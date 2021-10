Kaip suspėti su greitmečiu: padeda įveiklinti duomenys  

Veiklos ir procesų automatizavimas jau tapo gana aktualiu poreikiu daugelyje organizacijų. Įgyvendinant pokyčius, svarbu įveiklinti paruoštus duomenis taip, kad jie analitikų ar vadovų rankose galiausiai virstų vertingomis įžvalgomis ateities plėtrai.

Efektyvesnė kaštų kontrolė, galimybė suvedant duomenis išvengti žmogiškųjų klaidų ir nedelsiant priimti reikalingus sprendimus – tai tik keletas privalumų, kuriuos suteikia procesų automatizacija ir duomenų įveiklinimas.

Būtent skaitmenizuoti duomenys šiandien tampa ne tik investicija, bet ir žingsniu į naują veiklos modelį, leidžiantį efektyviai įveiklinti duomenis pasitelkus įvairius įrankius ne tik analizei ir duomenimis paremtiems automatizuotiems sprendimams priimti, bet ir procesų automatizavimui ar daiktų internetui.

Aktualu ir tai, kad duomenų įveiklinimas gali apimti tiek vidaus, tiek išorės faktų vertinimą, pvz., detalesnei situacijos analizei galima pasitelkti orų prognozes, renginių kalendorius, demografinius ar kitus su pagrindine veikla susijusius rodiklius. Be to, priklausomai nuo poreikių, organizacijos gali rinktis ir įvairias automatizavimo galimybes – nuo vadinamųjų greitų „low-code“ sprendimų iki specialiai kuriamų pritaikytų informacinių sistemų.

Auga greitų automatizacijos sprendimų poreikis

„Šiuo metu rinkoje stebime augantį greitai kuriamų automatizacijos sprendimų poreikį, o būtent tokią galimybę suteikia vadinamieji „low-code“ technologijų sprendimai“, — sako „Novian Systems“ komercijos vadovas Paulius Skamarakas. Pasak jo, tokie sprendimai vertinami ne tik dėl to, kad leidžia optimizuoti procesus ir užtikrinti naują efektyvumo lygį, bet ir dėl jų nesudėtingo pritaikymo įvairaus dydžio organizacijose.

Automatizavus procesus, gali būti sprendžiama ir šiuo metu vis aktualėjanti darbuotojų trūkumo problema – kai dalies užduočių vykdymas perduodamas programoms. Kartu tai leidžia darbuotojams naudoti laiką ir įgūdžius svarbesniems darbams, o ne atlikti mechanines, vertės nekuriančias užduotis.

Be to, pasak P. Skamarako, automatizuojant procesus neišvengiamai yra skaitmeninami ir bendram apdorojimui parengiami duomenys. „Ateityje toks duomenų parengimas gali tapti tolimesnio duomenų įveiklinimo pradžia, kuriant naujas aplikacijas ar skaitmenizuojant visą organizacijos veiklą“, – pabrėžė „Novian Systems“ atstovas.

P. Skamarako teigimu, „low code“ sprendimai patogūs ir dėl to, kad juos galima pritaikyti specifiniams organizacijos poreikiams. Lyginant su taikomųjų informacinių sistemų kūrimu, tai užtrunka žymiai trumpiau, kas itin aktualu dabartiniu greitmečiu. Būtent tokį pritaikytą sprendimą „Novian Systems“ sukūrė „Tolimojo keleivinio transporto kompanijai“.

Tikslas – reaguoti greitai

Šiuo metu 42 tarpmiestinius ir 6 tarptautinius maršrutus aptarnaujanti TOKS pastaraisiais metais tiesiogiai susidūrė su pandemijos iššūkiais. Dėl karantino ribojimų šalies viduje buvo gerokai sumažėję keleivių srautai, taip pat išaugo konkurencija tarp vežėjų.

Pasak TOKS vadovo Arūno Indrašiaus, peržiūrėti verslo procesus ir pagal galimybę juos automatizuoti buvo nuspręsta dar iki pandemijos. „Siekėme sutrumpinti įvairių procedūrų atlikimo laiką, išvengti klaidų, kurioms įtakos turi žmogiškasis faktorius, bei, operatyviai gavus duomenis, priimti greitus, adekvačius sprendimus“, – pasakojo vadovas.

Jo teigimu, prasidėjusi pandemija viską tik dar labiau paspartino. „Buvome įpusėję diegti verslo analitikos įrankius, tad įtemptos ir nuolat besikeičiančios situacijos įkarštyje jau matėme ir valdėme visų tarpmiestinių maršrutų pajamas“, – teigė A. Indrašius.

Reikalingi sprendimai – nedelsiant

Pasak TOKS vadovo, sumažėjus užsakymų skaičiui už šalies ribų, dauguma vežėjų pandemijos metu buvo priversti papildomos veiklos ieškoti Lietuvoje. „Situacija rinkoje buvo išties įtempta – pervežimo paslaugų pasiūla didėjo, o paklausa mažėjo“, – pasakojo įmonės vadovas.

Jo teigimu, būtent efektyvūs verslo analizės įrankiai leido greičiau reaguoti į nekasdienę situaciją.

„Įdiegę verslo analitikos instrumentą, gauname operatyvias pardavimų duomenų ataskaitas, kurios reikalingos sprendimams priimti. Kiekvienam maršrutui yra numatyti tikslai bei rodikliai, kuriuos norime pasiekti. Turėdami atitinkamą informaciją, atsakingi bendrovės darbuotojai gali valdyti autobusų apkrovimus, krypčių, maršrutų ir atkarpų pelningumą“, – sakė TOKS vadovas.

„Mūsų sektoriaus atstovus gelbėjo vasaros sezonas ir keleivių antplūdis į pajūrį. Turėdami ir valdydami informaciją apie keleivių judėjimą visame maršrute, galėjome priimti atitinkamus sprendimus dėl pervežimų atnaujinimo ar papildymo kitais maršrutais“, – pasakojo A. Indrašius.

Tuo pačiu sumažėjus keleivių skaičiui, buvo iškart reaguojama siunčiant mažesnius autobusus, tokiu būdu sumažinant kuro suvartojimo kaštus, sudarančius net iki 40 proc. bendrovės sąnaudų.

Ateityje – dar daugiau įveiklintų duomenų

Pasak TOKS vadovo, karantinas buvo išties dėkingas metas pradėti naudotis analitikos įrankiu, nes veikiant sunkiai prognozuojamu laikotarpiu, realiu laiku bendrovei teikiama analitinė informacija leido optimizuoti veiklą.

Nors verslo analitikos instrumentų rinkoje yra nemažai, bendrovė TOKS apsisprendė rinktis būtent „Microsoft Power BI“, nes jis pasaulyje naudojamas keleivių pervežimo bendrovėse. Be to, yra galimybė jį integruoti su bendrovės naudojamomis sistemomis ir „Power Apps“ instrumentais, kurie bus reikalingi sprendimams ateityje.

„Novian Systems“ įdiegto įrankio pateikiamos analizės leidžia matyti ir tai, kaip keičiasi Lietuvos demografinė situacija ir kaip kinta tam tikrų maršrutų atkarpų aktualumas. Turėdamas tikslią statistinę informaciją, vežėjas gali inicijuoti maršrutų korekcijas.

„Analitikos instrumento diegimas – tik pirmas etapas planuojamos sistemos kūrimo procese. Tikimės įdiegti tokią sistemą, kuri, stebėdama save, galėtų mus informuoti apie problemas procesuose, o mes, turėdami atitinkamus duomenis, galėtumėme priimti pagrįstus sprendimus“, – pasakojo A. Indrašius.

Jis pabrėžė, kad ambicingiems bendrovėms planams reikėjo ir atitinkamo IT partnerio. Būtent dėl patirties bei darbuotojų kompetencijos ir buvo pasirinkta verslo analitikos ir procesų automatizavimo bendrovė „Acena“, nuo šių metų prijungta prie „Novian Systems“ – pastaroji bendrovė tokiu būdu išplėtė programavimo paslaugų spektrą.

Verslui aktualios įžvalgos

Pasak „Novian Systems“ komercijos direktoriaus P. Skamarako, galimybė lengvai prisijungti prie skirtingų duomenų šaltinių ir kurti interaktyvias ataskaitas – tai ,,Microsoft Power BI“ privalumai, kurie ypač aktualūs šiandienos organizacijoms. Be to, naudojantis „Power BI“ analitikos įrankiu, eliminuojamos galimos rankinio darbo klaidos suvedant duomenis, kuriuos vėliau prireikus galima panaudoti ir su kitais „Microsoft Power Platform“ produktais. Tuo pačiu, pasitelkus papildomą programavimą, šiuos duomenis galima nesudėtingai integruoti su informacinėmis sistemomis.

„Svarbiausia yra tai, kad naudojantis šiuo įrankiu gaunamos įžvalgos sprendimų priėmimui, paremtam duomenimis ir jų analize. Tinkami ir laiku priimti sprendimai gali padidinti organizacijos veiklos efektyvumą, konkurencinį pranašumą bei leidžia greičiau reaguoti į besikeičiančią aplinką, — tai įrodo ir TOKS pavyzdys“, – sakė P. Skamarakas.

Pasak jo, vienas didžiausių uždavinių įgyvendinant TOKS poreikius buvo į vieną modelį sujungti skirtingus duomenis iš kelių tipų sistemų taip, kad juos būtų galima patogiai ir operatyviai pateikti bendrovei aktualiais pjūviais.

Rezultatas – TOKS Eismo skyriaus darbuotojai gali kasdien analizuoti praėjusios dienos maršrutų rezultatus pagal gautas pajamas, keleivių skaičių, pajamas kilometrui ir atskiros maršruto atkarpos pajamingumą. Tai padeda jiems operatyviai reaguoti į keleivių srautų pokyčius ir atitinkamai keisti transporto priemonių dydį.

Na, o didžiausią šio įrankio naudą ir atsipirkimą, pasak P. Skamarako, bus galima matyti ateityje visiškai sujungus verslo analitikos sistemą su TOKS naudojama verslo valdymo ERP sistema. Tuomet bus galima tiksliai žinoti kiekvienos maršruto atkarpos pelningumą.

„Novian“ siūlo jungtinius IT sprendimus

P. Skamarako teigimu, „Novian“ grupės privalumas klientams teikiant IT sprendimus ir paslaugas, yra galimybė pasiūlyti žymiai platesnį jų spektrą, kadangi grupės specialistai išmano ir programavimo, ir IT infrastruktūros priežiūros, ir skaitmeninimo technologijas. Be to, „Novian“ grupės įmonės turi daug patirties jungiant klasikinius ir naujausius technologinius sprendimus.

„Galime pasiūlyti ne tik atskirą sprendimą, kaip optimizuoti duomenų surinkimą ir kurti ataskaitas, aplikacijas ar informacines sistemas, bet ir įvertinti, ar naujų programų diegimas neatsilieps IT infrastruktūros veiklai bei atnaujinti ją pagal poreikius. Taip pat teikiame dokumentų skaitmeninimo sprendimus, kas, pavyzdžiui, aktualu kuriant vieningą skaitmenizuotą klientų aptarnavimo sistemą ar vykdant kitą organizacijos veiklą“, — sako P. Skamarakas.

Įsigalint skaitmenizacijai, nuo 2020 m. pabaigos „Novian“ grupės įmonės sujungė pajėgas ir klientams siūlo bendrą IT sprendimą pagal jų poreikius – nuo miesto ar šalies masto, atskirų sričių informacinių sistemų programavimo ar dokumentų skaitmeninimo iki IT infrastruktūros kūrimo ir priežiūros.

„Novian“ grupę sudaro programavimo bendrovė „Novian Systems“ (iki 2020 m. pabaigos „Algoritmų sistemos“), IT infrastruktūros paslaugas teikianti bendrovė „Novian Technologies“ (iki 2020 m. pabaigos BAIP), kitos skaitmeninimo ir kitose srityse patyrusios bendrovės Estijoje bei Norvegijoje.

Grupės įmonės dirba Baltijos šalyse ir Norvegijoje, Moldovoje, aptarnauja ir diegia projektus visame pasaulyje. „Novian“ įmonių projektai 2016-2021 m. apėmė daugiau kaip 50 šalių nuo Europos iki Afrikos, Azijos ir Amerikos.

„Novian“ įmonės įgyvendina projektus įvairiose verslo, e. valdžios, e. sveikatos, su mokesčiais susijusiose ir kitose srityse, sprendimus dirbtinio intelekto srityje. Naujos technologijų galimybės išnaudojamos ir sprendimams, susijusiems su klimato pokyčiais ir orų prognoze, ir diegiant superkompiuterius bei duomenų centrų sprendimus.

Išsamiau su „Novian“ grupės patirtimi ir siūlomomis galimybėmis galima susipažinti tinklalapyje www.novian.lt.

"Novian Systems“ komercijos vadovas Paulius Skamarakas. Arūnas Indrašius, UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija “ (TOKS) generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

