„Ačiū, „Statoil“! Buvo malonu“: norvegų milžinė keičia pavadinimą

Norvegijos naftos ir gamtinių dujų gigantė „Statoil“ keičia vardą į „Equinor“, nes nebenori žodžio „nafta“ (angl. oil) dalies savo pavadinime. Tiesa, tik pavadinime – drastiškų veiklos pokyčių įmonė nežada.

„Pasaulis keičiasi, keičiasi ir „Statoil“, – bendrovės pranešime cituojamas Jonas Erikas Reinhardsenas, bendrovės valdybos pirmininkas. – Vyksta didžiausi pokyčiai mūsų energetikos sistemų istorijoje ir mes tikimės būti pirmosiose jų eilėse.“



Anot bendrovės, naujasis pavadinimas susideda iš „lygybę“ ir „pusiausvyrą“ (angl. equal, equality ir equilibrium) atspindinčios dalelės „Equi“ ir Norvegiją reiškiančios pabaigos „nor“.



Valdybos siūlymui keisti pavadinimą dar turės pritarti įmonės akcininkai gegužės 15 d., tačiau opozicijos šiuo klausimu, panašu, nesitikima – pasiūlymui pritaria ir už jį balsuos kontroliuojantį akcijų paketą (67%) valdanti Norvegijos vyriausybė.



Bendrovė taip pat pradėjo prekės ženklo įvedimo kampaniją su šūkiu – „Ačiū, Statoil! Buvo malonu“ (angl. „Thank You, Statoil! It's been a pleasure“). Pavadinimo keitimas bendrovei atsieis apie 30 mln. USD, su juo susijusį neįvardinamą asmenį cituoja „Bloomberg“.



nuotrauka::1 left



Keičia tik pavadinimą, ne verslą

Tokį pat sprendimą – pakeisti pavadinimą į tokį, kuris labiau atitiktų naują, nuo iškastinių energetikos išteklių nepriklausomos energetikos laikmetį, – praėjusių metų pabaigoje priėmė Danijos energetikos bendrovė DONG („Danish Oil and Natural Gas“). Ji pakeitė pavadinimą į „Orsted“, XVIII-XIX amžiuje gyvenusio, elektromagnetizmą atradusio danų fiziko Hanso Christiano Orstedo garbei.



Tiesa, šių metų pradžioje bendrovei teko dėl pavadinimo aiškintis teisme – p. Orstedo palikuonys padavė bendrovę į teismą teigdami, kad įmonė, pasisavindama šeimos vardą, pažeidė Danijos įstatymus, o jų giminės vardo naudojimas bendrovės pavadinime yra įžeidus.



„Statoil“ pavadinimo keitimas į „Equinor“ turėtų vykti sklandžiau - šiuo metu tokiu pavadinimu Norvegijoje yra registruota veterinarijos klinika žirgams, tačiau ji pati skelbia pavadinimą netrukus keisianti.



Visgi, danai posūkį link atsinaujinančios energetikos atliko ir veiksmais – įmonė pardavė su nafta ir dujomis susijusį verslą ir tapo didžiausia vėjo parkus jūroje valdančia bendrove pasaulyje. „Equinor“ tapsianti „Statoil“ planų nukreipti veiklos nuo Norvegijos kontinentinio šelfo neturi.



„Bendrovė vystys ilgalaikį turtą Norvegijos kontinentiniame šelfe, stiprins kertines veiklas ir vystys naujas augimo kryptis tarptautiniu mastu“, – teigiama įmonės pranešime.



„Statoil“ strategija, pristatyta praėjusiais metais, numato, kad 2030 m. įmonė 15-20% visų kapitalo investicijų turėtų skirti atsinaujinantiems energijos ištekliams.



nuotrauka::2