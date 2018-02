Aidas Puklevičius. Kaip iš gandų išskelti įnirtusią ugnį

Vienas sunkiausių dalykų skaitant knygą, ypač pretenduojančią į politinės dokumentikos žanrą, – atsiriboti nuo jos parašymo aplinkybių. Na, žinot, kaltinimai melu, gąsdinimai ieškiniais, autoriaus pasyviai agresyvios užuominos, girdi, dar ne viską papasakojau.

Bet jeigu pavyko atsiriboti, kas lieka, kai „Kindle“ praneša, kad knyga baigta ir laikas palikti apie ją atsiliepimą „Goodreads“ platformoje?

Pirmiausia kai kurios be galo autentiškos citatos iš Michaelo Wolffo knygos „Fire and Fury: Inside the Trump White House“, kurių neįmanoma išgalvoti, netgi žinant autoriaus patirtį jas laužti iš piršto.

Pavyzdžiui, Steve’as Bannonas apie Michaelą Flynną: „I like Michael, he looks like my uncles. The problem? He looks like my uncles.“ („Man patinka Michaelas, jis panašus į mano dėdes. Kokia problema? Jis panašus į mano dėdes.“)

Arba Samo Nunbergo reakcija į to paties S. Bannono pažadus DJT išrinkti antrai kadencijai: „If you will get this fucking idiot elected twice, you will be assured of political immortality.“ („Jeigu sugebėsi padaryti, kad šitą supistą idiotą išrinktų antrąkart, politinis nemirtingumas tau garantuotas.“)

Ir, žinoma, „Fox“ įkūrėjo velionio Rogerio Aileso apie patį prezidentą: „He looks at Time covers as a zero-sum game: if somebody is on it, that means he’s not on it.“ („Jis žiūri į „Time“ viršelius kaip į vieno laimėtojo žaidimą: jeigu kas nors yra jame, vadinasi, jo ten nėra.“)

Pastaroji citata geriausiai apibūdina dabartinį Baltųjų rūmų įnamį. Laimėti turi jis vienas, laurai nesidalijami, jis yra pats geriausias, o visi kiti – nepažįstu aš tų draugų.

Tačiau M. Wolffas dažnai pasimeta tarp tokių citatų ir ima prieštarauti pats sau. Viena vertus, jis nuolat pabrėžia, kad Trumpo charizmos pakaktų ją paversti pagrindiniu JAV eksporto varikliu, o jo dukters ir žento duetas Jarvanka nuolat rūpinasi, kaip šią charizmą kuo labiau eksponuoti.

Antra vertus, jau kitame puslapyje, ji kažkur dingsta, jos nešiotojas virsta disleksišku idiotu, o po dar trijų puslapių ji vėl atsiranda.

Tokie prieštaravimai siutina labiau nei redagavimo skylės. Žmogui galva gali pradėti suktis nuo įvairiausio administracijos patarėjos Hope Hicks amžiaus. Vienur ji dvidešimt šešerių metų, tada trisdešimt dvejų, nors tikrovėje – dvidešimt devynerių. Arba jau daugelio pastebėta nesąmonė, kad Trumpas į pasiūlymą administracijos vadovu paskirti buvusį Kongreso daugumos lyderį Johną Boehnerį reagavo tuščiu žvilgsniu ir klaustuku. Nors iki tol dažnai žaidė su juo golfą ir konsultavosi įvairiais politiniais klausimais. Beje, jau vien šis konsultacijų faktas verčia įtariai žiūrėti į M. Wolffo nuolat peršamą išvadą, kad Trumpas visiškai nieko nenusimano elementariais politiniais klausimais.

Ar tai užmuša knygos pranašumus? Ne, gyvas tempas, kuris apmiršta tik retsykiais, autoriui nuslydus į personažų formavimosi metus, įtraukia ir nepaleidžia iki pat galo.

Kol pagaliau užverti paskutinį puslapį ir supranti, kad ši knyga ne apie Trumpą. Čia jis dažniausiai komiksinis, karikatūriškas fonas, kuriame vyksta buldogų kautynės po kilimu. Iš vienos pusės – šeimyninis Jarvankos duetas, užaugintas niujorkietiškų demokratiškų įpročių, atseit, būkim geri visiems, atveskim tėtušiui daug CEO, žėk, kai jam smagu būti pagerbtam tarp didelių žmonių.

O iš kitos pusės – S. Bannonas, žmogus apsižergęs šuoliais lekiančią misiją: pasaulį seną sudaužysim, pasaulį naują pastatysim, o jeigu dar šį procesą painkrustuosim Tukidido citatomis, visi iškart mumis patikės.

Todėl ši knyga yra labiau apie televizijos apsėstą visuomenę, kurioje neaišku, kas svarbiau – ar gyvenimo padiktuotos antraštės, ar antraščių surežisuotas gyvenimas. Apie tai, kaip šaltiniai bando manipuliuoti autoriumi, o autorius šaltiniais. Ir apie liūdną, o gal linksmą išvadą – gerai sukritus kortoms, į pačią svarbiausią pasaulio kėdę nūnai gali atsisėti bet kas.