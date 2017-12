Išmaniuosiuose telefonuose – ir žmonės, ir reklama

Augantis išmaniųjų telefonų naudojimas sparčiais tempais augina ir mobiliąją reklamą. Ji 2017 m. pagal bendras investicijas dvylikoje didžiausių pasaulio reklamos rinkų šoktels į antrąją poziciją, aplenkdama reklamą kompiuteriuose.

Remiantis įvairiais šaltiniais, išmaniaisiais telefonais naudojasi beveik 5 mlrd. pasaulio gyventojų, tai sudaro 66% visos populiacijos ir šis kiekis per pastaruosius penkis metus padidėjo daugiau nei 40%.

„2,5 milijardo žmonių, arba 34% visų Žemės gyventojų aktyviai naudojasi savo išmaniaisiais telefonais tam, kad prisijungtų prie socialinių tinklų. Pastarasis rodiklis per metus pakilo net 30%“, – statistiką pateikia Andrius Padriezas, žiniasklaidos planavimo agentūros „BPN Lietuva“ Tyrimų projektų vadovas.

Remiantis metine WARC „Global Ad trends“ ataskaita, 2017 m. žmonės dvylikoje didžiausių pasaulio reklamos rinkų (Rusija, Indija, Kinija, Australija, Japonija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kanada, JAV, Prancūzija, Brazilija) per dieną mobiliaisiais įrenginiais internete vidutiniškai naršė 3 valandas ir 2 minutes. Šis rodiklis per pastaruosius 5 m. padidėjo daugiau nei dvigubai. Dar 2012 m. vidutiniškai per dieną žmonės internete naršydavo vos 1 valandą ir 17 minučių.

„O kur dar faktai, jog „Facebook“ 2016 m. peržengė 1 mlrd. mobiliųjų vartotojų kiekį per dieną, kai 2012 m. šis rodiklis buvo daugiau nei tris kartus mažesnis. Tokios tendencijos verčia reklamos užsakovus gerai apgalvoti, kaip paskirstyti pinigus tarp skirtingų medijų kanalų. Savo ruoštu, mobilioji reklama 2017 m. pagal bendras investicijas dvylikoje didžiausių pasaulio reklamos rinkų šoktels į antrąją poziciją, aplenkdama reklamą kompiuteriuose“, – kalba p. Padriezas.

Laukiama, kad reklama mobiliuose įrenginiuose 2017 m. sudarys 23,3% visų reklamos investicijų.

„Kur kas įspūdingiau atrodo ne pats dydis, bet jo dinamika žvelgiant į laiko perspektyvą – 2010 m. mobilioji reklama bendrame reklamos biudžete sudarė vos 0,5%“, – skaičiuoja p. Padriezas.

Prognozės mobiliajai reklamai taip pat optimistiškos. Tikėtina, kad jos ir 2018 m. augs sparčiausiai iš visų medijų kanalų.

Tuo tarpu televizijos reklamos investicijų suma šiais metais turėtų kristi apie 1%.

„Tačiau 2018 m. prognozuojama, kad TV reklama ne tik grįš į 2016 lygį, bet ir jį viršys. TV reklamos kiekiai yra gana cikliški ir nemažai priklauso nuo didžiųjų pasaulinių sporto renginių. 2017 m., kuomet itin didelių sporto renginių nevyko, investicijos į TV reklamą krito. Kitais metais vyksiančios Žiemos Olimpinės žaidynės, o taip pat Pasaulio futbolo čempionatas TV investicijų sumą, prognozuojama, padidins 4,1%“, – pasaulinę statistiką pateikia p. Padriezas.

Lietuvoje panašu

Lietuvoje mobiliosios reklamos dydžius tiksliai įvertinti yra gana sunku, nes ji matuojama kartu su visa interneto reklama.

Rinkos tyrimų bendrovės „Kantar TNS“ atlikta žiniasklaidos planavimo agentūrų apklausa rodo, kad iš viso 2016 m. interneto reklamai buvo skirta 50 mln. Eur, arba 47% daugiau nei 2015 m.

Iš jų reklamjuostės ir turinio rinkodaros projektai lietuviškuose portaluose atsiriekia 18 mln. Eur (augimas 17,6%), vaizdo reklama lietuviškuose portaluose – 4,5 mln. Eur (augimas 67%), mobiliajai reklamai teko 5 mln. Eur, arba net 2,5 kartų daugiau, palyginti su 2015 m., kai investicijos į mobiliąją reklamą tesiekė 2 mln. Eur.

Remiantis „Gemius“ duomenimis bei „BPN Lietuva“ skaičiavimais, 20 populiariausių Lietuvos interneto portalų lankomumas per pastaruosius metus pasikeitė ne itin daug. Realių vartotojų kiekis lyginant 2016 ir 2017 m. spalio mėnesio duomenis padidėjo 1,4%.

„Kitokios tendencijos matome, jei realius vartotojus išskaidome į dvi grupes. Kiekis tų, kurie naršo didžiausiuose šalies puslapiuose kompiuteriu per metus sumažėjo kiek daugiau nei 3% nuo 1,64 mln. 2016 m. spalį iki 1,59 mln. 2017 m. spalį. Mobilių vartotojų kiekiai, priešingai, per šį laikotarpį didėjo – nuo 0,94 mln. iki 1,3 mln. Augimo greitis įspūdingas – beveik 30% per metus“, – teigia p. Padriezas.

Tačiau lietuviai savo išmaniuosius telefonus naudoja kiek trumpiau nei didžiųjų dvylikos pasaulio reklamos rinkų šalių gyventojai. Remiantis „Kantar TNS“ 2017 m. „Media Day“ tyrimu, lietuviai vidutiniškai mobiliuoju įrenginiu per dieną naudojasi 2 valandas ir 47 minutes. Šis rezultatas nuo didžiųjų 12 pasaulio reklamos rinkų atsilieka vidutiniškai 15 minučių, tačiau per metus vidutinė mobiliųjų telefonų naudojimo trukmė per dieną išaugo 8 minutėmis.

Faktą, jog mobilieji įrenginiai ir reklama juose svarbi vartotojams priimant sprendimą pirkti vieną prekę ar kitą, patvirtina ir 2017 m. vasarą atliktas „BPN Lietuva“ vartotojo kelionės tyrimas.

Pasak p. Padriezo, priklausomai nuo prekių kategorijos, mobilieji įrenginiai vartotojo kelionėje dalyvauja nuo 33% iki 61% atvejų. Labiausiai mobilieji įrenginiai naudojami įsigyjant mobiliuosius telefonus, elektronikos, statybos ir apdailos prekes (55%-61%). Rečiau mobilieji telefonai vartotojų kelionėje dalyvauja įsigijant vaistus, higienos bei lošimo ir loterijos prekes (33%-39%). Dar įspūdingiau atrodo gyventojų, jaunesnių nei 40 m. statistika. Čia mobilieji įrenginiai, priklausomai nuo kategorijos, vartotojų kelionėje dalyvauja nuo 51% (vaistai) iki 75% (elektronika ir buitinė technika) atvejų.

„Tad nors Lietuvoje šiek tiek yra atsiliekama nuo pasaulinių tendencijų – interneto reklamos biudžetai yra mažesni nei didžiosiose pasaulio reklamos rinkose, o mūsų šalies gyventojai šiek tiek rečiau ir trumpiau naudojasi mobiliaisiais įrenginiais, ne už kalnų tas metas, kai biudžetų dalis, skiriama reklamai mobiliuosiuose telefonuose bus viena didžiausių. Tai diktuoja besikeičianti aplinka bei žmonių įpročiai“, – neabejoja p. Padriezas.