Kaip socialinių tinklų žvaigždės auginasi sparnus

Socialiniuose tinkluose matome vis daugiau prekių ženklų reklamos ir komunikacijos, įpintos į nuomonės formuotojų lūpas. Pasitelkiami ir mažesnieji nuomonės formuotojai (angl. micro influencer), ir socialinių tinklų žvaigdės (angl. celebrities).

Reklamos agentūra „Fomo“, savo veiklą pradėjusi nuo 5 žinomų socialinių tinklų nuomonės formuotojų (Gintarės Gurevičiūtės, Indrės Kavaliauskaitės-Morkūnienės, Manto Katlerio, Astos Valentaitės, Militos Daikerytės) išskirtinio atstovavimo, didina mastą – šių metų pradžioje jau jungia 18 šalies įžymybių, tarp kurių sporto žvaigždės.

Audrius Minsevičius, socialinių tinklų agentūros „Fomo“ įkūrėjas, teigia, kad nuomonės formuotojų rinkodara (angl. Influencer marketing) Lietuvoje auga kaip ant mielių.

nuotrauka::1left

„Praėjusieji šiam segmentui buvo piko metai, turėjome ne vieną kampaniją, kur nuomonės formuotojai buvo ne dalis kampanijos, o svarbiausia jos ašis. Ne mažesnių ambicijų keliame ir šiais metais, nes užsakovų skaičius sparčiai auga“, – kalba p. Minsevičius.

Pakeitė nuomonę

Pasak Kristinos Kulbušauskaitės, „Fomo“ įtakos rinkodaros ekspertės, iš pradžių daugelis juos įvardydavo tarsi tarpinę stotelę, kurią stengdavosi aplenkti, bet galop šiandien rinkoje mato pakitusią nuomonę.

„Tai paranku ir prekės ženklui, norinčiam kampanijai pasitelkti kad ir 10 žinomų žmonių: jam nereikia su visais atskirai derėtis, o nuomonės formuotojams taip pat mažiau skauda galvą dėl fotosesijų organizavimo ar pan. Gelbstime jiems įvairiais patarimais, organizaciniais, teisiniais aspektais. Be to, dirbdami su jais jau ne vieną mėnesį, žinome žvaigždžių norus, polinkius, kam jie greičiausiai pasakys „taip“, o kokio pasiūlymo, tikėtina, atsisakys“, – pabrėžia p. Kulbušauskaitė.

Tarp pagrindinių agentūros klientų – „Lidl Lietuva“, „Mados prieskoniai“, „CD & D Style“, taip pat dauguma reklamos ir komunikacijos agentūrų.

Paklausta apie įvairių vertinimų sulaukusią tokią kampaniją, darytą prekybos tinklui „Lidl“, kuri socialinių tinklų įžymybių lūpomis kvietė įsigyti „Esmara by Heidi Klum“ kolekcijos drabužių, p. Kulbušauskaitė jos sėkmę patvirtina pasiektais rezultatais. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Agentūros duomenimis, viena jų jungiamų socialinių tinklų nuomonės formuotojų žinutė kainuoja apie 300–600 Eur.

„Tai dažniausiai matomos ribos rinkoje. Žinoma, yra ir didesnių sumų, kai vienos žinutės kaina siekia ir nuo 800 Eur. Yra ir klientų, kurie tiek moka“, – neslepia p. Minsevičius. Dažniausiai tokį rinkodaros būdą renkasi drabužių, kosmetikos ir grožio priemonių prekių ženklai.

Jungia ir mažuosius

VŽ neseniai rašė ir apie mažesniuosius nuomonės formuotojus (angl. micro influencer) susiejusią platformą: Lietuvos ir JAV bendrovė „Unboxed“ sukūrė internetinę platformą, kurioje gali registruotis „Instagram“ tinklo vartotojai, turintys maždaug 1.000 sekėjų, ir prekių ženklai ar komunikacijos agentūros, ieškantys aktyvių socialinių tinklų vartotojų. Tokią paslaugą bendrovė teikia visose Baltijos šalyse, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV.

„Unboxed“ skaičiuoja, kad Lietuvoje šiandien yra per 7.000 žmonių, kurie turi per 1.000 sekėjų „Instagram“ tinkle, beveik 400 turi po 10.000 sekėjų. Beveik 20 lietuvių čia turi per 100.000 sekėjų.

Pasak Ūlos Petkevičiūtės, Lietuvos ir JAV bendrovės „Unboxed“ įtakos rinkodaros ekspertės, didžiosios įžymybės prekių ženklams gali pagelbėti, kai reikia greitai pasiekti didelę auditoriją, tačiau žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, kai ieškoma didesnio įsitraukimo ir vartotojų reakcijų, mažieji nuomonės formuotojai – dažnai parankesnis variantas. Statistika rodo, kad apie 1.000 sekėjų turintys vartotojai – optimalus skaičius, siekiant didžiausio vartotojų įsitraukimo rodiklio ir tikslinės auditorijos dėmesio.

nuotrauka::2

„Tai gana paprasta paaiškinti: tokius žmones dažniausiai seka panašių interesų turintys žmonės, šeima, draugai, arba tie, kuriuos kuriuo nors gyvenimo etapu jis pažinojo, buvo pasikalbėjęs, užmezgęs ryšį ir pačiupinėjęs, – teigia p. Petkevičiūtė. – 1.000 sekėjų yra pikas, kai žmogaus turima gerbėjų bazė kaip vienetas yra vertingiausias tiek tarp žvaigždžių, tiek tarp mažųjų nuomonės formuotojų. Augant šiam skaičiui, įsitraukimo rodikliai krinta ir vienu, ir kitu atveju, nes silpnėja asmeninis ryšys.“

Plačiau skaitykite ČIA.