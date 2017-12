Pragaro verti kino žiūrovai

Šį mėnesį turėjau atiduoti garbę „Scanoramai“, tačiau niūrų vakarą galvai pravalyti užsukau į labai vykusį komiksų filmą „Toras. Pasaulių pabaiga“ („Thor: Ragnarok“). Ten buvau priblokštas... auditorijos. Šlykščiausių žiūrovų, kurie nusipelnė baisių kančių Dantės pragare.

Pragaro prieangyje sutiktume ne į savo vietas atsisėdančius „taigi nėra skirtumo, sėskit šalia“ žiūrovus. O į pirmąjį pragaro ratą Dantė uždarytų vėluojančius žiūrovus, kurie lėtai spraudžiasi iki savo kėdės pakeliui barstydami spragėsius.

Antrajame rate nusėstų visų mylimi paaugliai, kurie purvinais batais apautas kojas susikelia ant kėdžių priešais. Šį ratą jie dalijasi su žmonėmis, kurie valgydami spragėsius garsiai čepsi, traiško juos dėžutėje, o atsigėrę gėrimo garsiai atsiraugėja. Purvinų kiaulių ratas.

Trečiąjį ratą dalijasi telefonų fanatikai. Pirmieji telefoną naršo įjungę maksimalų ekrano ryškumą, o antrieji atsiliepia į skambučius. Juk niekam netrukdys, kai vidury filmo pranešite viršininkui, kad sergate.

Ketvirtasis ratas atitenka taupukams. Pagrindinę jų dalį sudaro žiūrovai, kurie niekada neperka kino teatro parduodamų užkandžių ar gėrimų, nes „parduotuvėje 30 centų pigiau“. Tokiems sunku suprasti, kad dėl papildomų pardavimų kino teatrai gali kai kuriuos taupukų mėgstamus filmus rodyti nuostolingai.

Penktasis ratas – narkomanams. Tai įvairių priklausomybių turintys individai, kuriems kino teatre parduodamas alus per prastas ir jiems būtinai reikia atsinešti savo. Arba ko nors stipresnio, nuo ko toks individas nusigeria ir pradeda garsiai komentuoti filmo scenas arba kabinėtis prie kitų žiūrovų.

Šeštasis ratas – supermamytės ir supertėveliai, į N-16 filmus atsivedantys dešimtmečius ar dar jaunesnius vaikus, kurie vidury seanso arba pradeda inkšti iš nuobodulio, arba bijo siaubo scenų, arba šiaip sugalvoja nuolat kuo nors skųstis. Šiame rate tokie tėvai kankinsis už absoliutų abejingumą kitų žiūrovų ramybei.

Septintasis ratas padalytas į tris skyrius, juose kentės pasimatymų porelės. Pirmajame skyriuje – tarškų patarškų gerų draugių porelės, kurios filmo net nežiūri. Antrajame – dvigubos įsimylėjėlių porelės, kurios privalo tarpusavyje pasidalyti kokiu nors filmo atradimu ar sąsaja. Trečiajame skyriuje sėdės vienintelis žmogus – apie 25-erių metų vyriškis, kuris savo akmeninio veido damai visą laiką be atokvėpio pusbalsiu komentavo. Reklamas, įžanginius titrus, aktorius, scenarijų, veiksmo scenas, automobilius, moteris, ginklus. Nenustojo komentuoti net paprašytas liautis. Šis vyras per dvi valandas nutilo tik trims minutėms – per itin erotišką sekso sceną, kuri, matyt, sukėlė nepasitikėjimo savimi jausmą.

Aštuntajame rate bausmę atliks benykstanti, bet baisiausia žiūrovų padermė – antihigienistai. Pagrindinę jų masę sudarys žmonės, kurie kino teatre nusiauna batus. Šią pragaro apžvalgą paskatino 40–45 metų vyras, kuris ne tik kad nusiavė batus, bet dar ir visą seansą prasėdėjo pėdą užsikėlęs ant kitos kojos šlaunies. Dėl jo visą filmą galėjau grožėtis tai puikiu Chriso Hemswortho kūnu, tai aptrinta juoda 42 dydžio kojine. Be to, seansui įpusėjus, šis vyras savo kvapnią pėdą pradėjo nuolat kasyti. Į daug ką galiu nekreipti dėmesio, bet tokiose situacijose tiesiog nesuvokiu, kodėl kino salės tamsa sunaikina elementarų etiketą ir pagarbą kitiems.

Na, o devintąjį pragaro ratą paliksime piratams. Linkomanams, filmai’in’ams ir kitiems torentų mėgėjams. Nes šiais laikais, kai ekonominė padėtis beveik kiekvienam suteikia galimybę alui per dieną išleisti daugiau, nei kainuoja kino bilietas, kai už juokingą sumą gali užsiprenumeruoti „Netflix“ ir „Amazon Prime“, kai beveik nebelieka trikdžių pasiekti mėgstamus filmus ir serialus legaliai, tik užkietėję vagišiai gali toliau abejingai nemokėti ir siųstis viską nemokamai. Už tai – baisiausias pragaro ratas ir amžina gėdos ugnis.

Kino salėje būkite nematomi ir negirdimi. Nuo to visiems bus tik geriau. Labai jūsų visų prašau.