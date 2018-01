Šmaikščiąją Vilniaus reklamą žada plėtoti užsienio rinkose

Vakar, per Vilniaus 695-ąjį gimtadienį, socialiniuose tinkluose nuvilnijo šmaikšti sostinės reklama, skelbianti, kad „Vilnius, tai Europos G-taškas. Niekas nežino, kur tai yra, bet kai atranda, būna nuostabu“.

Tai sostinės privačios reklamos mokyklos „The Atomic Garden“ studentų darbas.

Antonio Bechtle, agentūros „Bechtle & Milzarajs“ kūrybos vadovas ir partneris, „The Atomic Garden“ dėstytojas ir kūrybos kurso vadovas, teigia, kad tai buvo jo skirta užduotis studentams prieš kelis metus.

„Nesitikėjau, kad vakar ši reklama nuvilnys socialiniuose tinkluose kaip virusas. Žinoma, aš labai tuo didžiuojuosi“, – pasidžiaugia p. Bechtle.

Inga Romanovskienė, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė, teigia, kad skatina ir remia kūrybiškumą, tad ieškodami naujų ir įdomių idėjų bendradarbiauja su šia reklamos mokykla.

„Vieno susitikimo metu „The Atomic Garden“ atstovai parodė mums kūrybos kurso studentų darbus. Keli eskizai, tarp kurių buvo ir paminėtoji idėja, mums paliko įspūdį, tad planuojame kartu šią idėją toliau vystyti užsienio rinkose“, – žada p. Romanovskienė.

Ji priduria, kad patys šia reklama vakar nesidalijo, nes toks buvo susitarimas su kūrėjais.

„Iš vartotojų reakcijų galime daryti išvadą, kad reklama tikrai iššaukė susidomėjimą ir diskusijas. Tad derinsime paskutines detales ir tikimės artimiausią mėnesį startuoti, – viliasi p. Romanovskienė. – Kontroversiški sprendimai iš tiesų yra labiau veiksmingi nei standartiniai ir saugūs. Tik kartais reikia tuos kontroversiškus sprendimus „pratestuoti“.

Ponas Bechtle, šiuo metu viešintis Balyje, patvirtina, kad kalbos su „Go Vilnius“ vyksta.

„Kadangi esu ne Lietuvoje, nežinau visų smulkmenų, tačiau dabar derinamos sąlygos, kainos su reklamą kūrusiais studentais. Ta pati šiuo metu naudojama nuotrauka nėra profesionali, jų kampanijai reikia daugiau, jei norima integruotos reklaminės kampanijos“, – kalba p. Bechtle ir pasidžiaugia vakarykšte virusine banga „Facebook“.

„Niekas nežinojo iš kur ši žinutė paplito, visi galvojo, kad tai tikra reklama. Prasidėjo svarstymai, kas ją kūrė, kai kurie reklamos kūrimo laurus „atidavė“ rinkos ekspertams, pavyzdžiui, Tomui Ramanauskui, tad suskubau skleisti tikruosius jos kūrėjus – „The Atomic Garden“ studentus Jurgį Ramanauską ir Skaistę Kaurynaitę“, – teigia p. Bechtle.

Ši reklama buvo sukurta 2016 m. rudenį.

Pliusas ir Kaunui

Sostinė, šventusi 695-ąjį gimtadienį, ne tik džiaugėsi renginiais vykusiais visą dieną Vilniuje, originaliai antrus metus iš eilės sveikino ir Kaunas, pakvietęs vakarienės šį šeštadienį.

VŽ rašė, kad trečiadienio rytą idėjos iniciatoriai jau skaičiavo per 310 vakarienių, kurias organizuos per 500 kauniečių, tad prie vakarienės stalo Kaune, tikėtina, sės ir bus pavaišinta per 900 vilniečių.

„Registracija vyksta iki ketvirtadienio vidurnakčio, tad tikslius skaičius dar sunku prognozuoti, bet šią akimirką ir 312 vakarienių atrodo kaip kosmosas“, – VŽ teigė pasidžiaugia Tomas Grigalevičius, Kauno mero patarėjas viešiesiems ryšiams, vienas idėjos autorių.

