrd. USD.

Kaip teigiama, labiausiai prie augimo prisidėjo išaugusios reklamos kainos paieškoje, taip pat „YouTube“ platformoje.

Ivanas Feinsethas, „Tigress Financial Partners“ analitikas, komentuodamas situaciją teigė, kad esant stipriai ekonominei situacijai, verslai reklamai skiria daugiau lėšų, be to, vis daugiau šių biudžetų migruoja iš tradicinės žiniasklaidos ir juos atsiriekia internetas ir socialinė medija.

Per 2017 m. „Alphabet“ pajamos siekė 110,9 mlrd. USD ir buvo 23% didesnės nei 2016 m.