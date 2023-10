Mažmeninė prekyba Latvijoje traukėsi šeštą mėnesį iš eilės

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Mažmeninės prekybos apyvartos Latvijoje mažėjimą palyginamosiomis kainomis per metus nacionalinė statistikos tarnyba rugpjūtį užfiksavo šeštą mėnesį iš eilės – 2,7%.

Prekyba maisto produktais susitraukė taip pat 2,7%, ne maisto prekėmis, neskaitant degalų – 3,4%, degalais – 1,2%.

Šį rugpjūtį, palyginti su liepa, mažmeninė prekyba Latvijoje, įvertinus sezoniškumą, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 0,4%, prekybai maisto produktais augus 0,5%, ne maisto prekėmis, neskaitant degalų – nykus 1%, degalais – menkus 0,6%.

Latvijos mažmenininkų apyvarta galiojusiomis kainomis per mėnesį, neatsižvelgus į sezoniškumą, padidėjo 2,4%, tačiau per metus, neįvertinus kalendorinės įtakos – sumažėjo 0,5%.

VŽ rašė, kad Lietuvoje mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2023 m. rugpjūtį sudarė 1,65 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su 2022 m. rugpjūčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1%.

