Amerikietiška svajonė – reginys pritraukiantis milijonus

Šįvakar amerikiečius vėl sujungs vienas didžiausių renginių – laukiama, kad amerikietiškojo futbolo renginį „Super Bowl“ stebės apie 110 mln. žiūrovų.

Šis renginys prikausto ne tik sporto aistruolių dėmesį, su nekantrumu laukiama ir garsiausių muzikos žvaigždžių kvapą gniaužiančių pasirodymų bei milijonus kainuojančių reklamų transliacijų.

Renginiui kruopščiai ruošiasi skirtingi verslai – nacionalinės futbolo lygos (NFL) finalą „Super Bowl“ mačo stebėtojai per šį sporto įvykį suvalgys tonas maisto, o lažybų statymai dėl nugalėtojo sieks milijardus.

Dėl amerikietiškojo futbolo taurės šįvakar 18:30 JAV laiku susikaus „New England Patriots“ ir Filadelfijos „Eagles“ komandos.

Brangiausios reklamos paradas

„Super Bowl“ jau seniai nebėra vien tik sporto renginys, ir jį stebi net ir tie, kuriems amerikietiškas futbolas nebūtinai yra įdomus. Renginio mastą puikiai iliustruoja varžybų transliacijos žiūrimumas.

Tyrimų bendrovės „Nielsen“ ataskaitos rodo, kad tarp 20 žiūrimiausių visų laikų JAV transliacijų – net 19 „Super Bowl“ mačų, o pernai metų finalą stebėjo daugiau nei 111 mln. žiūrovų. Tai šiek tiek mažiau nei per 2015 m. (114,4 mln. žiūrovų) ar 2014 m. (112,2 mln. žiūrovų) finalus, nepaisant to, 2016 m. finalas tapo trečioji labiausiai žiūrima televizijos transliacija per visą istoriją. Palyginimui verta paminėti, kad pernai Oskarų apdovanojimus stebėjo (vos) kiek daugiau nei 37 mln. žiūrovų.

Ne mažiau stebina ir bilietų kainos į šį renginį – jie šiemet kainavo vidutiniškai nuo 3.900 iki 5.300 USD, rašo CNN, ir „Super Bowl“ istorijoje pagal brangumą buvo antri. Didesnė nei šiemetinė bilietų kaina buvo fiksuojama tik 2015 m.

Skaičiuojama, kad gyvai rungtynes stadione stebės apie 70.000 žiūrovų.

Savo ruožtu, reklamos kainos taip pat įspūdingos – 30 sekundžių klipas atsieina per 5 mln. USD.

Tiesa, šiais metais „Super Bowl“ tenka konkuruoti dėl didžiųjų prekių ženklų rinkodaros biudžetų su po kelių savaičių prasidėsiančiomis Žiemos olimpinėmis žaidynėmis. Tiesa, NFL transliuotoja NBC nesenai tvirtino, kad tikisi sugeneruoti daugiau nei 1 mlrd. USD pajamų iš šių didžiųjų dviejų sporto reginių.

Tarp prekių ženklų dalyvaujančių šiame brangiausios reklamos parade: „Amazon“, „Google“, „Youtube“, „Coca-Cola“, „Pepsi“, „Budweiser“, „Turkish Airlines“, „Skittles“, „M&M‘s“, „Avocados From Mexico“, „Kraft“, „Chrysler“, „Lexus“, „Kia“, „Toyota“ ir daugybė kitų.

Reklamų kova jau prasidėjo

Skirtingai nei pačios futbolo rungtynės, brangiausios pasaulio reklamos paradas prasideda gerokai anksčiau ir baigiasi vėliau nei pats renginys – tai yra vienas tų renginių, kur kuriamos ne vien tikrosios reklamos. Jau tradicija tapo kurti specialius savo būsimos reklamos per „Super Bowl“ anonsus (angl. teaser) – taip bandoma sukelti dar daugiau šurmulio, susidomėjimo ir intriguoti žmones žiūrėti rungtynes, o kartu pamatyti ir tikrąją reklamą.

Ir lažybų dalis

Ne mažiau aistrų verda ir lažybų bendrovėse. Skaičiuojama, kad bendra pinigų suma, kurią lažyboms paskirs amerikiečiai, turėtų siekti beveik 5 mlrd. USD.

„Betsafe“ lažybų ekspertai prognozuoja, kad didesnius šansus iškovoti trofėjų turi „Patriots“. Jų galimybės laimėti vertinamos beveik 65%.

NFL entuziastas, žurnalistas ir vienas iš amerikietiško futbolo komandos Lietuvoje „Iron Wolves“ įkūrėjų Gaudrius Dzikaras, neabejoja, kad „Patriots“ sulauks didesnio žmonių palaikymo supertaurės mače.

„Tai auksinė „Patriots“ era. Jie turi trenerį, kuris laikomas geriausiu istorijoje, o T. Brady – vienas geriausių visų laikų įžaidėjų. Komanda daug metų patenka į atkrintamąsias, yra iškovojusi ne vieną „Super Bowl“ trofėjų. Aišku, jie turi didesnę gerbėjų bazę“, – mintimis dalijasi p. Dzikaras.

Be futbolo ir reklamų

Ne mažiau nei futbolas, žiūrovai laukia ir muzikinio intarpo. Šiemet per ilgąją finalo pertrauką koncertuos Justinas Timberlake‘as. Jis prisijungs prie visos eilės žinomiausių muzikos žvaigždžių, kurios jau puošė šį kasmetinį renginį, kaip antai Beyonce, Madonna, Lady Gaga ir t.t.

„Pepsi Super Bowl Halftime Show“ yra labiausiai žiūrimas metų muzikinis renginys, o praėjusių metų pasirodymas buvo labiausiai žiūrėtas visų laikų muzikinis renginys visose platformose ir tuo pačiu „Super Bowl“ istorijoje. Skaičiuojama, kad TV transliacijų ir skaitmeninių kanalų pagalba, jis pasiekė daugiau nei 150 mln. unikalių žmonių ir surinko daugiau nei 80 mln. peržiūrų, o peržiūrėtų minučių skaičius siekė net 260 mln.