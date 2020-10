Knygos: tinklas prieš hierarchiją ar su ja

Niallas Fergusonas knygoje „Aikštė ir bokštas“ („The Square and the Tower“) trumpai apžvelgia žmonijos istoriją ir sustoja ties tais epizodais, kurie, jo nuomone, geriausiai iliustruoja socialinius hierarchijos ir tinklo santykius, savo kulminaciją pasiekiančius per įvairius konfliktus – tiek politinius, tiek ir tiesiogiai karinius.